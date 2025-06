Od počátku dubna index S&P 500 posílil o více než 23 procent. Za dramatickým vývojem stojí především politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, která opakovaně zaskočila trhy a vyvolala vlny nejistoty, píše CNN.

Podobně ve čtvrtek reagovaly i další indexy včetně indexu technologického trhu Nasdaq Composite, který přidal 0,97 procenta na 20,167,91 bodu. Od letošního dubna si index Nasdaq polepšil dokonce o 32 procent.

Dow Jonesův index zahrnující akcie tří desítek předních průmyslových podniků pak ve čtvrtek vzrostl o 0,94 procenta na 43,386,84 bodu. Přesto zůstává zatím o 3,75 procenta pod svým rekordem z prosince. Tíží ho mimo jiné akcie zdravotnického giganta UnitedHealth Group, které letos ztratily 40 procent.

V čele čtvrtečních zisků stála společnost McCormick, která prodává kuchyňské koření. Její akcie připsaly 5,34 procenta na 77,57 dolarů poté, co její čtvrtletní výsledky překonaly očekávání, stejně jako její výhled hospodářských výsledků na celý finanční rok.

Čtvrteční ekonomická data investory nerozhodila

Ve čtvrtek zveřejněná ekonomická data ukázala, že spotřeba amerických domácností v prvním letošním kvartálu rostla nejpomaleji za poslední více než čtyři roky. Zároveň došlo k revizi poklesu amerického hrubého domácího produktu. Investory to ale příliš nerozhodilo, jelikož podle analytiků již tyto skutečnosti dříve do cen akcií byly započítány.

„Trh věří, že dojde k pokroku v obchodních jednáních a napětí na Blízkém východě opadá. To investorům dodává důvěru,“ uvedl Paul Stanley, který je investičním ředitelem ve společnosti Granite Bay Wealth Management.

Podle CNN se pozornost nyní přesouvá k Trumpově politické agendě. Do 4. července by měl Kongres schválit nový rozpočet a do 9. července se očekávají důležitá rozhodnutí v oblasti mezinárodního obchodu. Podle ekonoma Josého Torrese z Interactive Brokers by jakýkoli posun v těchto otázkách mohl akciím dodat další impuls.

„Akciím by velmi pomohlo, kdyby se pozornost místo geopolitiky opět přesunula zpět ke konkrétním výsledkům firem,“ poznamenala hlavní investiční stratégyně BMO Private Wealth Carol Schleifová.

Dolaru se ve čtvrtek nevedlo

Americký dolar ve čtvrtek naopak oslaboval. Ve čtvrtek večer dolarový index, který sleduje výkon amerického platidla ke koši šesti předních světových měn, klesal o 0,46 procenta na 97,231 bodu. Krátce ale dnešní pokles činil i 0,7 procenta a dolar se tak dotkl tříletých minim.

Stalo se tak poté, co list The Wall Street Journal uvedl, že prezident Donald Trump zvažuje oznámení jména nového guvernéra americké centrální banky dříve, než se původně předpokládalo.

Trhy to interpretují jako snahu Bílého domu ovlivnit směřování měnové politiky směrem k dřívějšímu snižování úrokových sazeb, uvedl server listu Financial Times. Dolar letos celkově oslabil o více než desetinu, a to v souvislosti s obchodním napětím i obavami o udržitelnost amerického dluhu.

„Základem silného dolaru je důvěra v nezávislou centrální banku. Pokud investoři získají dojem, že do rozhodování Fedu zasahuje politika, může to dolar dál oslabit,“ varuje Francesco Pesole, analytik ING.

Podle analytika Leeho Hardmana ze společnosti MUFG by kandidát na nového guvernéra Fedu vnímaný jako nakloněný rychlejšímu uvolňování měnové politiky, po němž Trump volá, podpořil další oslabování dolaru. Také analytik Richard Yetsenga ze společnosti ANZ označil spekulace o brzkém oznámení nového šéfa americké centrální banky za jeden z hlavních faktorů, které ve čtvrtek tlačí kurz americké měny dolů.