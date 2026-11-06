Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Akcie prudce padají. Investoři se bojí, že američtí demokraté zabrzdí boom AI

Autor:
  9:43
Výsledky obchodování na amerických trzích (5. listopadu 2026)

Výsledky obchodování na amerických trzích (5. listopadu 2026) | foto: Reuters

Výsledky obchodování na newyorské burze během čtvrtka (5. listopadu 2026)
Burzovní zpravodajství stanice CNBC na jedné z obrazovek u sídla burzy Nasdaq...
Obrazovka v sídle Nasdaqu ukazuje výsledky obchodování během čtvrtka (5....
Obchodnice na korejské burze v pátek (6. listopadu 2026)
8 fotografií
Burzy na celém světě zasáhl výrazný výprodej technologických akcií. Investory znepokojilo volební vítězství demokratů v USA, které může přinést přísnější regulaci umělé inteligence a omezit výstavbu datových center. Prudké ztráty utrpěly zejména asijské technologické společnosti. Americký prezident Donald Trump z propadu obvinil demokraty a tvrdí, že jejich vítězství připravilo Američany o část úspor na důchod.

Výprodej, který už ve čtvrtek zasáhl Wall Street, se v pátek přelil také do Asie a následně zamířil do Evropy. Japonský index Nikkei 225 odepsal téměř šest procent a uzavřel na 57 434,77 bodu. Šlo o jeho nejvýraznější jednodenní pokles od dubna loňského roku. Tchajwanský index TAIEX ztratil podle agenturních údajů zhruba 4,5 procenta a během týdne se propadl o 12,2 procenta. To byl jeho nejhorší týdenní výsledek od roku 1991.

Výsledky obchodování na amerických trzích (5. listopadu 2026)
Výsledky obchodování na newyorské burze během čtvrtka (5. listopadu 2026)
Burzovní zpravodajství stanice CNBC na jedné z obrazovek u sídla burzy Nasdaq ve čtvrtek (5. listopadu 2026)
Obrazovka v sídle Nasdaqu ukazuje výsledky obchodování během čtvrtka (5. listopadu 2026)
8 fotografií

V Jižní Koreji se hlavní index Kospi během obchodování propadl až o 8,8 procenta, což přimělo burzu aktivovat mechanismus dočasného pozastavení obchodů. Akcie výrobce čipů SK Hynix nakonec ztratily podle jednotlivých údajů kolem deseti procent, Samsung Electronics odepsal více než šest procent.

Trump viní demokraty

Americký prezident Donald Trump reagoval na propad akcií obviněním demokratů, kteří po výrazném volebním úspěchu ovládli obě komory Kongresu. Podle něj jejich úspěch vedl k poklesu hodnoty investičních portfolií Američanů.

„Je to tak smutné sledovat! Dalo nám tolik práce dostat se na úroveň, jakou jsme tu ještě nikdy neměli, a pak přijde tohle,“ napsal Trump ve čtvrtek večer na své sociální síti Truth Social.

Povolební houpačka na trzích. Akcie míří po ztrátách zase vzhůru

„Vaše penzijní účty 401(k) proto klesly. Pamatujte, nebyli to republikáni, ale dumokrati,“ dodal prezident. Použil přitom záměrně hanlivou slovní hříčku (Dumocrats), kterou své politické soupeře označuje také na předvolebních shromážděních.

Investoři se bojí regulace datových center

Obavy investorů se soustředí především na možnost, že demokraté začnou přísněji kontrolovat výstavbu datových center, která jsou nezbytná pro další rozvoj umělé inteligence. Volební výsledky totiž posílily politiky, kteří chtějí omezit jejich důsledky na obyvatele a životní prostředí.

Výrazným příkladem je Texas, kde zvítězila demokratická kandidátka na guvernérku Gina Hinojosaová. Ta už před volbami volala po okamžitém pozastavení nových projektů datových center. Po vítězství uvedla, že stát připraví zákony na ochranu obyvatel před jejich dopady na venkovské oblasti.

Dvě třetiny Američanů odmítají nová datová centra. Bojí se AI i ztráty práce

Podle údajů analytické společnosti Cleanview se přibližně 40 procent plánované kapacity datových center v USA má vybudovat ve státech, jejichž nově zvolení guvernéři slíbili výstavbu zastavit nebo pozastavit.

