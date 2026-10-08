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Wall Street láme rekordy. Rozdíl mezi technologickými giganty a zbytkem je enormní

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  15:55

Obrazovka ukazuje obchodování s indexem S&P 500 po závěrečném zvonění na newyorské burze. (26. června 2025) | foto: Reuters

Americké akcie se drží na historických maximech. Data ale ukazují, že za růstem hlavních indexů stojí především hrstka technologických firem těžících zejména ze současného rozmachu umělé inteligence. Velká část ostatních firem naopak v posledních měsících stagnuje nebo dokonce ztrácí.

Rozdíl mezi několika největšími technologickými firmami a zbytkem trhu v posledních dnech dál zvětšuje. Zatímco S&P 500 a Nasdaq vystoupaly na nová maxima, tak řadě jiných firem se zdaleka tolik nedaří. Slabší vývoj je vidět například u bank nebo zdravotnických firem, píše portál The Wall Street Journal.

Dobře je to vidět na společnosti Nvidia. Její akcie za poslední týden vzrostly o 4,5 procenta a atakují rekordní hodnoty. Daří se i společnosti Meta, jejíž akcie od poloviny srpna přidaly dokonce 24 procent.

Nedaří se výrobcům spotřebního zboží

Mimo technologický sektor už je situace podstatně slabší. Kromě bank či zdravotnických firem ztrácí také výrobci běžného spotřebního zboží. Za S&P 500 zaostávají také menší firmy z indexu Russell 2000 a část tradičních titulů zahrnutých v Dow Jones.

Čísla hovoří poměrně jasně. Nad svým 200denním průměrem se momentálně drží méně než polovina firem z indexu S&P 500. Ještě v létě jich přitom bylo výrazně více.

Zatěžkávací zkouška pro technologie: Americké akcie na chvíli zastavily dech

Investoři tak věří hlavně technologickým gigantům. Alphabet, Amazon, Microsoft nebo Meta vydělávají, mají dostatek hotovosti a dražší financování je netrápí tolik jako řadu menších nebo zadluženějších firem. „Technologie jsou dnes v některých ohledech vnímány téměř jako defenzivní sektor,“ uvedl pro The Wall Street Journal hlavní investiční stratég Truist Advisory Services Keith Lerner.

Trh ovládá hrstka velkých firem

Ještě před několika lety přitom růst úrokových sazeb technologickým akciím většinou nesvědčil. Dnes je situace jiná. Jejich sílu ukazuje i samotná velikost. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia a Tesla, tedy takzvaná Magnificent Seven, mají dohromady tržní hodnotu zhruba 25 bilionů dolarů.

Jediní miliardáři, kteří letos vydělávají, působí v technologickém průmyslu

Právě těchto sedm firem má dnes na vývoj amerických indexů obrovský vliv. Když jejich akcie rostou, dokážou vytáhnout nahoru celý trh, i když se velké části ostatních společností nedaří. To je zároveň největší slabina současného růstu. Stojí na poměrně úzké skupině firem a stačí, aby některá z nich zklamala výsledky nebo výhledem.

Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by se investoři chtěli technologických akcií ve větším zbavovat. „V tuto chvíli vedou všechny cesty zpátky k technologiím,“ uzavřel pro The Wall Street Journal analytik Keith Lerner.

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