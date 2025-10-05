Albánie hlavně díky turistům vzkvétá. Láká na nízké ceny i autentičnost

Zatímco Itálie, Španělsko či Řecko dlouhodobě bojují s obrovským náporem turistů, na Balkánském poloostrově jim v podobě Albánie roste konkurence. Oproti klasickým cestovatelským destinacím na jihu Evropy byla Albánie dosud poměrně přehlížená. Láká ale na nízké ceny, autentičnost i menší nápor ze strany turistů. Pomáhá ji také obrovský boom na sociálních sítích.
Albánie město Drač na pobřeží Jaderského moře

Albánie město Drač na pobřeží Jaderského moře | foto: Miroslava Sloupová, iDNES.cz

Podle statistických údajů navštívilo Albánii v roce 2024 zhruba 11,6 milionů turistů ze zahraničí. To bylo o 82 procent více než v roce 2019. Odhady navíc ukazují, že letošní rok bude z pohledu čísel ještě úspěšnější. Jen mezi lednem a srpnem to totiž bylo asi 9 milionů zahraničních turistů a celkem by sem letos mělo dorazit o třetinu procent více turistů než loni, píše server The Washington Post.

Ačkoliv loňská čísla vypadají na první pohled skvěle, srovnání s Itálií, Řeckem či Chorvatskem už tak jednoznačně nehovoří. Chorvatsko totiž loni přivítalo dvakrát více turistů ze zahraničí než Albánie, Řecko zhruba trojnásobek a v případě Itálie to byl dokonce šestinásobek.

Tam, kde po dálnici jezdí koloběžky. Chaotická i nádherná Albánie si získá vaše srdce

I přesto je ale albánský turistický progres za poslední léta obrovský a země bude podle odborníků v tomto trendu pokračovat. Potenciál si uvědomuje také sama albánská vláda, která zařazuje prosperující turistický ruch mezi své priority. Zároveň ale dodává, že musí být udržitelný.

Hospodářský růst, který země EU mohou závidět

Albánie i díky cestovnímu ruchu v posledních třech letech dosahuje velmi solidního hospodářského růstu, který ji mohou země Evropské unie jen závidět. V průměru je totiž více než čtyřprocentní, z čehož těží také místní. „Turismus mi změnil život,“ říká jeden z albánských provozovatelů rodinného kempu v Livadhi.

O Albánii se nyní začínají zajímat i velcí investoři v čele s Jaredem Kushnerem, který je zetěm prezidenta Donalda Trumpa. Ti v albánský progres rovněž věří a plánují tam proto výstavbu nových luxusních resortů za desítky milionů dolarů. Pomůže jim v tom také nové albánské letiště nedaleko města Vlora na jihu země, kde se podle mnohých nachází vůbec ty nejkrásnější pláže v celé Albánii.

Albánie má smělou bezhotovostní vizi. Zemi ale čeká ještě mnoho překážek

Toto nové letiště tak doplní další dvě, které již v Albánii fungují. První se nachází u hlavního města Tirana a druhé v Kukës, které ale kvůli své poloze není příliš využívané. I proto se nové letiště u města Vlora jeví jako dobré strategické rozhodnutí, které ještě zvýší albánský turistický potenciál.

Donedávna byla země izolovaná

Přitom ještě donedávna platilo, že Albánie se řadila mezi nejvíce izolované země v Evropě. Stála za tím hlavně politika tehdejšího diktátora Envera Hodžy, která zemi v podstatě izolovala od zbytku světa. V posledních pěti letech ale prokazuje svůj potenciál. Zlepšuje se tu dopravní infrastruktura, otevírají se nové podniky, staví se hotely i další ubytovací kapacity. A pak je tu hledisko cen.

Zatímco v Itálii turista za jeden den průměrně utratí v přepočtu asi 3 600 korun, v Albánii to podle odhadů je méně než polovina. Gastronomie tu je i v porovnání s nedalekým Chorvatskem velmi levná a degustační večeře pro dva tu vyjde v přepočtu méně než na 1 250 korun.

Do oběda se měl vrátit. Český senior záhadně zmizel v albánském letovisku

Podle webu The Washington Post je ale třeba, aby albánská vláda rostoucímu turistickému zájmu nepodlehla. Musí více myslet na místní a měla by brát více v potaz životní prostředí. Řešit mnohde chybějící kanalizaci a lépe spravovat silniční infrastrukturu. Pokud se jí tohle všechno pořadí, může země do budoucna prosperovat dál, uzavírá portál.

