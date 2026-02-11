Růst cen pamětí rozevírá burzovní nůžky. Výrobci vydělávají, zbytek krvácí

Autor:
  12:53
Raketový růst cen paměťových čipů v posledních měsících stále výrazněji rozděluje akciové trhy na vítěze a poražené. Zatímco výrobci pamětí zažívají bezprecedentní růst hodnoty akcií, firmy vyrábějící spotřební elektroniku či jejich dodavatelé čelí propadům kvůli obavám o ziskovost. Investoři navíc nevidí, že by se situace měla v dohledné době uklidnit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Akcie firem od výrobce herních konzolí Nintendo přes velké značky osobních počítačů až po dodavatele Applu oslabují. Na opačném konci spektra stojí producenti paměťových čipů včetně Samsung Electronics, jejichž akcie prudce rostou. Správci fondů a analytici nyní zkoumají, které společnosti dokážou tlak zvládnout – například zajištěním dodávek, zdražením produktů nebo technickými úpravami s nižší spotřebou pamětí.

Index globálních výrobců spotřební elektroniky podle agentury Bloomberg od konce září klesl o deset procent. Naproti tomu koš akcií výrobců paměťových čipů ve stejném období posílil zhruba o 160 procent. Otázkou zůstává, nakolik je tento vývoj již započítán v cenách.

AI postrašila investory. Akcie softwarových firem umazaly téměř bilion dolarů

„Stále se podceňuje riziko délky trvání tohoto stavu. Současné valuace většinou počítají s tím, že se narušení trhu normalizuje během jednoho až dvou čtvrtletí,“ uvedla pro Bloomberg Vivian Paiová, portfolio manažerka společnosti Fidelity International. „My se domníváme, že napjatá situace v odvětví může přetrvat možná po zbytek roku,“ dodala.

Nedostatek paměťových čipů a jejich zdražování se stále častěji objevují v hospodářských výsledcích firem i při konferenčních hovorech s investory. Automobilka Honda například upozornila, že se začínají objevovat rizika v dodávkách paměťových komponentů.

Investoři proto zpozorněli. Akcie Qualcommu minulý týden oslabily o více než osm procent poté, co firma varovala, že omezené dodávky pamětí sníží výrobu chytrých telefonů. Nintendo zaznamenalo největší propad za posledních 18 měsíců poté, co upozornilo na tlak na marže způsobený nedostatkem čipů.

Krypto ztratilo téměř 500 miliard dolarů během týdne. Investoři zbystřili

Švýcarský výrobce periferií Logitech odepsal zhruba 30 procent hodnoty od listopadového maxima, protože dražší čipy zhoršují výhled poptávky po osobních počítačích. Slabší výkonnost vykazují i akcie čínských výrobců elektromobilů a smartphonů, jako jsou BYD nebo Xiaomi.

„Ceny pamětí se letos přesunuly z okrajového tématu přímo do titulků výsledkové sezony,“ uvedla Charu Chananaová, hlavní investiční analytička společnosti Saxo. „Trh chápe, že paměti jsou drahé a nabídka je omezená. Nové ale je, že se začíná zpochybňovat délka tohoto nedostatku,“ dodala.

Paměťový „supercyklus“

Situaci navíc zhoršují obavy, že masivní investice do infrastruktury umělé inteligence ze strany amerických technologických gigantů dále prohloubí nedostatek paměťových čipů. Firmy jako Amazon přesouvají výrobní kapacity směrem k vysoce výkonným pamětem HBM a omezují produkci tradičních DRAM.

Podle některých analytiků tak vzniká takzvaný paměťový „supercyklus“, který narušuje tradiční střídání období přebytku a nedostatku v tomto odvětví.

Humanoidní roboti dospívají. S jednou věcí mají však stále potíže

Spotové ceny pamětí DRAM vzrostly během několika měsíců o více než 600 procent, a to navzdory slabé poptávce po finálních produktech, jako jsou chytré telefony či automobily. Umělá inteligence zároveň vytváří novou poptávku po pamětích NAND a dalších úložných řešeních, což tlačí ceny vzhůru i v těchto segmentech.

Výrobci paměťových čipů se tak stali jednoznačnými vítězi mezi technologickými tituly. Akcie jihokorejské SK Hynix, klíčového dodavatele pamětí HBM pro společnost Nvidia, vzrostly od konce září o více než 150 procent. Japonská Kioxia a tchajwanská Nanya Technology si připsaly přes 270 procent, zatímco akcie společnosti Sandisk v New Yorku posílily o více než 400 procent.

„Historicky paměťový cyklus obvykle trval tři až čtyři roky,“ uvedla Jian Shi Cortesiová, portfolio manažerka společnosti GAM Investment Management v Curychu. „Současný cyklus už překonal ty předchozí jak délkou, tak intenzitou – a zatím nevidíme, že by poptávka slábla,“ uzavřela.

Vstoupit do diskuse

Hotel v Macau zrušil svou zlatou podlahu. Cihly prodal za stovky milionů korun

Nejčtenější

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot

Na tomto místě v belgickém Zingemu podala parta přátel tiket do loterie....

Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

Kontroly v KFC našly pochybení ve třetině případů, uvedla inspekce

ilustrační snímek

Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů. Míra závažnosti byla různá, přičemž SZPI zkontrolovala všechny...

Mělo to být útočiště pro umělce. Bahamský ráj zpěvačky Shakiry je nyní na prodej

Tento úchvatný ostrov patřil Shakiře. Teď je na prodej za 624 milionů korun....

Soukromý ostrov, který vlastnila popová hvězda Shakira, se objevil na prodej za téměř 625 milionů korun. Osmačtyřicetiletá zpěvačka ostrov Bonds Cay ležící v severních Bahamách koupila v roce 2006 za...

Růst cen pamětí rozevírá burzovní nůžky. Výrobci vydělávají, zbytek krvácí

Obchodníci na newyorské burze na Wall Street v New Yorku. Akcie výrazně klesly...

Raketový růst cen paměťových čipů v posledních měsících stále výrazněji rozděluje akciové trhy na vítěze a poražené. Zatímco výrobci pamětí zažívají bezprecedentní růst hodnoty akcií, firmy...

11. února 2026  12:53

Babiš míří za Macronem. Před summitem EU proberou energie i zákaz sítí pro děti

Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jednání lídrů takzvané koalice ochotných,...

Od našeho zpravodaje ve Francii Premiéra Andreje Babiše čeká ve středu v Paříži večeře s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Před neformálním summitem Evropské rady o konkurenceschopnosti s ním bude ladit postoje k...

11. února 2026,  aktualizováno  12:53

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

11. února 2026  12:23

Ekonomika poroste a inflace bude pod dvěma procenty, očekávají bankovní analytici

ilustrační snímek

Tuzemské hospodářství by letos i v příštím roce mělo vykazovat růst kolem úrovně 2,6 procenta. Potáhne ho zahraniční i domácí poptávka. Inflace letos zůstane zkrocená pod dvěma procenty, některé její...

11. února 2026  10:53

Obavy z posledních let polevily. Šéfové firem jsou plni optimismu, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Optimismus generálních ředitelů českých firem je nejvyšší za poslední roky, 62 procent z nich věří v růst ekonomiky. Loni to bylo 36 procent, před dvěma lety 16 procent. Naopak pokles ekonomiky...

11. února 2026  10:18

Od hádky na škole k obratu čtvrt miliardy. Podnikatel roku dělá kosmetiku pro chlapy

Z rebelie k úspěšnému byznysu. Tomáš Čech porotce oslovil svou autenticitou i...

„Chlapi se potí, smrdí a berou to tak,“ říká s odzbrojující upřímností Tomáš Čech. Právě tato přímočarost a sázka na absolutní autenticitu vynesly zakladateli třebíčské značky Angry Beards titul EY...

11. února 2026  9:54

Aš rozdává tisícovky na nákupy u místních. Correnty mizí během jediného dne

Historická budova ašské radnice po rekonstrukci

Získat od svého města tisícovku a utratit ji u místních podnikatelů a provozovatelů služeb? V Aši to jde. Tamní radnice už tři roky za sebou vyčlenila z rozpočtu dva miliony korun. Ty formou...

11. února 2026  9:37

OBRAZEM: Cestovní horečka stoupá. Na oslavy nového roku vyrážejí miliony Číňanů

Číňané vyrážejí na oslavy lunárního nového roku. Mnozí se rozhodli absolvovat...

Číňané vyrážejí na oslavy lunárního nového roku. Mnozí se rozhodli absolvovat až 30hodinovou cestu z Pekingu, aby mohli být doma na svátky se svými blízkými. Pro mnohé z nich je to jediné období v...

11. února 2026  9:34

ANALÝZA: Jak zachránit Evropu? Draghiho diagnóza byla správná, léčba je pomalá

Premium
Italská premiérka Giorgia Meloniová při jednání s německým kancléřem...

Lídři zemí Evropské unie mají na nadcházejícím summitu řešit kromě jiného konkurenceschopnost Evropy. Bývalý italský premiér Mario Draghi ve své kritické zprávě ze září 2024 správně určil diagnózu....

11. února 2026

První omezení protierozní ochrany. Na větší změny se ještě čeká

ilustrační snímek

Vláda v tomto týdnu na návrh ministra zemědělství Martina Šebestyána odsouhlasila první, zatím spíš jenom kosmetické změny v uvolňování ochranných opatření proti erozi. Zatímco větší zemědělské...

11. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Leo Express v novém kabátě. Dopravce představil španělské soupravy Talgo

Dopravce Leo Express oficiálně představil nový vizuální styl dálkových souprav...

Dopravce Leo Express oficiálně představil nový vizuální styl dálkových souprav Talgo, které dříve brázdily španělské koleje. Vlaky dopravce nasadí na spojení mezi Prahou, Ostravou a Prešovem a také...

10. února 2026

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

10. února 2026  19:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.