Kromě Nasdaqu posilovaly o dvě procenta i kontrakty na širší index S&P 500, futures na Dow Jones rostly o 1,6 procenta. Oživení přišlo po mimořádně špatném týdnu, během něhož se technologické akcie dostaly pod silný prodejní tlak.
Nasdaq minulý týden ztratil deset procent, což představuje jeho nejhorší týdenní výsledek od března 2020, kdy finanční trhy zachvátila panika kvůli pandemii covidu-19. Index S&P 500 i průmyslový Dow Jones navíc v pátek potvrdily vstup do korekce, tedy pokles o více než deset procent proti předchozímu rekordu.
Výprodej zasáhl také asijské trhy. Tchajwanský akciový index, v němž mají velkou váhu výrobci polovodičů, zaznamenal nejhorší týden od roku 1991. Jihokorejský Kospi, který ještě v první polovině letošního roku patřil k nejvýkonnějším akciovým indexům na světě, se od svého maxima propadl přibližně o polovinu.
V pondělí se však na některých trzích dostavila úleva. Tchajwanské akcie posílily přibližně o dvě procenta poté, co tamní finanční regulátor zpřísnil pravidla pro krátké prodeje akcií. Také čínské burzy oznámily podpůrná opatření, mimo jiné zmírnění požadavků na financování nákupů akcií prostřednictvím úvěrů. Jihokorejský ministr financí zopakoval, že vláda je připravena trh v případě potřeby stabilizovat.
Opatrnost zatím převládá
Analytici však předčasné nadšení mírní. Podle nich zatím není jasné, zda pondělní růst představuje začátek trvalejšího obratu, nebo pouze krátkodobou reakci na předchozí prudké ztráty.
„Dokud zůstává volatilita zvýšená, je obtížné vnímat i prudký odraz jako začátek udržitelného zotavení,“ uvedla pro Reuters Ipek Ozkardeskayaová, analytička Swissquote Bank. Podle ní už se bublina kolem umělé inteligence vyfoukla.
Josh Gilbert ze společnosti eToro naopak pro Bloomberg upozornil, že po sedmi po sobě jdoucích dnech poklesu amerických akcií byl odraz vzhůru očekávatelný. Technologické tituly byly podle něj výrazně přeprodané.
|
Debut Anthropicu na burze technologické akcie nespasil. Americké trhy výrazně klesly
Investoři přestávají věřit sázce na AI
Za výprodejem stojí především rostoucí pochybnosti o ekonomické návratnosti investic do umělé inteligence. Technologické společnosti a provozovatelé obřích datových center v posledních letech vynakládají stovky miliard dolarů na výpočetní infrastrukturu. Část těchto projektů navíc financují prostřednictvím dluhu.
Investoři se nyní ptají, zda se takto vynaložené prostředky vrátí dostatečně rychle a zda budoucí zisky budou odpovídat očekáváním, která se promítla do vysokých cen technologických akcií.
Přitom samotné investice do infrastruktury zatím nevykazují známky útlumu. Analytici Morgan Stanley očekávají, že kapitálové výdaje největších provozovatelů cloudových služeb, takzvaných hyperscalerů, příští rok vzrostou o více než 70 procent a překročí 1,6 bilionu dolarů.
Trh ale začíná mnohem pečlivěji rozlišovat mezi společnostmi, které dokážou z boomu umělé inteligence skutečně těžit, a těmi, jejichž podnikání stojí především na příslibu budoucího růstu.
Náladu investorů zhoršily také problémy kolem společnosti Nvidia. Její akcie v pátek propadly o 14 procent. Nejistotu vyvolala mimo jiné krize kolem vedení firmy a otázky týkající se strategie financování některých zákazníků. Americký prezident Donald Trump přitom znovu vyzval společnost, aby do svého čela vrátila Jensena Huanga.
Další varování přinesl burzovní debut společnosti Anthropic, jednoho z nejvýznamnějších hráčů na poli generativní umělé inteligence. Její akcie po vstupu na burzu ve čtvrtek rychle ztratily část původního lesku a v pátek odepsaly 8,5 procenta. Hongkongský index zahrnující čínské výrobce čipů a další společnosti zaměřené na umělou inteligenci se od začátku roku propadl téměř o 60 procent.
„Nemyslíme si, že obchodování založené na sázce na umělou inteligenci skončilo. Éra snadných peněz, kdy stačilo koupit prakticky cokoli spojeného s AI, je ale za námi,“ napsal ve své analýze Mohit Kumar ze společnosti Jefferies. Investoři podle něj budou mnohem důkladněji prověřovat financování a zadlužení firem působících v tomto odvětví.
|
Cena bitcoinu prudce klesla, je nejnižší za poslední dva roky
Někteří analytici už doporučují nakupovat
Navzdory prudkým ztrátám se mezi analytiky objevují i hlasy, že současný pokles představuje zajímavou nákupní příležitost.
Obchodní oddělení Goldman Sachs označilo minulý týden výprodej amerických akcií za atraktivní příležitost k nákupům. Banka však zároveň upozornila, že investoři stále drží relativně vysoké objemy akciových pozic. Trhu tak podle ní možná ještě chybí skutečné vyčerpání prodejního tlaku, které by mohlo vytvořit předpoklady pro výraznější a trvalejší růst.
Optimističtější je Michael Wilson ze společnosti Morgan Stanley, který dlouhodobě patří k výrazným hlasům na Wall Street. Podle něj současný pokles nabízí vzácnou příležitost nakoupit akcie za výhodnější ceny.
„Tohle je přesně ta velká příležitost, na kterou jsme trpělivě čekali, a nenecháme si ji ujít,“ napsal Wilsonův tým investorům. Doporučil jim nyní aktivně navyšovat rizikové pozice.