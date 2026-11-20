Širší index S&P 500 klesl o 2,02 procenta na 7175,83 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se snížil o 2,25 procenta na 23.879,20 bodu.
Akcie společnosti Anthropic, která patří mezi hlavní hráče v oblasti AI, zahájily čtvrteční obchodování na burze Nasdaq na ceně 111,5 dolaru za kus. To znamenalo nárůst zhruba o 34 procent oproti emisní ceně stanovené na 83 dolarů za kus. Později však o velkou část zisků přišly a obchodování uzavřely zhruba o 17 procent výš na 97,17 USD.
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Akcie Anthropic vystřelily po vstupu na burzu o třetinu na 111,5 dolaru
„Nepodařilo se mu obnovit nadšení pro technologické akcie,“ řekl ke čtvrtečnímu vstupu firmy Anthropic na burzu analytik Joe Maher ze společnosti Capital Economics. „Je obtížné vyvozovat závěry z prvního dne obchodování,“ upozornil analytik Andre Bakhos z firmy Ingenium Analytics. „Raději bych si držel odstup, počkal, až se situace uklidní, a sledoval, jak se budou akcie (firmy Anthropic) vyvíjet v příštích dnech, než se vyjádřím k jejich skutečné hodnotě,“ dodal.
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Anthropic získal rekordních 81,3 miliardy dolarů. Akcie se začnou obchodovat večer
Na devizovém trhu se ve čtvrtek americký dolar držel nedaleko nejvyšších úrovní od loňského dubna, na které vyšplhal v průběhu tohoto týdne. Euro se krátce po 22:00 SEČ prodávalo za zhruba 1,0970 USD, nacházelo se tak v těsné blízkosti středečního závěru.
Dolar v poslední době těží z vyhlídek na další zvyšování úrokových sazeb ve Spojených státech. Jednotná evropská měna tak tento týden poprvé od loňského dubna sestoupila pod psychologicky významnou hranici 1,1 USD.