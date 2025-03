Velký burzovní výprodej. Akcie kvůli Trumpovu chaosu odepisují biliony dolarů

Obchodníci na newyorské burze na Wall Street v New Yorku. Akcie výrazně klesly poté, co prezident Donald Trump nevyloučil recesi v souvislosti se zavedením amerických cel. (10. března 2025) | foto: Profimedia.cz

Příval nových Trumpových opatření vyvolal nejistotu mezi firmami, spotřebiteli i investory, píše agentura Reuters. Problematické jsou zejména časté změny v clech vůči hlavním obchodním partnerům, jako jsou Kanada, Mexiko a Čína.

„Jasně vidíme výraznou změnu nálady,“ shrnula Ayako Yoshioka, hlavní investiční analytička ve Wealth Enhancement. Výprodej na burze se v pondělí ještě prohloubil. Index S&P 500 klesl o 2,7 procenta, což byl jeho největší denní pokles v tomto roce. Nasdaq Composite propadl o čtyři procenta, což byla jeho největší jednodenní ztráta od září 2022.

S&P 500 v pondělí uzavřel o 8,6 procenta níže proti svému rekordu z 19. února, akcie v něm zahrnuté od té doby ztratily přes 4 biliony dolarů (90 bilionů Kč) tržní hodnoty. Technologický Nasdaq se pohybuje asi deset procent pod svým prosincovým maximem.

Nejistá sezona

Trump se o víkendu odmítl vyjádřit k tomu, zda se USA mohou dostat do recese a investoři se už obávají dopadu jeho obchodní politiky. „Míra nejistoty způsobená celními válkami vůči Kanadě, Mexiku a Evropě způsobuje, že představenstva a vrcholoví manažeři přehodnocují svůj další postup,“ uvedl Peter Orszag, generální ředitel investiční banky Lazard.

„Lidé dokážou pochopit přetrvávající napětí s Čínou, ale kroky týkající se Kanady, Mexika a Evropy je matou. Pokud se to nevyřeší během následujícího měsíce, mohlo by to vážně poškodit ekonomické vyhlídky USA,“ dodal Orszag.

S&P 500 tak už odevzdal všechny zisky dosažené od Trumpova listopadového znovuzvolení. Investoři původně věřili, že Trumpova prorůstová agenda, včetně daňových škrtů a deregulace, bude přínosem pro akcie, ale nejistota ohledně cel a dalších změn jejich důvěru narušila.

„Převládala představa, že po nástupu Trumpa do úřadu bude vše dokonalé,“ řekl Michael O’Rourke, hlavní tržní stratég ve společnosti JonesTrading. Dodal, že při každé strukturální změně ale přichází i nejistota. „Je pochopitelné, že lidé začínají být trochu znepokojení.“

„Mnoho lidí se již delší dobu obávalo, že americké akcie jsou neměrně nadhodnocené a hledalo katalyzátor pro korekci trhu,“ dodal Dan Coatsworth, investiční analytik společnosti AJ Bell. Kombinace obav z obchodní války, geopolitického napětí a nejistého ekonomického výhledu by podle něj mohla být tím katalyzátorem.