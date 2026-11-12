Údajná milenka exšéfa Nvidie vlastnila podíly v konkurenční firmě Huawei

Vyplývá to ze zjištění soukromé analytické společnosti Tesari, o nichž informovala televize CNBC.
Podle čínských firemních záznamů a médií Huangová v roce 2019 prodala svou cloudovou společnost Osmanthus čínské herní firmě 7Road. Její singapurská odnož Megaspeed se později stala významným zákazníkem Nvidie a podle listu The Information zprostředkovala dodávky jejích čipů čínským firmám za nejméně 7,5 miliardy dolarů (zhruba 165 miliard Kč).
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Huangová byla od roku 2016 také spolumajitelkou investiční společnosti Shanghai Hexi. Ta v roce 2021 získala 27procentní podíl ve firmě Shanghai Century Longteng, která vlastnila většinový podíl v datovém centru v čínském Šen-čenu. Jeho hlavním zákazníkem byla Huawei Cloud. Společnost Hexi navíc ručila za úvěry použité na financování centra.
Podle Briana Andersena ze společnosti Tesari zjištěné vazby volají po vyšetřování z hlediska národní bezpečnosti a kontroly šíření technologií. Případné neoprávněné dodávky kontrolovaného zařízení firmě Huawei by podle něj mohly vést k obviněním z porušení vývozních pravidel či z pašování. Nvidia, Huawei ani Jensen Huang na žádosti CNBC o vyjádření nereagovali. Huangovou se televizi nepodařilo kontaktovat.
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Bývalý šéf Nvidie v prohlášení z 8. listopadu přiznal mimomanželský vztah, aniž konkrétně jmenoval dotyčnou ženu. Americké zpravodajské služby podle dřívějších informací médií navíc podezírají Huangovou ze špionáže ve prospěch Číny.
Podle médií měl Huang údajně mimomanželský vztah také s viceprezidentkou Nvidie pro zdravotnictví Kimberly Powellovou, jež byla vůči Huangovi ve firmě v podřízeném postavení. Agentura Reuters čtvrtek zjistila, že Huang měl poměr i s další zaměstnankyní Nvidie. Jde tak o třetí mimomanželský poměr, o němž se v souvislosti s Huangem v posledních dnech hovoří.
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Nvidia podle tržní kapitalizace patří k nejhodnotnějším společnostem na světě. Její akcie v reakci na skandál v posledních dnech výrazně klesají.