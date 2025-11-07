Michael Burry podle dokumentů americké Komise pro cenné papíry skrze fond Scion Asset Management nakoupil put opce na zhruba 5 milionů akcií společnosti Palantir a 1 milion akcií technologického giganta Nvidia v souhrnné hodnotě více než jedné miliardy dolarů (asi 22 miliard korun), píše CNN.
Připravte se na epický kolaps, varoval burzovní amatéry slavný investor Burry
Mnoho analytiků již několik týdnů hovoří o AI bublině, která by mohla brzy splasknout. Investoři se čím dál zřetelněji zaměřují na investice do malého spektra technologických firem, které ovládají trh. Podíl technologických gigantů je mimořádně vysoký také na výkonosti indexu S&P 500, což expertům přidělává vrásky na čele.
Sázka na pokles technologických gigantů
Burry se k nim svým nákupem put opcí přidal. Vsadil na pokles akcií technologických gigantů, kteří se řadí k vítězům probíhající AI revoluce. Společnost Palantir využívá umělou inteligenci k analýze dat v oblasti bezpečnosti a její hodnota na burze momentálně dosahuje na hranici 490 miliard dolarů (asi 11,3 bilionů korun).
Ještě lépe si vede firma Nvidia, která se zaměřuje na výrobu grafických čipů. Její tržní kapitalizace v průběhu posledních měsíců dosáhla dokonce nad hranici 5 bilionů dolarů, což je v přepočtu asi 110 bilionů korun.
Bublina brzy splaskne. Investor, který předpověděl krizi 2008, opět varuje
Tato čísla ale Burrymu nejspíš připadají jako již velmi nadhodnocená. Skrze fond Scion Asset Management nakoupil put opce, které představují právo prodat akcie za předem stanovenou cenu. Fond tedy zaplatil za možnost prodat akcie společností Palantir a Nvidia, pokud jejich cena klesne pod stanovenou hranici.
Podle CNN ale Burryho poslední předpovědi příliš nevycházely. Příkladem je anabáze z roku 2003, kdy Burry vyzval investory, aby většinu investic odprodali. Následně se za svá slova omluv. I přesto ale Burryho predikce na Wall Street způsobují nemalé pozdvižení.
Vidíme bublinu
Burry se ozval po delší odmlce. Mimo jiné díky obrovskému příběhu, který se dostal také do kin. V roce 2015 totiž vyšel úspěšný film s názvem Sázka na nejistotu, za kterým stojí režisér Adam McKay. Hlavního hrdinu Michaela Burryho v něm tvárnil herec Christan Bale.
Právě fotografii z tohoto filmu investor Burry před několika dny sdílel na sociální síť X. Bylo to jen pár dnů před tím, než se veřejnost o sázce na pokles dvou technologických gigantů dozvěděla a šlo o první Burryho příspěvek na sítích po několika letech. „Někdy vidíme bubliny. Někdy se s tím dá něco dělat. A někdy je jedinou výherní strategií nehrát,“ napsal na svůj profil známý americký investor.
Společnost Palantir je aktuálně vůbec nejvýkonnější firmou v indexu S&P 500. Od počátku roku její akcie stouply o téměř 150 procent. Výrobce grafických čipů Nvidia je na tom velmi podobně. Akcie obou těchto firem ale od úterý klesají. Palantir odepsal více než 10 procent a ani Nvidia na tom není o mnoho lépe, uzavírá CNN.