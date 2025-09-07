Albánie má smělou bezhotovostní vizi. Zemi ale čeká ještě mnoho překážek

Autor:
  15:00
Albánie by se do roku 2030 mohla stát první zcela bezhotovostní ekonomikou na světě. Tento ambiciózní plán nedávno oznámil premiér Edi Rama, jehož strana během letošního května ovládla parlamentní volby. Politik věří, že přechod na zcela digitální ekonomiku zemi pomůže i v cestě za vysněnou integrací do Evropské unie. Vize má ale podle odborníků obrovské trhliny.
Albánský premiér Edi Rama se účastní albánských parlamentních voleb. (11....

Albánský premiér Edi Rama se účastní albánských parlamentních voleb. (11. května 2025) | foto: Reuters

Albánský premiér Edi Rama hlasuje v albánských parlamentních volbách. (11....
Sali Berisha, lídr Demokratické strany Albánie, odchází z volební místnosti...
Albánský premiér Edi Rama při projevu v sídle OSN v New Yorku (22. září 2024)
Italská premiérka Giorgia Meloniová a předseda albánské vlády Edi Rama se...
17 fotografií

Realizace plánu albánského politika nebude v praxi jednoduchá, a to zvlášť v tak krátkém časovém horizontu, namítají mnozí experti. Nedávná historie navíc ukazuje, že běžní Albánci mají k hotovosti obrovsky pozitivní vztah. První bankomaty v zemi začaly vznikat až v roce 2004 a tamní bankovní sektor právě v digitalizaci za zbytkem Evropy zaostává, píše portál Deutsche Welle.

Hotovost v Albánii využívají zejména starší ročníky. Mnozí si navíc život bez paírových peněz nedokážou ani představit. „Platební kartu využívám jen tehdy, když si jdu vybrat výplatu z bankomatu. Všude platím celý život hotově a nikdy to nezměním,“ vzkazuje albánským politikům dvaašedesátiletá pracovnice Mimoza A. z Tirany.

Nejtajemnější země Evropy. V Albánii přežívají vtipné pověry i krevní msta

Připravenost na přechod ke zcela bezhotovostní ekonomice pravidelně zveřejňuje také společnost Finansplassen, která mezi sebou porovnává většinu evropských států. Právě v tomto srovnání Albánie dlouhodobě nevychází příliš pozitivně. V Evropě má za sebou pouze pouze Bulharsko a Rumunsko.

Nízká důvěra v albánské veřejné instituce

Příliš nadějně nevnímá cíl ani bývalý albánský ministr financí Arben Malaj. Ten říká, že přechod na zcela bezhotovostní ekonomiku by vyžadoval masivní investice do zajištění kybernetické bezpečnosti, což z jeho pohledu je v albánské aktuální praxi jen stěží realizovatelné. K tomu navíc země dlouhodobě zaostává i v oblasti digitálního vzdělávání a problém stěžuje i tradiční nízkou důvěru ve veřejné instituce i korupce.

„V Albánii je stále značný podíl šedé ekonomiky. Hlavně v zemědělství, které velkou část albánské populace živí. V takové situaci je úplná digitalizace celé ekonomiky velmi složitá,“ říká k vizi bývalý albánský ministr financí. Podle něj jsou i hlavní albánští obchodní partneři z Turecka, Řecka či Itálie na hotovosti stále velmi závislí.

EU začala jednat s Albánií a Severní Makedonií o vstupu do Unie

Odborník na kybernetickou bezpečnost Besmir Semanaj říká, že plán albánského premiéra je dokonce nebezpečný. Argumentuje poměrně nedávnými rozsáhlými hackerskými útoky na vládní systémy v roce 2024, které celou zemi silně ochromily.

Nerealisticky snahy?

Ani albánští podnikatelé nevidí bezhotovostní vizi příliš reálné. „Zahraniční turisté sice platby kartou preferují, běžní Albánci ale stále nejvíce používají hotovost,“ říká v rozhovoru pro Deutsche Welle manažer jednoho z hotelů v Tiraně. Podobně je to i s jeho dodavateli, a to hlavně těmi menšími. „Třeba melouny pravidelně odebírám od nedalekého farmáře, který ode mne chce všechny platby hotově,“ říká.

Guvernér albánské centrální banky Gent Sejko ale plány albánského premiéra nezahazuje a říká, že během posledních deseti let vzrostl podíl digitálních plateb ze 2 na 21 transakcí v přepočtu na jednu osobu za rok.

Albánie volila nový parlament, premiér Rama usiluje o čtvrtý mandát

Při pohledu do Evropy je ale tento počet stále velmi malý. Evropský průměr totiž v posledních letech dokonce převyšuje hranicí 300 transakcí. K tomu expert na kybernetickou bezpečnost Besmir Semanaj doplňuje, že i celkový e-commerce sektor je v Albánii zatím v plenkách.

