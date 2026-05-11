Fanoušci stavebnice Lego, zejména ti nejskalnější, žijí již dlouho s jednou neodbytnou myšlenkou. Vědí totiž, že existuje jasná hranice toho, jak dlouho si mohou se sadami malých plastových kostek užívat. Tato ikonická hračkářská společnost má totiž stanovený nejen minimální věk, od kterého je vhodné její výrobky používat. Uvádí ale také maximální věk 99 let, píše portál Nerdist.
Nebo spíše uváděla, dokud jeden z nejznámějších přírodovědců na planetě tento limit nepřekročil.
Společnost Lego tak možná přišla s nejneočekávanějším a zároveň nejzábavnějším způsobem, jak uctít jubileum tohoto slavného přírodovědce. „Všechno nejlepší k 100. narozeninám, sire Davide Attenboroughu. Pro ty, kteří se nikdy nepřestanou hrát, neexistuje žádná věková hranice.“
Aika hienon synttärilahjan Lego antoi 100-vuotiaalle Attenboroughille. Tähän asti legot oli vaan 99-vuotiaaseen asti sallittuja. pic.twitter.com/o8xoZvlnCb— Samu Mökillä (@smlmkl) May 9, 2026
Média i fanoušci tento post interpretovali jako humornou reakci na dlouholetý internetový vtípek, že člověk po stovce si už „nesmí“ s legem hrát.
Důležitý detail je, že Lego už ve skutečnosti na většině stavebnic dávno nepoužívá horní hranici „99 let“. Moderní balení stavebnic běžně nesou označení typu „1½–5“ u Dupla, „5–12“ nebo „7–14 let“ u stavebnic pro starší děti a u některých univerzálních sad slavné „4–99“. Několik diskusí i článků připomíná, že legendární „4–99“ ovšem přežívalo především jako internetový mem.
Spodní hranice podle Lega vždy souvisela s bezpečností a obtížností (malé dílky, riziko spolknutí). Proto se na obalech používaly věkové rozsahy.
Ohromen vzkazy
Přírodovědec David Attenborough se narodil 8. května 1926 a svou kariéru v BBC zahájil na počátku 50. let. Průlom mu přinesl seriál Život na Zemi z roku 1979 a mezi jeho pozdější díla patří Modrá planeta, Zmrzlá planeta a Dynastie.
Jeho dokumentární filmy pomohly celé generaci porozumět divoké přírodě, chování zvířat, biologické rozmanitosti, klimatickým změnám a znečištění plasty.
V narozeninovém vzkazu zveřejněném BBC Attenborough uvedl, že očekával, že oslaví své sté narozeniny v klidu, ale byl podle vlastních slov naprosto ohromen vzkazy od předškolních skupin, obyvatelů domovů pro seniory, rodin a lidí všech věkových kategorií.
Britský přírodovědec a moderátor oslavil narozeniny velkolepým koncertem v londýnské Royal Albert Hall. Pogratuloval mu princ William, král Karel III. i světové celebrity včetně Leonarda DiCapria. Večer připomněl jeho sedmdesátiletou kariéru i zásluhy o ochranu přírody a popularizaci života na Zemi.