Ledový poklad taje a Aljaška přemítá, co s rostoucím návalem lodí a turistů

Ledovec, skalnatá masa šedé, bílé a modré barvy, se hemží vyhlídkovými vrtulníky a láká návštěvníky na kajacích, kánoích i pěšky. Za ledovcem a dalšími divy Juneau přijíždí tolik turistů, že někteří obyvatelé v létě utíkají do klidnějších míst.

Letos každopádně padne rekord a město má starost, jak všechny turisty zvládnout. Proto raději uzavřelo s výletním průmyslem dohodu o omezení počtu lodí, které přijedou v příštím roce.

A pak je tu dlouhodobější otázka, kterou ale Juneau musí řešit už nyní: Co s hlavní atrakcí, tajícím Mendenhallovým ledovcem?

„Lidé přijíždějí na Aljašku, aby viděli to, co považují za nedotčené životní prostředí, a je naší povinností ho pro obyvatele i návštěvníky zachovat,“ říká Alexandra Pierceová, manažerka cestovního ruchu města. Podle ní je také třeba zaměřit se na snížení dopadů na životní prostředí.

Ledovec zasahuje ze skalnatého terénu mezi horami do jezera posetého bludnými ledovými krami. Podle odhadů vědců z Univerzity jihovýchodní Aljašky ustoupil v letech 2007 až 2021 o osm fotbalových hřišť. Tání ledovce připomínají značky na stezkách, které ukazují místa, kde kdysi led byl. Na jeho místě teď rostou houštiny vegetace.

Rekordní záplavy Hlavní město Aljašky Juneau v sobotu po protržení ledovcové přehrady zasáhly rekordní záplavy. Zničily nejméně jednu stavbu, úřady vydaly příkaz k evakuaci obyvatel jedné ulice. Kvůli podemletým břehům se do řeky Mendenhall zřítilo několik velkých stromů. Hladina vody v jezeře Mendenhall dosáhla v neděli brzy ráno téměř 15 stop (4,6 m), což je o tři stopy více než předchozí rekord z roku 2016 a o 5 stop více než „mírná“ úroveň povodně, uvádí Národní meteorologická služba (NWS). K ledovcovým povodním dochází, když uvězněná voda uniká trhlinami ve ztenčujících se ledových hrázích, což je jev, který se v důsledku klimatických změn zvyšuje po celém světě.

I když se občas odlomí mohutné kusy, většinu úbytku ledu má na svědomí oteplování, řekl Eran Hood, profesor environmentálních věd na Univerzitě jihovýchodní Aljašky. Mendenhall nyní z velké části ustoupil z jezera, které nese jeho jméno. Vědci se snaží pochopit, co by tyto změny mohly znamenat pro ekosystém, včetně biotopu lososů.

Varování odjinud

Nejistota panuje také v oblasti cestovního ruchu. Většina lidí si ledovec užívá z cest přes jezero Mendenhall poblíž návštěvnického centra. Závratně modré jeskyně, které před několika lety přitahovaly davy lidí, se propadly a v místech, kde se kdysi dalo ze skal vstoupit na led, jsou nyní kaluže vody.

„Když je ledovec tak krásný teď, jak by asi vypadal před deseti nebo dvaceti lety? Jen si to představuji,“ říká Manoj Pillai, pracovník výletní lodi z Indie, zatímco pořizuje fotografie z oblíbené vyhlídky.

Úředníci z Tongass National Forest, pod který spadá rekreační oblast Mendenhall Glacier Area, se připravují na větší počet návštěvníků v příštích třiceti letech, ale uvažují také o budoucnosti, kdy ledovec zmizí z běžného pohledu. Vědci nepředpokládají, že by ledovec zcela zmizel dříve než za sto let.

Agentura navrhuje nové stezky a parkoviště, další návštěvnické centrum a chatky pro veřejnost v kempu u jezera. „Mluvili jsme o tom, zda se vyplatí investovat do zařízení, pokud ledovec zmizí z dohledu. Měli bychom stále stejnou návštěvnost?“ klade řečnickou otázku Tristan Fluharty, oblastní lesník v Juneau.

Hřmící vodopád, který je oblíbeným místem pro selfie, tahy lososů, černí medvědi a stezky by mohly i nadále přitahovat turisty, když ledovec nebude z návštěvnického centra vidět, ale „ledovec je velkým lákadlem,“ říká Fluharty. Letos se zde očekává návštěva asi 700 tisíc lidí, do roku 2050 by jich mělo přijet asi milion.

