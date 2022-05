Bohatí Američané chudnou. Z akciového trhu se vypařilo pět bilionů dolarů

Čisté jmění Američanů v posledních dvou letech i přes dopady pandemie závratně stoupalo. Podle odhadů Federálního rezervního systému (Fed) americké domácnosti v období od začátku roku 2020 do konce loňského roku nashromáždily dalších 38,5 bilionu dolarů. Jejich celkové čisté jmění tak dosáhlo rekordních 142 bilionů dolarů.

Od začátku letošního roku ale podle odhadů společnosti JPMorgan Chase & Co. činil propad bohatství od začátku tohoto roku nejméně pěti bilionů dolarů a do konce roku by mohl vzrůst na devět bilionů. Zatím nejvíce to tím trpí nejbohatší Američané, jejichž majetek se od svého vrcholu snížil téměř o 800 miliard dolarů v souvislosti s prudkými ztrátami akcií, kryptoměn a dalších finančních aktiv.

Od začátku roku klesl index S&P 500 o osmnáct procent, Nasdaq o 27 a index kryptoměn se propadl o 48 procent

„Návrat do normálu je bolestivý. V loňském roce jsme byli opravdu ve světě fantazie,“ řekl John Norris, hlavní ekonom Oakworth Capital Bank s poukazem na pro akciové trhy mimořádně plodné období, které trh zažíval v letech 2020 a 2021. Největšími „vítězi“ časů růstu přitom byli právě miliardáři.

Ti tak nyní ztrácejí více než všichni ostatní. Bloomberg Billionaires Index, denní ukazatel bohatství 500 nejbohatších lidí světa, od svého listopadového vrcholu poklesl o 1,6 bilionu dolarů.

Nejbohatší člověk světa Elon Musk od listopadu, kdy jeho čisté jmění nakrátko přesáhlo 340 miliard dolarů, ztratil více než 139 miliard, tedy lehce přes čtyřicet procent svého majetku. Zakladatel Amazonu Jeff Bezos přišel o 82,7 miliardy dolarů, tedy více než třetinu svého jmění.

Nůžky ve společnosti se zavírají

Ztráty bohatství mezi 0,001 procenta těch nejzámožnějších sice technicky snižují nerovnost, ale prakticky krize dopadne na všechny. „V relativním smyslu se tím nerovnost trochu sníží, ale v absolutním trpí všichni,“ upozornila Reena Aggarwal, ředitelka Psarosova centra pro finanční trhy a politiku na Georgetownské univerzitě.

Stejně jako mnozí jiní se tak i Aggarwal obává, že pokles trhů způsobí problémy širší ekonomice, nejen miliardářům. „Určitá korekce byla nutná, ale toto je docela velká korekce, která se jen tak nezastaví,“ varovala.

Otřes čeká i trh s bydlením

Prudce rostoucí úrokové sazby už začínají otřásat i trhem s bydlením, kde mají většinu svého bohatství rodiny ze střední a nižší třídy. Za posledních deset let zvýšil silný trh s nemovitostmi tržní hodnotu vlastnických domů o osmnáct bilionů dolarů.

Nemovitosti jsou přitom mnohem rovnoměrněji rozděleny než akcie a další aktiva. Podle odhadů Fedu vlastní jedno procento nejbohatších více než polovinu amerických akcií a podílových fondů, dolních devadesát procent vlastní méně než dvanáct procent. Naproti tomu u nemovitostí vlastní dolních devadesát procent více než polovinu celkového majetku, zatímco ti nejbohatší vlastní méně než čtrnáct procent.

Vyšší hodnoty svých nemovitostí v uplynulých letech majitelé využívali k půjčkám proti reálné hodnotě svého domu. V letošním roce se praxe vytěžování vlastního kapitálu z domů kvůli vyšším úrokům nejspíš zastavila.

V posledním čtvrtletí loňského roku majitelé nemovitostí také hojně využívali refinancování, aby si snížili své splátky a získali tak peníze navíc do svého rozpočtu. Tato možnost ale vzhledem k rostoucím úrokovým sazbám také mizí.