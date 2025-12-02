Akciím se během prosince tradičně daří. Stojí za tím efekt Santa Rally

Už desítky let si analytici všímají, že závěr roku je pro investory většinou úspěšný. V posledních 40 letech akciový index S&P 500, který zahrnuje 500 největších akcií obchodovaných na americké burze, právě během prosince rostl v celkem 74 procentech případů a průměrný výnos dosahuje na 1,44 procenta. Tradičně rostoucí cena akcií během prosince je kromě USA typická i pro Evropu, píše server Euronews.
Index EURO STOXX 50 od svého vzniku v roce 1987 posílil v prosinci v průměru o 1,87 procenta. Za tuto dobu tento index během posledního kalendářního měsíce vzrostl v 71 procentech případů. Rekordní růst zaznamenal index v roce 1999, kdy posílil dokonce o 13,68 procenta. Nejvýraznější propad ve výši 10,2 procenta se naopak odehrál v roce 2002.
Daří se i indexům v Německu či Itálii
Ještě lepších výsledků během prosince tradičně dosahuje německý index DAX. V posledních 40 letech průměrný prosincový růst dosahuje na 2,18 procenta. V kladných hodnotách během prosince skončil tento index v 73 procentech případů.
V prosinci nezaostávají ale ani další akciové indexy v Evropě. V případě španělského indexu IBEX 35 průměrný prosincový růst dosahuje na 1,12 procenta, u italského indexu FTSE MIB jde o 1,13 procenta, a ještě lépe na tom je francouzský index CAC 40 s průměrným prosincovým zhodnocením ve výši 1,57 procenta.
Za růstem stojí i institucionální investoři
Růst akciových indexů během prosince většinou nastává až ve druhé polovině měsíce. Kromě vánoční nálady a pozitivní atmosféry za tím však stojí také institucionální investoři. „Ve druhé polovině prosince velké společnosti tradičně upravují portfolia svým klientům a nakupují nové akciové tituly,“ tvrdí analytik Christoph Geyer.
Poslední týdny na akciových trzích se pak nesou ve znamení obav z AI bubliny. Řada odborníků upozorňuje na nadhodnocené ceny technologických akcií. Je tedy otázkou, zda a případně jakou měrou se tyto obavy propíšou do prosincových výsledků.
Bublina investory straší především proto, že americký akciový trh dlouhodobě pohání sedmička velkých technologických společností, mezi něž patří vedle Nvidie ještě například Apple, Alphabet či Microsoft. Tyto společnosti v poslední době mohutně rostly díky nadšení kolem umělé inteligence. To ale opadává a investoři se bojí, že tahouni trhu začnou mohutně ztrácet.
Třeba generální ředitel Nvidie Jensen Huang obavy, že společnosti zabývající se umělou inteligencí jsou nadhodnocené, odmítá. „Z našeho pohledu vidíme něco úplně jiného,“ uvedl před několika dny šéf jedné z největších technologických firem na světě.
Také analytici z Oxford Economics nedávno uvedli, že nedávný pokles v technologickém sektoru signalizuje spíše zdravou korekci než začátek něčeho hrozivějšího, uzavírá server Euronews.