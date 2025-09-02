Podle vedení společnosti reaguje značka na nářky zákazníků unavených neustálým zdražováním, kteří hledají nižší účty za potraviny, ale zároveň kvalitní bioprodukty a maso z vybraných částí. „Tohle je chvíle, kdy Aldi opravdu září,“ řekl pro deník The Wall Street Journal Neil Saunders z výzkumné firmy GlobalData.
Společnost jde při snižování nákladů do nejmenších detailů. Produkty jsou například vystaveny v přepravkách, které se sundají z nákladních aut a přímo postaví do regálů. Tím se ušetří čas i peníze zaměstnanců, kteří by jinak zboží doplňovali jednotlivě.
Aldi je sice menší než tradiční americký supermarket, zato silně spoléhá na vlastní značky, které mu umožňují držet nízké ceny. Asi 90 procent prodávaného sortimentu nese privátní značku.
Aldi na Times Square
Řetězec rovněž plánuje přidat více než 800 dalších obchodů do konce roku 2028. Nyní zkouší svůj model i v jedné z nejlidnatějších a nejdražších částí země. Příští léto plánuje otevřít svůj největší newyorský obchod v blízkosti Times Square. Prodejna se bude nacházet v přízemí luxusní nájemní budovy a na ploše více než dva tisíce metrů čtverečních by se měla otevřít v létě 2026.
„Severovýchod země byl vždycky složitý trh, ale hledáme způsoby, jak náš model přizpůsobit husté městské zástavbě, “ řekl Dan Gavin, viceprezident pro nemovitosti v Aldi.
V posledních letech společnost Aldi investovala do vylepšení vzhledu prodejen i kvality potravin. Američtí zákazníci se postupně stali otevřenějšími menším prodejnám i privátním značkám, přestože dlouhá léta byli loajální k velkým supermarketům a známým značkám.
Američanka Vanessa Serranová uvedla, že nákupy v Aldi její rodině pomáhají. Nakupuje zde čerstvé potraviny i další zboží. „Funguju s rozpočtem baristky, v Aldi si můžu vše dovolit,“ říká dvaadvacetiletá zákaznice. V diskontu vždy sází na směsici zlevněných položek.
„Když jdete do Aldi, je to trochu jako výprava za objevováním,“ potvrzuje Jeff Edison, generální ředitel společnosti Phillips Edison, která vlastní nákupní centra s potravinami.
Aldi, který otevřel svou první americkou prodejnu v Iowě už v roce 1976, tvrdí, že je nyní třetím největším potravinářským řetězcem v USA podle počtu obchodů. Spojené státy jsou přitom jeho největším trhem. Celkově má více než 2 500 poboček. Skoro polovina letošních nových obchodů Aldi vznikne přestavbou někdejších supermarketů jiných značek, uzavírá americký web.