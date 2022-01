Amatérských investorů na akciových trzích přibývá. Někteří přišli o miliony

Emily v roce 2021 patřila k armádě drobných investorů, kteří několikrát způsobili na globálních akciových trzích obrovský poprask. Nejprve byla součástí nebývalého zájmu o akcie krachující firmy Gamestop. Ačkoliv je firma léta ve ztrátě a svým věřitelům dluží miliardy dolarů, dokázali amatérští investoři během loňského ledna zdvojnásobit cenu akcií této společnosti. Emily byla u toho a vydělala miliony.

Investorský úspěch z počátku roku 2020 Emily nahlodal. Když v červnu 2021 operovali drobní investoři na akciových trzích znovu, zapojila se i Emily. Investoři z Redditu vsadili tentokrát na akcie amerického řetězce kin AMC Entertainment. Ještě na začátku roku 2021 se akcie této společnosti obchodovaly za dva dolary, což je v přepočtu asi 44 korun. Během června ale cena akcií překonala hranici sedmdesáti dolarů za kus.

Na této investiční příležitosti se ale Emily zbohatnout nepodařilo. Naopak. Akcie společnosti AMC Entertainment přinesly investorce obrovské ztráty. Protože je ani nevlastnila, snažila se využít nekrytých call opcí, a tedy velmi rizikové „naked call option“ investiční strategie.

K vypisování call opcí se investoři často uchylují v situaci, kdy cena akcie silně vzroste a další pohyb výš se zdá být už spíše nepravděpodobný. Call opce umožňují držiteli koupit aktivum za domluvenou cenu v daném časovém rámci. Emily chtěla vydělat na takzvané opční prémii, což je cena, kterou kupující za opce platí.

Když se cena akcií tohoto řetězce pohybovala na burzovním trhu okolo patnácti dolarů za kus, začala Emily tyto „naked call options“ prodávat. Emily očekávala, že více už tyto akcie stoupnout nemohou a spekulovala na trhu na jejich pokles.

Prodejem nekrytých call opcí ale držitelé získali možnost nakupovat od ní akcie za předem danou, a tedy mnohem vyšší cenu. Vzhledem k tomu, že cena akcií amerického řetězce kin přeskočila i hranici 70 dolarů za kus, dostala se Emily do velkých problémů.

„Byla jsem v telefonickém kontaktu se společností TD Ameritrade, kde jsem obchodovala. Chtěla jsem od nich více času. Nedali mi ho. Bylo to pro mne naprosto zničující, nemohla jsem kvůli tomu vůbec spát,“ uvedla investorka pro agenturu Reuters. Své portfolio nakonec úplně odepsala a ztratila na něm 670 tisíc dolarů, což je v přepočtu asi 14,8 milionu korun.

Příběh investorky Emily je varovným příběhem o tom, co se může stát, když se k rizikovému obchodování na rostoucích akciových trzích dostanou nepříliš zkušení jedinci. K investičním nákupům na burzovních trzích se Emily na plný úvazek odhodlala v roce 2019, kdy skončila ve své práci v oddělení s lidskými zdroji. Po svém neslavném konci na akciových trzích se vrhla na dráhu řidičky nákladní dopravy.

Počet menších investorů silně roste

Amatéři se do investování na finančních trzích v posledních měsících pouští čím dál častěji. Na rozdíl od šílenství, které souvisí třeba s bláznivými nákupy akcií společností Gamestop nebo AMC Entertainment, se tento trend podle odborníků brzy zřejmě ani nezmění. Může za to i rozmach nových mobilních aplikací a dalších platforem, díky nimž je investování do finančních instrumentů značně jednodušší.

Zájem o akciové trhy stoupá i v jiných státech světa. V Indii bylo až 19 procent obchodů během loňského listopadu uskutečněno prostřednictvím mobilních telefonů. Až čtyřnásobný nárůst počtu investorů proti počátku roku 2020 hlásí i Rusko.

„Drobní investoři budou i dál vystupovat jako hybná síla trhu a nadále bude pokračovat globální zájem o akciové trhy. Alternativ pro uložení peněz bude v budoucnu spíše pomálu. Úrokové sazby se totiž dají očekávat extrémně nízké,“ uvedl pro agenturu Reuters stratég společnosti JPMorgan Nikolaos Panigirtzoglou.

Zároveň dodal, že zájem o akciové instrumenty ze strany malých obchodníků byl tím důvodem, proč poptávka po akciích po celém světě v roce 2021 extrémně vzrostla. Dostala se dokonce přes hranici 1,1 bilionu dolarů.

V USA v posledních měsících roste zájem i o akciové opce. Podle analytické společnosti Trade Alert se poptávka po nich zvýšila až o 40 procent.