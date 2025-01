Americké akcie jsou předražené. Díváme se na Evropu i Asii, radí analytik

„Americkým akciím se dařilo nadprůměrně, jsou na nebo poblíž svých historických maxim. To nemůže trvat věčně,“ uvedl Michal Stupavský, investiční stratég ze společnosti Conseq.

Předražené jsou tak podle něj nyní také akcie velkých technologických firem, jako je Apple, Amazon, Nvidia či Tesla. Dodal také, že například Apple má nyní stejnou váhu v globálním akciovém indexu jako celý japonský trh. To je podle investičního experta na střednědobém horizontu neudržitelné. „Technologické akcie mohou ještě třeba dva roky růst, za pět či deset let ale klesnou,“ čeká Stupavský.

„My teď proto volíme jiné regiony. Například Evropu a rozvíjející se trhy, Asii. Mají podstatně lepší ceny i atraktivní dividendy,“ shrnul Michal Stupavský s tím, že globální akciový index je dnes na svém historickém maximu. „To nás nabádá k opatrnosti. Nyní v našich portfoliích máme velmi málo amerických akcií,“ dodal Stupavský.

Konkrétně tak nyní Stupavský preferuje především střední a východní Evropu. „Na delším horizontu by neměli investoři Evropu přehlížet. Sázíme na delší horizont, že americké valuace půjdou dolů a evropské naopak nahoru,“ dodal Stupavský.

Dále volí Asii v čele s Čínou. Zajímavé jsou podle něj také britské akcie či akcie producentů komodit. Úplně zády se ale nestaví ani k USA, tam volí malé a střední podniky.

Sázka na dluhopisy

Rizikem pro akciové trhy je nyní podle investičního experta rekordní zadluženost zejména americké vlády a výrazný potenciál druhé inflační vlny, opět především ve Spojených státech.

Stupavský sází také na dluhopisy. I ty jsou podle něj nyní oceněny atraktivně. „Dluhopisy patří do každého dobře vyváženého portfolia,“ tvrdí Stupavský.

Nebál by se ani českých vládních dluhopisů. „Volil bych ale ty s kratší splatností, zhruba do tří let, a to kvůli úrokovému riziku. S korporátními dluhopisy bych byl spíš opatrný. Jsou nyní poměrně drahé,“ dodal stratég.