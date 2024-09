Warhol taky neměl svolení. V Albánii otevřeli restauraci se jménem Meloniové

Trattoria Meloni se nachází ve městě Shëngjin ležícím asi 60 km severozápadně od Tirany a zdobí ji portréty italské premiérky Giorgii Meloniové. Co by kamenem dohodil odtud leží albánské centrum, kde jsou ubytováni migranti zadržení v italských vodách. (23. září 2024) | foto: Profimedia.cz

Trattorii Meloni, restauraci s mořskými plody v severním přístavu Shëngjin, otevřel Gjergj Luca, její nynější majitel. Je to syn slavného albánského herce a má blízko také k premiérovi Edimu Ramovi.

Interiér podniku zdobí zhruba sedm desítek portrétů Meloniové, jejíž strana Bratři Itálie s neofašistickým původem v současnosti vede italskou vládnoucí koalici. Na stěnách visí usměvavá Meloniová, vážná Meloniová, rozzlobená Meloniová i Meloniová coby jako dítě, teenager či politik...

„Když se spojí kuchyně, umění a politika, mohou z toho vzniknout krásné věci,“ řekl majitel restaurace agentuře AFP. Novinářům k názvu a leitmotivu své restaurace vysvětlil, že ho osobnost italské premiérky okouzlila a označil ženu za mimořádnou. „Doufám, že k nám někdy přijde, aby ochutnala naše jídlo a obdivovala své portréty, které zdobí každý centimetr stěn naší restaurace,“ uvedl majitel podle britského deníku The Guardian.

Všechny obrazy pocházejí z dílny známého albánského umělce Helidona Halitiho. „Meloniová je velmi zajímavá silná osobnost, a i když její politické přesvědčení nesdílím, nezabránilo mi to v tom, abych odvedl vášnivou práci,“ řekl malíř agentuře. Na otázku, jestli k namalování jejích portrétů musel žádal o její svolení reagoval: „Potřeboval snad Andy Warhol povolení, aby namaloval Marilyn Monroe? V postmoderně je to dovoleno a myslím, že i mně se to podařilo.“

Potopte lodě

Trattoria Meloni vyrostla v těsné blízkosti uprchlického tábora, kde se v rámci nedávno zveřejněné kontroverzní dohody mezi Itálií a Albánii zpracovávají žádosti o azyl lidí, kteří se snaží dostat do EU po moři. Dlouho utajovaný migrační pakt, který mnohá sdružení na ochranu lidských práv označují za nezákonný podle mezinárodního práva, mlčky podpořila právě Meloniová a albánský premiér Rama.

Podle dohody financované Itálií budou uprchlíci, kteří překračují Středozemní moře ze severní Afriky a jsou zadrženi italskou pobřežní stráží, převezeni právě sem do Albánie. Nyní se pracuje na zbudování dvou center, která by měla mít kapacitu 36 000 míst ročně. Tábory leží na území, které si Itálie pronajímá, a tak vše bude probíhat podle italských zákonů.

Sama Meloniová navštívila areál uprchlického centra v albánském Shëngjinu letos v červnu ještě před otevřením restaurace. Je to jedno ze dvou center, která by měla v příštích týdnech začít vyřizovat žádosti o azyl. Místní obyvatelé uprchlická střediska vesměs vítají, protože vytvářejí pracovní místa v chudém regionu Albánie.

Meloniová se svým postojem k uprchlíkům nijak netají. Jednou řekla, že Itálie by měla migranty repatriovat a pak potopit lodě, které je zachránily. V minulosti také vyzvala k námořní blokádě severní Afriky, uzavírá The Guardian.