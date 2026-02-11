Akcie firem od výrobce herních konzolí Nintendo přes velké značky osobních počítačů až po dodavatele Applu oslabují. Na opačném konci spektra stojí producenti paměťových čipů včetně Samsung Electronics, jejichž akcie prudce rostou. Správci fondů a analytici nyní zkoumají, které společnosti dokážou tlak zvládnout – například zajištěním dodávek, zdražením produktů nebo technickými úpravami s nižší spotřebou pamětí.
Index globálních výrobců spotřební elektroniky podle agentury Bloomberg od konce září klesl o deset procent. Naproti tomu koš akcií výrobců paměťových čipů ve stejném období posílil zhruba o 160 procent. Otázkou zůstává, nakolik je tento vývoj již započítán v cenách.
|
AI postrašila investory. Akcie softwarových firem umazaly téměř bilion dolarů
„Stále se podceňuje riziko délky trvání tohoto stavu. Současné valuace většinou počítají s tím, že se narušení trhu normalizuje během jednoho až dvou čtvrtletí,“ uvedla pro Bloomberg Vivian Paiová, portfolio manažerka společnosti Fidelity International. „My se domníváme, že napjatá situace v odvětví může přetrvat možná po zbytek roku,“ dodala.
Nedostatek paměťových čipů a jejich zdražování se stále častěji objevují v hospodářských výsledcích firem i při konferenčních hovorech s investory. Automobilka Honda například upozornila, že se začínají objevovat rizika v dodávkách paměťových komponentů.
Investoři proto zpozorněli. Akcie Qualcommu minulý týden oslabily o více než osm procent poté, co firma varovala, že omezené dodávky pamětí sníží výrobu chytrých telefonů. Nintendo zaznamenalo největší propad za posledních 18 měsíců poté, co upozornilo na tlak na marže způsobený nedostatkem čipů.
|
Krypto ztratilo téměř 500 miliard dolarů během týdne. Investoři zbystřili
Švýcarský výrobce periferií Logitech odepsal zhruba 30 procent hodnoty od listopadového maxima, protože dražší čipy zhoršují výhled poptávky po osobních počítačích. Slabší výkonnost vykazují i akcie čínských výrobců elektromobilů a smartphonů, jako jsou BYD nebo Xiaomi.
„Ceny pamětí se letos přesunuly z okrajového tématu přímo do titulků výsledkové sezony,“ uvedla Charu Chananaová, hlavní investiční analytička společnosti Saxo. „Trh chápe, že paměti jsou drahé a nabídka je omezená. Nové ale je, že se začíná zpochybňovat délka tohoto nedostatku,“ dodala.
Paměťový „supercyklus“
Situaci navíc zhoršují obavy, že masivní investice do infrastruktury umělé inteligence ze strany amerických technologických gigantů dále prohloubí nedostatek paměťových čipů. Firmy jako Amazon přesouvají výrobní kapacity směrem k vysoce výkonným pamětem HBM a omezují produkci tradičních DRAM.
Podle některých analytiků tak vzniká takzvaný paměťový „supercyklus“, který narušuje tradiční střídání období přebytku a nedostatku v tomto odvětví.
|
Humanoidní roboti dospívají. S jednou věcí mají však stále potíže
Spotové ceny pamětí DRAM vzrostly během několika měsíců o více než 600 procent, a to navzdory slabé poptávce po finálních produktech, jako jsou chytré telefony či automobily. Umělá inteligence zároveň vytváří novou poptávku po pamětích NAND a dalších úložných řešeních, což tlačí ceny vzhůru i v těchto segmentech.
Výrobci paměťových čipů se tak stali jednoznačnými vítězi mezi technologickými tituly. Akcie jihokorejské SK Hynix, klíčového dodavatele pamětí HBM pro společnost Nvidia, vzrostly od konce září o více než 150 procent. Japonská Kioxia a tchajwanská Nanya Technology si připsaly přes 270 procent, zatímco akcie společnosti Sandisk v New Yorku posílily o více než 400 procent.
„Historicky paměťový cyklus obvykle trval tři až čtyři roky,“ uvedla Jian Shi Cortesiová, portfolio manažerka společnosti GAM Investment Management v Curychu. „Současný cyklus už překonal ty předchozí jak délkou, tak intenzitou – a zatím nevidíme, že by poptávka slábla,“ uzavřela.