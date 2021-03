Akciový index zažil za rok nebývalý růst. Můžou za to noví obchodníci

Přesně rok po začátku pandemie je ale situace na akciových trzích zcela opačná. Zatímco minulý rok nebyly vyhlídky příznivé, nyní S&P 500 dosáhl na 76,1 procenta. Právě rychlost, jakou se akciový trh dokázal během posledního roku vzchopit, je nejvyšší od dob před druhou světovou válkou. Naposledy totiž k takovému růstu podle analytika z S&P Dow Jones Indices Howarda Silverblatta, došlo v roce 1936, jak informuje APNews.



Kromě toho, že americká vláda do ekonomiky pumpuje obrovské množství peněz a podpořila tak její růst, rychlý zvrat na akciových trzích má i jiné důvody. Jedním z nich jsou například noví investoři.

Mnoho lidí, kteří ještě v době před pandemií o investice ani nezavadili, se totiž během dlouhé chvíle v karanténě začalo v tomto směru vzdělávat a vůbec poprvé investovat. Navíc do akcií vkládali peníze, které by běžně utratili za lístek do kina, jídlo v restauraci či na dovolené.



Podle dat americké nadnárodní společnosti Charles Schwab Corporation bylo zhruba 35 procent všech obchodů s akciemi provedeno lidmi mladšími 40 let. Právě počet mladých lidí se podle dat firmy za poslední dva roky téměř zdvojnásobil. K tomu přispívá i větší dostupnost různých mobilních aplikací, které sledování a nákup či prodej akcií umožňují.

Charles Schwab Corporation také poukazuje na to, že se nejvíce momentálně obchodují účty, které u nich byly založeny méně než před rokem. Právě noví uživatelé jsou podle společnosti momentálně aktivnější než ti, kteří mají účet založený už desátým rokem.

Ukázalo se totiž, že mnoho mladých Američanů akcie nakupuje právě za peníze, které jim v rámci koronavirových kompenzací poskytl stát. Podle dat oblíbené společnosti na obchodování s akciemi The Robinhood se výrazně zvedl počet lidí, kteří vkládali na své účty částky okolo 1 200 a 2 400 dolarů krátce poté, co vláda rozeslala lidem kompenzace ve stejné výši.

Zájem o akcie vzbuzuje na Wall Street obavy

Svou roli v této situaci samozřejmě hrají i sociální sítě. Mnoho uživatelů na Twitteru či Redditu totiž debatuje o tom, jaké akcie je zrovna vhodné koupit a tím tak tlačí trh nahoru. Právě podobným způsobem se skrz sociální síť Reddit v prvních měsících letošního roku dostaly na dosavadní maximum akcie amerického prodejce videoher GameStop.



Zájem o akcie ale nestoupl pouze ve Spojených státech. Podobně jsou na tom trhy i v Číně, Jižní Koreji či Japonsku. Tam dosáhly akciové indexy téměř stejných hodnot jako S&P 500. Naopak Evropa, která stále čelí dalším vlnám pandemie je v investování opatrnější.

Velké nadšení okolo nákupu některých akcií však vzbuzuje u odborníků z Wall Street obavy. Především se bojí toho, aby akcie nerostly až příliš vysoko a mnohonásobně nepřekračovaly zisky jednotlivých firem.