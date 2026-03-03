Index Dow Jones klesl o 73,14 bodu, tedy 0,15 procenta, na 48 904,78 bodu. Širší index Standard & Poor’s vzrostl o 2,74 bodu, čili 0,04 procenta, na 6 881,62 bodu. Index technologického trhu Nasdaq stoupl o 80,65 bodu, neboli 0,36 procenta, na 22 748,86 bodu.
Íránský konflikt vyvolal růst akcií zbrojovek a zvýšil ceny energií, což pomohlo ropným společnostem. Vyvinul ale tlak na odvětví cestovního ruchu a odvětví citlivá na úrokové sazby. Ztrácely tak cestovní kanceláře, letecké a lodní společnosti nebo banky. Později se ale investoři znovu zaměřili na technologické akcie, a vraceli se k osvědčeným vysoce výkonným akciím, jako Nvidia a Microsoft. Zvažovali také, jak dlouho by mohl konflikt na Blízkém východě trvat a co znamená pro inflaci a politiku centrální banky USA (Fed).
Americký dolar posílil ke koši hlavních světových měn, protože investoři hledali bezpečné útočiště kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Euro a japonský jen navíc oslabila skutečnost, že ekonomiky EU a Japonska jsou více vystavené vyšším nákladům na energii než Spojené státy, které jsou čistým exportérem energie.
V závěru obchodování dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, vzrostl o 0,96 procenta na 98,55 bodu. Euro vůči dolaru oslabilo o 1,1 procenta na 1,1693 dolaru. Dolar k jenu vzrostl o 0,8 procenta na 157,35 jenu. Euro vůči jenu kleslo o 0,2 procenta.