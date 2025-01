Výplach na burzách pokračuje, investoři shánějí informace o čínské AI

Akcie výrobce čipů Nvidia, symbolu boomu umělé inteligence, v pondělí ztratily 17 procent své hodnoty a umazaly 593 miliard dolarů tržní kapitalizace. To je rekordní jednodenní ztráta jakékoliv společnosti.

Výprodeje rozpoutalo představení nového AI asistenta, kterého minulý týden ukázal čínský startup DeepSeek. Společnost uvedla, že tento asistent používá méně dat a stojí zlomek toho, co současné služby. Tato zpráva vzbudila celosvětovou pozornost, i když přetrvává určitá skepse.

Generální ředitel OpenAI Sam Altman označil čínská model za působivý.„Samozřejmě dodáme mnohem lepší modely, ale zároveň je skvělé mít nového konkurenta,“ uvedl Altman, šéf společnosti stojící za ChatGPT, na sociálních sítích.

Spuštění a rostoucí popularita DeepSeek vedly investory k masivnímu výprodeji technologických akcií po celém světě, přičemž dopady byly cítit od Tokia přes Amsterdam až po Silicon Valley.

Trhy v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu, které jsou orientované na technologie, jsou na několik dní uzavřené kvůli oslavám Lunárního nového roku. Pevninská Čína zůstane zavřená až do 4. února, což přesouvá pozornost na japonské firmy.

V úterý ztratila japonská společnost Advantest, dodavatel Nvidie, dalších deset procent poté, co v pondělí klesla téměř o devět procent. Výrobce zařízení na výrobu čipů Tokyo Electron a technologický investor SoftBank Group ztratili pět procent.

„Je to jasný přístup ‚nejdřív prodat, otázky řešit později‘, což jsme už v minulosti v Japonsku viděli,“ uvedl Kei Okamura, portfolio manažer společnosti Neuberger Berman, s odkazem na globální kolaps trhu v srpnu, který vedla japonská burza Nikkei.

Ve Spojených státech ztratil Broadcom 17,4 procenta, zatímco Microsoft, který podporuje ChatGPT, klesl o 2,1 procenta a mateřská společnost Google Alphabet ztratila 4,2 procenta. Filadelfský index polovodičů se propadl o 9,2 procenta, což je největší procentuální pokles od března 2020.

Výprodej ukázal na přeplacené sumy, které investoři nalili do amerických technologických gigantů. „Co dělá pondělní výprodej tak šokujícím, je fakt, že hodnocení mnoha AI a technologických firem neposkytuje žádný prostor pro chyby,“ řekl David Bahnsen, investiční ředitel společnosti The Bahnsen Group.

„Nadměrná váha těchto technologických akcií v portfoliích investorů a jejich vysoká koncentrace v tržních indexech představovala významné a podceňované riziko,“ dodal.

Bublina kolem AI vedla k obrovskému přílivu kapitálu do akcií, což nafouklo jejich ohodnocení a zvedlo akciové trhy na rekordní úrovně, čímž od listopadu 2022 vzrostla tržní hodnota tzv. „Magnificent Seven“ firem o přibližně 10 bilionů dolarů.

Výprodeje zasáhly nejen výrobce čipů a technologické firmy, ale i společnosti zaměřené na datová centra, jako například malajský konglomerát YTL Power. „Stále, jako mnoho dalších investorů, sbíráme informace,“ uvedl Kei Okamura z Neuberger Berman, s tím, že mnoho investorů horečně zjišťuje více informací, aby rozhodli o dalším postupu.

„Myslím, že v budoucnu uvidíme mnohem více takovýchto událostí. A technologické pokroky, jako je tento, mají dopady na investice.“ Pozornost investorů se nyní zaměří na řadu výsledků technologických firem tento týden, kdy se vedení společností pravděpodobně bude snažit uklidnit napjaté nervy a zmírnit obavy ohledně kapitálových výdajů.

O startupu DeepSeek z Hangzhou se toho ví jen málo, píše agentura Reuters. Jeho většinovým vlastníkem je Liang Wenfeng, spoluzakladatel kvantitativního hedgeového fondu High-Flyer.

Vědci společnosti v článku z minulého měsíce uvedli, že jejich model DeepSeek-V3, spuštěný 10. ledna, byl trénován s využitím méně výkonných čipů Nvidia H800 za cenu nižší než 6 milionů dolarů.

Kvalita a nákladová efektivita modelů DeepSeek už zaujaly i amerického prezidenta Donalda Trumpa, který to označil za „budíček pro naše firmy“.

Japonský ministr digitalizace Masaaki Taira uvedl, že nástup DeepSeek otřásl konvenčním přesvědčením, že čínská AI zaostává o několik let. „Říkalo se, že čínská generativní AI zaostává o pět let, ale ukázalo se, že to není pravda, a zdá se, že je na velmi dobré cestě,“ řekl Taira s tím, že Japonsko bude čínský pokrok v umělé inteligenci velmi pečlivě sledovat.