Jiné lokality nabízejí varovný příběh. Tahákem turistického centra Begich, Boggs jihovýchodně od Anchorage je ledovec Portage. Roční návštěvnost zde vrcholila v 90. letech, kdy jezdilo kolem 400 tisíc lidí.

Nyní je za jasných dnů z centra vidět jen kousek ledovce, který loni navštívilo asi 30 tisíc lidí, líčí Brandon Raile, mluvčí Chugach National Forest, který lokalitu spravuje. Úřady nyní jednají o budoucnosti a přesunu centra.

Lodě dovezou 20 tisíc turistů denně

Po sezonách, které byly poznamenány pandemií, se v letošním roce očekává v Juneau přibližně 1,6 milionu cestujících na výletních lodích, a to během sezony trvající od dubna do října. Město je jednou ze zastávek na zpravidla týdenních plavbách na Aljašku, které začínají v Seattlu nebo Vancouveru v Britské Kolumbii.

Turisté mohou opustit přístaviště a během několika minut vyjet oblíbenou tramvají na úbočí hory, vidět orly bělohlavé, jak hřadují na sloupech veřejného osvětlení, a užít si živou uměleckou komunitu aljašských domorodců. V nejrušnějších dnech se z lodí valí asi 20 tisíc lidí, což se rovná dvěma třetinám obyvatel města.

Vedení města a hlavní výletní společnosti se dohodly na denním limitu pěti lodí pro příští rok. Kritici se však obávají, že ani to nezmírní přetížení, pokud se lodě budou stále zvětšovat. Někteří obyvatelé by chtěli jeden den v týdnu bez lodí. Letos připlouvalo až sedm plavidel denně.

Juneau Tours and Whale Watch je jednou z asi dvou desítek společností, které mají povolení k poskytování služeb, jako je doprava nebo průvodcovství na ledovci. Serene Hutchinsonová, generální manažerka společnosti, uvedla, že poptávka je tak vysoká, že firma vyčerpala svůj příděl cest už v polovině sezony. Doprava k ledovci musela být pozastavena, ale stále nabízíme omezené prohlídky, které zahrnují ledovec, řekla.

Ostatní autobusoví dopravci již vyčerpali své kapacity a zástupci cestovního ruchu vyzývají návštěvníky, aby si prohlédli další místa nebo se k ledovci dostali jinými prostředky.

Omezení návštěvnosti může být pro cestovní kanceláře přínosem, protože zlepší zážitek, místo aby byli turisté na ledovci „namačkáni“, míní Hutchinsonová. Neobává se, že by Juneau s ústupem ledovce ztratilo svůj lesk. „Aljaška dělá práci za nás, ne? Stačí, abychom šli tak trochu z cesty a nechali lidi, aby se rozhlédli, přivoněli si a dýchali.“

Úžas a úcta, naděje a akce

Diskuse, jak by měl vypadat udržitelný cestovní ruch na jihovýchodě Aljašky, teprve začínají. Juneau plánuje provést průzkum, který by mohl být vodítkem pro budoucí růst, například pro budování stezek pro klienty výletních společností.

V Sitce, kde se nachází dřímající sopka, počet cestujících na výletních lodích během jednoho dne na začátku letošního léta překročil počet 8 400 obyvatel města, zahltil podniky, snížil rychlost internetu a přiměl úředníky k otázce, kolik turistů je příliš mnoho.

Kerry Kirkpatricková, která v Juneau žije už téměř 30 let, vzpomíná na dobu, kdy Mendenhall zasahoval „daleko do vody a vysoko nad naše hlavy“. Ledovec označila za národní poklad díky jeho přístupnosti a poznamenala, že je ironií, když se za tajícím ledovcem prohánějí vrtulníky a výletní lodě vypouštějící oxid uhličitý. Obává se, že současná úroveň turistického ruchu není udržitelná.

Na Mendenhallově jezeře hovoří strážci s návštěvníky o změně klimatu. Jejich cílem je „vzbudit úžas a úctu, ale také naději a akci“, říká Laura Buchheitová, zástupkyně oblastního rangera v Juneau.

Jak ledovec ustupuje, rostliny a živočichové budou potřebovat čas, aby se přizpůsobili. Stejně tak lidé. „Na planetě je příliš mnoho lidí, kteří chtějí dělat stejné věci,“ míní Kirkpatricková. „Nechcete být tím, kdo zavře dveře a řekne: ‚Já jsem poslední a vy už nemůžete dovnitř‘. Ale musíme umět říct: ‚Ne, už ne‘.“