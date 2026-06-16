Reakce finančních trhů na avizované páteční podpisy mírové dohody byla okamžitá. Ceny ropy výrazně klesly, dluhopisy posílily a americký akciový index Dow Jones uzavřel obchodování na novém historickém maximu. Trhy tak završily nejlepší třídenní růstovou vlnu od května 2025, kdy došlo ke zmírnění obchodního napětí mezi Spojenými státy a Čínou, píše portál The Wall Street Journal.
|
ANALÝZA: Pět důvodů, proč se světové trhy drží i navzdory válce v Íránu
Investoři mají v posledních dnech důvodů k optimismu hned několik. Ve středu úřady zveřejnili data naznačující další zpomalení inflace ve Spojených státech a v pátek následoval mimořádně úspěšný burzovní debut Muskovy společnosti SpaceX.
Boom umělé inteligence pokračuje
Kombinace příznivějšího inflačního vývoje, pokračujícího technologického optimismu a uklidnění geopolitické situace vytvořila pro akciové trhy velmi příznivé prostředí. „Trh nyní stojí na třech pevných pilířích,“ uvedla pro The Wall Street Journal analytička Shannon Saccociaová ze společnosti Neuberger Berman.
Tahounem růstu byly především technologické firmy. Index výrobců polovodičů PHLX Semiconductor Index si připsal 5,5 procenta. Investoři totiž nadále věří, že masivní investice do umělé inteligence budou zvyšovat poptávku po čipech, datových centrech i další technologické infrastruktuře.
Americký index Dow Jones vzrostl o 0,9 procenta, tedy o 469 bodů, a uzavřel na novém historickém maximu. Technologický Nasdaq si připsal 3,1 procenta a index S&P 500 posílil o 1,7 procenta.
Ropa po dlouhých měsících zlevňuje
Po zprávách o možné mírové dohodě začaly prudce klesat také ceny energií. Severomořská ropa Brent zlevnila téměř o pět procent a obchodovala se mírně nad hranicí 83 dolarů za barel. Podobným tempem oslabila i americká ropa WTI, výrazně zlevnil také zemní plyn v Evropě.
Z výrazného poklesu cen ropy těžily také letecké společnosti. Akcie United Airlines posílily o 3,9 procenta a uzavřely na rekordní hodnotě. Aerolinky byly v posledních týdnech pod tlakem kvůli vysokým cenám paliv, které výrazně zvyšovaly jejich provozní náklady. Právě drahá ropa patřila mezi faktory, jež přispěly i k problémům společnosti Spirit Airlines.
Optimismus se neomezil pouze na americké trhy. Růst zaznamenaly i evropské burzy a panevropský index Stoxx Europe 600 vystoupal na nové historické maximum. Investoři tak smazali ztráty, které evropské akcie utrpěly po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě.
|
Akcie SpaceX vystřelily vzhůru, z Muska je první dolarový bilionář
Podle Francise Osborna ze společnosti Argus Media ale potrvá čtyři až šest měsíců, než se těžba a vývoz ropy na Blízkém východě vrátí na úroveň před vypuknutím konfliktu. Ani případné otevření Hormuzského průlivu tak neznamená okamžitý návrat k normálu. Bude potřeba obnovit narušené dodavatelské řetězce.
Vesmír i AI
Jednou z největších obav investorů bylo, že konflikt na Blízkém východě vyžene vzhůru ceny energií a znovu roztočí inflační spirálu. To by mohlo přimět americkou centrální banku Fed k dalšímu zpřísňování měnové politiky. Nejnovější vývoj však tyto obavy výrazně zmírnil.
Pozornost investorů nadále poutá také společnost SpaceX. Akcie firmy Elona Muska během druhého dne obchodování zvýšily její tržní hodnotu o dalších 433 miliard dolarů. Celková tržní kapitalizace společnosti tak vzrostla na 2,538 bilionu dolarů.
|
Růst cen pamětí rozevírá burzovní nůžky. Výrobci vydělávají, zbytek krvácí
Podle analytiků společnosti BlackRock zůstanou v dalších týdnech jedním z hlavních motorů růstu firemních zisků masivní investice do umělé inteligence. Právě očekávání dalšího rozvoje AI podle nich vysvětluje, proč investoři i přes přetrvávající geopolitická rizika nadále sázejí na technologické akcie, uzavírá The Wall Street Journal.