I platební brány albánských bank jsou v porovnání s těmi v Evropě stále drahé. V Albánii zatím ani nefunguje platforma Stripe a třeba PayPal mohou využívat jen jednotlivci. Běžné firmy mají smůlu, uzavírá Deutsche Welle.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

Albánie má smělou bezhotovostní vizi. Zemi ale čeká ještě mnoho překážek

Albánie by se do roku 2030 mohla stát první zcela bezhotovostní ekonomikou na světě. Tento ambiciózní plán nedávno oznámil premiér Edi Rama, jehož strana během letošního května ovládla parlamentní...

7. září 2025

Americké národní parky mají potíže. Trumpovy škrty ohrožují jejich existenci

V důsledku hlubokých škrtů hlásí více než devadesát amerických národních parků problémy, jako jsou ztráty příjmů anebo dramatická personální omezení. Odborníci jev označují za nebezpečnou cestu....

7. září 2025

Velké ruské firmy hlásí největší ztráty od pandemie. Kvůli sankcím či úrokům

Každá třetí velká ruská firma skončila v prvním pololetí letošního roku v minusu. Celková ztráta 19 tisíc velkých ruských společností mezi lednem a červnem přesáhla hranici pěti bilionu rublů, což je...

7. září 2025

„Existenční hrozba“. Obří etiopské přehrady se bojí Egypt i Súdán

V Etiopii se v úterý slavnostně otevře Velká přehrada etiopského znovuzrození (GERD) vybudovaná vládou v Addis Abebě. Její součástí je i vodní elektrárna. Projekt ale vyvolává znepokojení od samého...

7. září 2025  8:38

Od kokainu ke kávě. Buffettův syn se snaží přeučit kolumbijské pěstitele koky

Syn investora Warrena Buffetta se snaží bojovat s kokainovým byznysem v Kolumbii. Sedmdesátiletý Howard Buffett motivuje tradiční kolumbijské farmáře, aby místo pěstování koky přešli na tradiční...

7. září 2025

Produkce jádra láme ve světě rekordy, přiklání se k němu i více zemí v Evropě

Premium

Jaderné reaktory po celém světě vyrobily v loňském roce 2667 terawatthodin (TWh) elektřiny. Překonaly tím předchozí rekord 2660 TWh z roku 2006, uvádí ve své nejnovější výroční zprávě Světová jaderná...

7. září 2025

Elektřinu můžete sdílet se sousedem nebo rodiči. A ještě na tom vydělat

Sousedé si dřív běžně pomáhali – já tobě vejce, ty mně mouku. Na trhu s energetikou se teď díky legislativním změnám odehrává něco podobného. Sousedé mohou založit komunity, ve kterých si vyrobí a...

6. září 2025

Nový člen rodiny. IKEA otevře obchod na Novém Zélandu, padesát let po Austrálii

Nábytkářský gigant IKEA otevře svůj první obchod na Novém Zélandu, a to padesát let po vstupu do sousední Austrálie. Kromě nábytku prodejna v Aucklandu nabídne také jídlo, včetně masových kuliček,...

6. září 2025

Čína pracuje na svém novém „Suezu“. Místo lodí sází na železnici

Čína reaguje na celní válku se Spojenými státy a snaží se pro své zboží najít nová odbytiště. Čínští politici do budoucna věří zejména v mnohem výraznější nárůst exportu do Evropy. Mimo jiné proto...

6. září 2025

V Miláně se loučí s módním návrhářem Armanim. Přišli bossové průmyslu i sportu

Lidé seřazení v dlouhých frontách se před sídlem módní značky Armani v Miláně přicházejí rozloučit s jejím zakladatelem Giorgiem Armanim. Slavný italský návrhář zemřel ve čtvrtek ve věku 91 let....

6. září 2025  13:46,  aktualizováno  14:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Protiamerické nálady mohou negativně ovlivnit prodeje, varuje firma Levi’s

Proslulý výrobce džínů upozorňuje, že měnící se postoj vůči americkým značkám mohou vést zákazníky k volbě evropských produktů nežli těch zámořských. Levi’s tvrdí, že antiamerikanismus spojený s...

6. září 2025

V Ománu sklízejí „bílé zlato“. Voňavá míza kadidlovníků je nejcennějším zdrojem země

Voňavá míza kadidlovníků, které se v Ománu přezdívá bílé zlato, patří mezi nejcennější zdroje této arabské země. V údolí Dauka se nachází rezervace těchto stromů, jejichž extrakty se používají v...

6. září 2025  9:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.