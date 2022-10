Ruské akcie jsou nejníže od startu invaze, evropské spadly na týdenní minimum

Index MOEX po desáté hodině ztrácel přes tři procenta a pohyboval se blízko 1880 bodů. Ruský rubl vůči dolaru oslabil o více než procento a dostal se na nejnižší úroveň za téměř tři týdny, napsala agentura Reuters.

K poklesu moskevské burzy velkou měrou přispěla plynárenská společnost Gazprom. Cena jejích akcií prudce klesla poté, co vypršel termín, do kterého měli vlastníci akcií nárok na vyplacení dividendy za první pololetí. Investoři, kteří akcie Gazpromu nyní koupí, již tuto dividendu neobdrží.

Evropské akcie mezitím pokračují v poklesu, sestoupily tak na týdenní minimum. Dolů je tlačí zesilování rusko-ukrajinského konfliktu a přetrvávající obavy z negativních dopadů zpřísňování měnové politiky na hospodářský růst a firemní zisky.

Panevropský akciový index STOXX Europe 600 krátce po jedenácté hodině ztrácel téměř půl procenta a pohyboval se blízko 390 bodů. Od začátku letošního roku tak vykazoval pokles o zhruba 20 procent.

„Investoři mají obrovské obavy ohledně toho, co se bude dít dál, jako to ovlivní dodavatelský řetězec a jaké další dopady by to mohlo mít na energetickou krizi,“ uvedla analytička Danni Hewsonová ze společnosti AJ Bell. Poukázala rovněž na přetrvávající obavy ohledně hospodářského růstu v době, kdy jsou centrální banky nuceny zvyšovat úrokové sazby, aby dostaly pod kontrolu inflaci.

Útok na most a raketová odpověď

V sobotu silná exploze poškodila Kerčský most, který Rusko vystavělo jako svou spojnici s nelegálně anektovaným ukrajinským Krymem. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina šlo o „teroristický útok“ zorganizovaný z Ukrajiny, Kyjev se k zodpovědnosti oficiálně nepřihlásil.

Ukrajinská města se v pondělí stala terčem rozsáhlé série ruských útoků, podle prezidenta Volodymyra Zelenského je cílem energetická infrastruktura, hlášeni jsou mrtví a zranění po celé Ukrajině.