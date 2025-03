Evropské akcie zahájily obchodování poklesem. Trh reaguje na Trumpova cla

Index DAX, což je hlavní indikátor vývoje cen akcií na burze ve Frankfurtu nad Mohanem, ve stejnou dobu ztrácel více než dvě procenta na 22,676 bodů. Index pařížské burzy CAC 40 vykazoval pokles téměř o 1,3 procenta pod 8 095 bodů. Index varšavské burzy oslaboval téměř o tři procenta pod 2 526 bodů. Poklesem zahájila také většina titulů na pražské burze, jejíž index PX odepisoval 1,9 procenta na pod 1 957 bodů.

Spojené státy zavedly 25procentní cla na dovoz zboží z Kanady a Mexika a zároveň na 20 procent zdvojnásobily dodatečná dovozní cla Číně. Oznámil to Bílý dům, podle něhož minutu po půlnoci místního času (06:01 SEČ) vstoupil v platnost plán prezidenta Donalda Trumpa.

Čína v reakci oznámila, že od 10. března zavádí odvetná cla v rozmezí deset až 15 procent na některé americké produkty. Kanadský premiér Justin Trudeau o několik hodin dříve uvedl, že jeho země ode dneška zatíží 25 procenty dovoz z USA v hodnotě 155 miliard kanadských dolarů (téměř 2,6 bilionu Kč).

Kanada, Čína a Mexiko jsou třemi největšími dodavateli do USA, na které připadá více než 40 procent zboží dováženého do USA. Mexiko je od roku 2023 každoročně největším zahraničním dovozcem do USA, a to po poklesu dovozu z Číny po zavedení cel za prvního prezidentského období Donalda Trumpa.