Právě tato vyhlídka ohrožuje investice technologických společností, které v posledních letech vkládaly obrovské prostředky do infrastruktury pro umělou inteligenci. Investoři navíc už delší dobu pochybují, zda budoucí příjmy z AI dokážou ospravedlnit současné vysoké náklady.

Přikrášlené iluze o budoucnosti

„Tento výprodej ukazuje, že ceny akcií společností zabývajících se umělou inteligencí vycházely z přikrášlených iluzí o budoucnosti a nyní jsou tyto iluze pryč,“ uvedl Tung Pao-čen ze společnosti Lingtong Shengtai.

„Americký akciový trh byl vlajkonošem a páteří globálních akciových sázek na AI. Nyní se tato páteř zlomila. Dokážou se rostoucí trhy v oblasti umělé inteligence jinde udržet samy o sobě?“ dodal.

Americký index S&P 500 ve čtvrtek klesl o 4,4 procenta, což byl jeho nejhorší výsledek od loňského dubna, kdy trhy zasáhla oznámení o clech. Technologický Nasdaq 100 se propadl o 6,4 procenta a podle agentury Bloomberg tím z trhu zmizelo přibližně 2,3 bilionu dolarů (zhruba 49 bilionů korun) tržní hodnoty.

Akcie společnosti Nvidia, která dominuje trhu s čipy pro umělou inteligenci, ve čtvrtek ztratily více než devět procent. Výrazně oslabily také Qualcomm nebo britská společnost Arm Holdings.

Někteří analytici proto varují, že současné problémy nemusí být jen krátkodobou reakcí na volební výsledky. „Větší otázkou zůstává, zda obrovské investice do infrastruktury pro umělou inteligenci dokážou přinést zisky a peněžní toky, které do nich investoři už nyní promítají,“ uvedl Greg Boland ze společnosti Moomoo.

Jiní odborníci naopak považují výprodej za přehnaný. John Woods ze společnosti Lombard Odier upozornil, že některé demokratické návrhy na pozastavení výstavby datových center v Texasu už jejich představitelé začali mírnit.

Vstoupit do diskuse (68 příspěvků)

Nejčtenější

Z Teska bude Albert. Majitele změní přes 300 supermarketů v Česku i na Slovensku

ilustrační snímek

Společnost Ahold Delhaize, která v tuzemsku provozuje síť supermarketů Albert, převezme v Česku a na Slovensku prodejny Tesco. To v obou zemích provozuje síť více než 360 vlastních supermarketů,...

Koalice plánuje zdražení podzemní vody o 250 procent. Kraje se bojí o peníze

Ilustrační snímek

Místo dvou korun za odběr metru krychlového podzemní vody by se mělo podle plánů poslance Karla Turečka od nového roku platit korun sedm, jde tedy o zvýšení cen o 250 procent. Vodohospodářští experti...

McDonald’s v Německu vyřadil burger McRib. Spekuluje se i o ústupcích muslimům

Burger McRib v McDonald’s (30. října 2026)

Po 37 letech vyřadil McDonald’s v Německu ze své stálé nabídky vepřový burger McRib. Přestože si za tu dobu získal řadu věrných příznivců, jeho prodeje v posledních letech zaostávaly za očekáváními....

USA varovaly před teroristickým útokem v moskevském parku. FSB podniká opatření

Moskevský park Caricyno.

Velvyslanectví Spojených států v Moskvě v sobotu varovalo před možným útokem s velkým počtem obětí v parku Caricyno na jihu ruské metropole. Ruská tajná služba FSB podle státní agentury TASS uvedla,...

Vlakové neštěstí ve Španělsku vyvolává otázky. Stalo se jen den před stávkou

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...

Druhé letošní smrtelné železniční neštěstí vzbuzuje pochybnosti ohledně španělské sítě vysokorychlostních vlaků. Již před středeční tragickou nehodou v Toledu, při niž zahynulo nejméně 68 lidí, totiž...

Expert: Politici vůbec neřeší, kam teď půjdou lidé, kterým už nikdo nepůjčí

Vysíláme
Hostem pořadu iDNES Lounge je Petr Schneedörfler, předseda a ředitel spolku...

„První půjčka zdarma,“ slibuje reklama v mobilu. Jenže nulový úrok je jen jedna položka. Podle Petra Schneedörflera, předsedy a ředitele spolku LIGHTHOUSE Academy, je stejně důležité vědět, kolik...

