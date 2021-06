Připravte se na epický kolaps, varoval burzovní amatéry slavný investor Burry

Burryho proslavila zejména předpověď poslední globální finanční krize, která udeřila v roce 2008 po kolapsu banky Lehman Brothers. Jako jeden z mála správně odhadl, že tehdejší situace na americkém hypotečním trhu není udržitelná, díky čemuž dokázal posléze vydělat stovky milionů dolarů. Už na přelomu 20. a 21. století podobným způsobem vsadil na propad cen akcií technologických firem, ke kterému pak došlo při prasknutí tzv. internetové bubliny na začátku roku 2001.

Nyní podle něj na trzích roste podobná bublina, kterou nafukují drobní individuální investoři. Těch během pandemie výrazně přibylo, i díky podpůrným šekům od americké vlády (které se mnozí Američané rozhodli utratit za akcie) nebo rozvoji obchodovacích aplikací Robinhood či eToro.

Amatérští investoři poutají pozornost od začátku roku díky aktivitě na internetovém fóru Wallstreetbets, kde se miliony z nich sdružují a domlouvají se na koordinovaných nákupech. Společně už dokázali vyhnat ceny akcií některých firem do abnormálních výšek.

Enormní ztráty na obzoru?

Zaměřují se totiž na společnosti s mizernými finančními výsledky, jako je prodejce videoher GameStop, síť kin AMC nebo prodejce sluchátek Koss. Pro tyto tituly se na trzích vžil termín „meme akcie” (meme - virální internetový vtip, pozn. red.), jelikož na fóru probíhá komunikace převážně sdílením memů. Kromě toho amatéři hromadně investují do virtuálních měn jako je bitcoin.

Michael Burry minulý týden varoval, že tyto spekulanty čeká pád na dno. V příspěvku na Twitteru uvedl, že mají před sebou „matku všech zřícení” (angl. - mother of all crashes, pozn. red.). „Až se kryptoměny propadnou v řádu bilionů dolarů nebo meme akcie v řádu desítek miliard, ztráty dosáhnou velikosti (HDP) zemí,” napsal Burry v sérii příspěvků, kterých si všimla agentura Bloomberg. Ze sociální sítě totiž posléze zmizely.

Už dříve s odkazem na dění kolem GameStopu uvedl, že se nynější situace na akciových trzích začíná vymykat kontrole. „To, co se teď děje, by mělo mít právní a regulatorní důsledky. Je to nepřirozené, šílené a nebezpečné,” napsal v lednu.



Slavný investor má podle Bloombergu tendenci své tweety mazat. Vzhledem ke své reputaci ve finančním světě mají jeho vyjádření značný vliv a v minulosti kvůli tomu přitáhly i pozornost Komise pro kontrolu cenných papírů, která v USA dohlíží na obchodování na akciovém trhu.