Bývalý majitel Pornhubu se zajímá o zahraniční aktiva ropné společnosti Lukoil

Autor: ,
  17:44
O zahraniční aktiva ruské ropné společnosti Lukoil projevil zájem rakouský podnikatel Bernd Bergmair, který byl v minulosti většinovým vlastníkem mediální skupiny MindGeek zahrnující například pornografický internetový portál Pornhub. Ve středu o tom informovala agentura Reuters, která se odvolává na dva zdroje obeznámené se situací.
ilustrační snímek - Lukoil

ilustrační snímek - Lukoil | foto: Reuters

Ropná plošina ruské společnosti Lukoil v Kaspickém moři
Ukrajinci zasáhli rafinerii Lukoilu ve Volgogradu. (14. srpna 2025)
Obří ropná rafinerie společnosti Lukoil ve Volgogradu (3. března 2022)
Nejvyhledávanější kategorií porna se v roce 2022 stalo porno lesbické, v...
5 fotografií

Spojené státy v říjnu v souvislosti s válkou na Ukrajině uvalily na společnost Lukoil nové sankce, které firmu přiměly k rozhodnutí prodat zahraniční aktivity.

Podle dřívějších informací agentury Reuters už o tyto aktivity projevilo zájem několik podniků, včetně amerických ropných gigantů ExxonMobil a Chevron.

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Americké ministerstvo financí v listopadu zájemcům povolilo jednat s Lukoilem o převzetí jeho zahraničních aktivit do 13. prosince. Případná transakce by vyžadovala souhlas ministerstva.

Divize Lukoil International GmbH, která má pod kontrolou zahraniční aktiva Lukoilu, sídlí ve Vídni. Vlastní například rafinerie v Evropě, podíly v ropných polích v Kazachstánu, Uzbekistánu, Iráku a Mexiku či stovky čerpacích stanic po celém světě.

Americké sankce mohou být zlomové. Dovoz ruské ropy do Číny se zpomalil

Hodnota těchto aktiv se na základě údajů z loňského roku odhaduje na 22 miliard dolarů (zhruba 455 miliard Kč), píše Reuters.

V minulosti provozovala společnost Lukoil také síť čerpacích stanic v České republice. V roce 2014 však tyto stanice převzala maďarská ropná a plynárenská skupina MOL.

Vstoupit do diskuse
Témata: Lukoil, aktivum, Pornhub