6. listopadu 2026

Akcie prudce padají. Investoři se bojí, že američtí demokraté zabrzdí boom AI

Výsledky obchodování na amerických trzích (5. listopadu 2026)

Burzy na celém světě zasáhl výrazný výprodej technologických akcií. Investory znepokojilo volební vítězství demokratů v USA, které může přinést přísnější regulaci umělé inteligence a omezit výstavbu...

6. listopadu 2026  9:43

Lidé s vysokými příjmy neodvádějí sociální pojištění. Nově si ale připlatí

ilustrační snímek

Výpočet sociálního pojištění je výhodnější pro zaměstnance a podnikatele s velmi vysokými příjmy, protože z příjmů nad limit se již sociální pojištění neplatí. Pro rok 2027 se však limit zvyšuje,...

6. listopadu 2026

Plemenáři se kvůli šetření sloučí s veterináři. Kolik peněz zbude, není jasné

ilustrační snímek

Od příštího dubna by měla zaniknout jako samostatná instituce Česká plemenářská inspekce (ČPI). Její pracovníci by měli, pokud projde novela zákona z per koaličních poslanců Davida Pražáka a Marie...

6. listopadu 2026

Dluh Evropské unie dosáhne bilionu eur, varuje Brusel Evropský účetní dvůr

Premium
Budova Evropského účetního dvora

Odhadovaná míra chyb ve výdajích Evropské unie je i nadále příliš vysoká. Upozorňuje na to Evropský účetní dvůr (EÚD) ve své nejnovější výroční zprávě. Auditoři již sedmým rokem po sobě vydali...

6. listopadu 2026

Kyberútoků přibývá. Je to nekonečná hra kočky s myší, ve které jde o hodně

Prázdné a vypnuté chladicí boxy v prodejně Delhaize Shop & Go v Linkebeeku u...

Kybernetických útoků přibývá a hackeři si vybírají stále nečekanější cíle. Dokážou třeba na dálku zvýšit teplotu v mrazácích supermarketů a způsobit obchodům milionové škody. Firmy proto stále...

5. listopadu 2026

Harleyi se blýská na lepší časy. Zákazníky lákají nové modely i financování

Limitovaná tříkolová edice Harley Davidson street Glide

Výrobce motocyklů značky Harley-Davidson zaznamenává první nárůst prodejů za několik let. Zákazníci reagují na nové modely a výhodné financování produktů. Výrobce motocyklů očekává, že letos...

5. listopadu 2026

ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu na čtyři procenta, čeká zrychlení inflace

Výběr uzavírá „matka bank“, kterou je Česká národní banka (ČNB). Ta nad...

Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta. Základní úroková sazba se tak dostala na nejvyšší úroveň od počátku roku 2025. Finanční...

5. listopadu 2026  14:38,  aktualizováno  15:26

Hranaté burgery nebo sportovní potřeby. Do Česka míří nové zahraniční řetězce

Premium
ilustrační snímek

Český trh čeká příchod několika známých zahraničních značek. Nové obchody a restaurace se mají otevřít v Praze, která firmám dál slouží jako vstupní brána do střední a východní Evropy. Vedle obchodů...

5. listopadu 2026  15:17

Francouzskou regionální banku napadli hackeři. Škoda činí 100 milionů eur

Budova bankovní skupiny Credit Mutuel Arkea v Le Relecq-Kerhuon v západní...

Francouzská regionální banka Crédit Mutuel Arkéa se stala terčem kybernetického útoku, jak oznámila ve středeční tiskové zprávě. Podle médií došlo k podvodným transakcím za více než 100 milionů eur...

5. listopadu 2026  14:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Střecha světa pod panely. Solární boom přináší Tibeťanům peníze i problémy

Pětadvacetiletý pastevec Li Jung-lin se svým stádem v solárním parku Talatan v...

Čínská solární expanze přináší nečekané výhody některým pastevcům na Tibetské náhorní plošině. Díky dohodám se správci solárních parků mohou své ovce pást přímo mezi panely, což jim výrazně usnadňuje...

5. listopadu 2026  13:59

Tankery s ruskou naftou mířící do USA změnily směr. Kupce si najdou, říká Moskva

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Dva ze tří ropných tankerů, které převážely ruskou naftu do Spojených států, změnily směr. Nákup nafty z Ruska nedávno překvapivě navzdory protiruským sankcím domluvil americký prezident Donald Trump...

5. listopadu 2026  13:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×