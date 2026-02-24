V Česku začíná boom megabaterií. Kdo nezačne teď, tomu ujede vlak, míní experti

Lounge – pořad iDNES.tvSledovat další díly na iDNES.tv
Megabateriová úložiště mají podle expertů vyrovnávat rozdíly mezi výrobou a spotřebou elektřiny a stát se klíčovým stabilizačním prvkem sítě. „Akumulace má zásadní vliv na stabilizaci energetické sítě. Je potřeba vyrovnat rozdíl mezi spotřebou a výrobou,“ říká vedoucí technického oddělení společnosti Schneider Electric Jakub Jiříček.
Co je LEX OZE III?
Umožňuje samostatné ukládání energie a nastavuje pravidla pro akumulaci elektřiny.
Zavádí flexibilitu v síti, tedy možnost reagovat na aktuální poptávku a nabídku a lépe rozkládat spotřebu během dne.
Umožňuje agregaci více menších zdrojů do větších celků, které jsou stabilnější a předvídatelnější.
Posiluje ochranu spotřebitelů a zpřísňuje pravidla pro obchodníky s energiemi.
Princip je podle něj jednoduchý: když je energie přebytek, uloží se, když chybí, vrátí se zpět do sítě. Akumulace je dnes mnohem snadnější než dříve, zásadní zlom přinesla nově platná legislativa.
„Do doby, než vstoupil v platnost Lex OZE III, jsme měli handicap – samostatné úložiště nebylo legislativně možné,“ připomíná Jiříček. S rostoucím podílem obnovitelných zdrojů je podle něj akumulace nutností. „Bez bateriových úložišť se s výkyvy v síti nejsme schopni vyrovnat.“
Banky už akumulaci nevnímají jako experiment. „Experimentální fáze byla zhruba v roce 2024. Dnes není problém řešit bateriové systémy o výkonu 40 MW a 100 MWh kapacity,“ říká Michal Hekrle, Senior Product Manager České spořitelny. Zájem investorů je podle něj výrazný. „Denně řešíme tři až čtyři nové projekty.“
Roste největší úložiště
Jedním z největších projektů je KATEMO Park Modlany. „Jsme ve zkušebním provozu s kapacitou 42 MWh. V roce 2026 ji rozšíříme na 130 MWh,“ říká spoluzakladatel a výkonný ředitel KATEMO Group Pavel Mrkáček. Úložiště podle něj odpovídá spotřebě většího okresního města.
Hosté pořadu
Pavel Mrkáček
KATEMO Group
Spoluzakladatel a výkonný ředitel KATEMO Group. Vystudovaný elektrotechnik. Majitel stavební a elektromontážní společnosti EKOSTEEL s.r.o. Podílí se na realizaci projektu FVE a BESS KATEMO Park Modlany. Zaměřuje se na vývoj řízení výroby a akumulace energie.
Michal Hekrle
Česká spořitelna
Senior Product Manager České spořitelny. Absolvent Provozně ekonomické fakulty ČZU. Působil ve společnostech Telefónica O2, Vodafone a innogy. Specializace na projektové financování energetiky. Věnuje se hodnocení investic do obnovitelných zdrojů a akumulace.
Jakub Jiříček
Schneider Electric
Vedoucí technického oddělení Schneider Electric. Expert na energetický management a digitální řešení. Zaměřuje se na optimalizaci energetické účinnosti budov. Věnuje se integraci chytrých technologií a snižování uhlíkové stopy. Aktivní řečník na odborných konferencích.
Na výstavbě největšího bateriového úložiště v Česku KATEMO Park Modlany spolupracuje jako technologický partner také společnost Schneider Electric, která dodává výkonové jistící prvky, ochrany a rozvaděče zajišťující bezpečnou integraci úložiště do vysokonapěťové a nízkonapěťové soustavy.
Technologie se přitom rychle vyvíjí. „Prodlužuje se životní cyklus baterií a přechází se z chlazení vzduchem na kapalinu,“ vysvětluje Jiříček. Důvod je pragmatický. „Když nedodáte výkon, který máte nasmlouvaný, mohou následovat vysoké sankce.“
Klíčová je i infrastruktura. „Elektřina musí téct obousměrně a síť musí být dostatečně robustní,“ upozorňuje Jiříček. Zatím je podle něj česká soustava ve slušné kondici, ale počet žádostí o připojení rychle roste.
Čína a návratnost investice
Podle Mrkáčka však nestačí baterii jen koupit. „Baterii dnes umí dodat mnoho výrobců. Klíčové je, jak ji budete řídit. Bez kvalitního řídicího systému se k ekonomické návratnosti nedostanete,“ říká. Technologie samotné podle něj pocházejí především z Asie. „Největší výrobci bateriových článků jsou v Číně.“
Návratnost investic se podle České spořitelny stabilizovala. „Dnes se bavíme o pěti až šesti letech,“ říká Hekrle. Zároveň varuje před přehřátím trhu. „Nemůže vzniknout neomezené množství baterií. Pokud jich bude příliš, začnou si konkurovat o stejný prostor.“
iDNES LOUNGE
A co by sektoru pomohlo nejvíc? Podle expertů jednoznačně stabilita. „Energetika je extrémně turbulentní. Mění se zákony i tarify. Pomohla by alespoň dvou až tříletá předvídatelnost,“ říká Hekrle. Mrkáček doplňuje investiční realitu. „Životnost velkokapacitního úložiště je kolem deseti let. Investor potřebuje dlouhodobý výhled.“
Do budoucna očekávají účastníci iDNES Lounge další růst, ale i větší profesionalizaci trhu. „Kdo nezačne teď, tomu ujede vlak,“ shodují se. Podle Jiříčka poroste význam baterií i s rozvojem elektromobility a růstem spotřeby elektřiny.
Hekrle by uvítal i větší rozvoj větrné energetiky, která může síť stabilizovat v době, kdy fotovoltaika nevyrábí. Boom megabaterií tak v Česku skutečně začal. A podle účastníků debaty už nejde o otázku zda, ale kdo bude připraven.