Agentura Bloomberg sestavila pět důvodů, proč íránský konflikt nevyvolal na finančních trzích výrazně horší reakci.
1 Nejistota už je v ceně
Analytici uvádějí, že trhy už do cen započítaly nejhorší možný scénář a věří v potenciální cestu k usmíření. Vzhledem k tomu, že si Washington i Teherán ponechávají stále prostor pro jednání a podařilo se i prodloužit příměří, trhy stále věří v dohodu. Jinými slovy, i když geopolitické napětí přetrvává, roste víra, že nakonec diplomacie zvítězí.
Šok v dodávkách energií způsobený válkou mohl zvýšit ceny ropy a benzinu, ale kromě akutních nedostatků v některých asijských zemích zatím nevedl k rozsáhlému ekonomickému ochromení, jehož se mnozí obávali.