Wall Street začíná pochybovat o AI. Blíží se prasknutí bubliny?

Autor:
Jsou to zhruba tři roky co společnost OpenAI rozpoutala celosvětovou euforii kolem umělé inteligence uvedením ChatGPT. Od té doby do sektoru proudí nebývalé množství kapitálu a akcie technologických firem lámou rekordy. Spolu s napumpovanými penězi ale sílí i pochybnosti, zda může tento boom pokračovat donekonečna. Na Wall Street se čím dál častěji mluví o možné AI bublině. I o tom, co by ji mohlo propíchnout.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Signály rostoucí skepse se objevují na více frontách. Akcie společnosti Nvidia v posledních týdnech zažily výraznější výprodej, Oracle se propadl poté, co oznámil prudký nárůst výdajů na umělou inteligenci, a investoři jsou stále opatrnější i vůči firmám úzce napojeným na OpenAI. S výhledem na rok 2026 se investiční komunita podle agentury Bloomberg dělí na dva tábory: jedni chtějí expozici vůči AI raději snížit, druzí naopak věří, že právě teď je čas vsadit ještě víc na technologii, která může změnit svět.

Americké akcie zažívají nejhorší propad od dubna. Investoři se bojí bubliny

„Jsme ve fázi cyklu, kdy se láme chleba,“ říká Jim Morrow, generální ředitel investiční společnosti Callodine Capital Management. „Je to silný příběh, ale teď už si musíme vsadit na to, zda se investice skutečně promění v odpovídající výnosy.“

Trh tažený několika málo jmény

Obavy kolem umělé inteligence se netýkají jen samotného využití technologie, ale především enormních nákladů na její vývoj a otázky, zda budou zákazníci ochotni za AI služby dlouhodobě platit. Odpovědi na tyto dotazy mohou zásadně ovlivnit další vývoj akciových trhů.

Výsledky Nvidie předčí všechna očekávání. Zisk firmy stoupl o desítky procent

Tříletý vzestup indexu S&P 500, během něhož vzrostla jeho hodnota zhruba o 30 bilionů dolarů, byl z velké části tažen několika největšími technologickými firmami – Alphabetem, Microsoftem či společnostmi, které těží z budování AI infrastruktury, jako je již zmiňovaná Nvidia, Broadcom nebo energetická firma Constellation Energy. Pokud by se růst těchto akcií zastavil, pocítí to celé burzovní indexy.

„Tyto akcie nekorigují proto, že by růst zpomalil,“ vysvětluje pro Bloomberg Sameer Bhasin z Value Point Capital. „Korekce přichází ve chvíli, kdy se tempo růstu už dál nezrychluje.“

Hlad po kapitálu a riziko dluhů

Jedním z klíčových témat je přístup ke kapitálu. Jen samotná OpenAI plánuje v příštích letech investice až 1,4 bilionu dolarů. Přestože se firma v říjnu stala nejhodnotnějším startupem na světě, její příjmy zatím zdaleka nepokrývají provozní náklady. Podle serveru The Information má do roku 2029 „spálit“ zhruba 115 miliard dolarů a do kladných čísel se dostat až v roce 2030.

A další rekord. Nvidia jako první překonala pět bilionů dolarů tržní hodnoty

Zatím se OpenAI daří peníze získávat – letos vybrala 40 miliard dolarů od SoftBank a dalších investorů, Nvidia přislíbila investice až 100 miliard dolarů. Právě to ale vyvolává obavy z takzvaného kruhového financování, kdy výrobci čipů nepřímo financují své vlastní zákazníky.

„Když si uvědomíte, že biliony dolarů jsou dnes natlačeny do úzkého okruhu témat a jmen, stačí první náznak problémů a všichni se budou snažit odejít zároveň,“ varuje Eric Clark, portfolio manažer fondu Rational Dynamic Brands.

Investor Burry vsadil miliardy na pokles akcií dvou technologických gigantů

Podobná rizika se týkají i dalších firem. Oracle sice těžil z růstu poptávky po cloudových službách, ale výstavbu datových center financuje masivním zadlužením. Když firma oznámila vyšší než očekávané kapitálové výdaje a slabší růst cloudových tržeb, akcie prudce oslabily a ukazatel úvěrového rizika se dostal na nejvyšší úroveň od roku 2009.

„Úvěroví investoři jsou chytřejší než akcioví – nebo se alespoň obávají té správné věci, tedy zda dostanou své peníze zpět,“ komentuje situaci Kim Forrest z Bokeh Capital Partners.

Utrácení, které mění DNA Big Techu

Alphabet, Microsoft, Amazon a Meta mají v příštích dvanácti měsících utratit přes 400 miliard dolarů na kapitálových výdajích, převážně za datová centra. Přestože už dnes generují příjmy z AI v cloudu či reklamě, tyto tržby zatím zdaleka nestačí pokrýt náklady.

„Jakékoli zpomalení růstových očekávání povede k tomu, že si trh řekne – tady je problém,“ míní Michael O’Rourke ze společnosti Jonestrading.

Od her a koček až k superpočítačům. Jak Nvidia svými čipy změnila svět

Další obavou je prudký růst odpisů. Zatímco na konci roku 2023 činily u Alphabetu, Microsoftu a Mety dohromady asi 10 miliard dolarů za čtvrtletí, letos už se blíží 22 miliardám a příští rok mohou dosáhnout až 30 miliard. To může omezit zpětné odkupy akcií i dividendy.

„Pokud budeme firmu dál zadlužovat kvůli naději, že AI jednou zpeněžíme, ocenění akcií klesne,“ varuje O’Rourke. „Když se to nepovede, ukáže se celý obrat jako zásadní chyba.“

Nejde o druhý dot-com, zatím

Navzdory obavám však většina analytiků upozorňuje, že situace se zatím nepodobá splasknutí internetové bubliny z přelomu tisíciletí. Technologický index Nasdaq 100 se v suočasné době obchoduje zhruba za 26násobek očekávaných zisků, zatímco v roce 2000 to bylo více než 80násobek.

„Tohle nejsou dot-com valuace,“ říká Tony DeSpirito z BlackRocku. „Ano, existují spekulace a iracionální nadšení, ale nemyslím si, že by se týkaly hlavních AI firem.“

Ocenění technologických firem stoupá do výšin. Investoři řeší, zda růst vydrží

Extrémní ocenění mají spíše firmy jako Palantir či Snowflake. Nvidia, Alphabet nebo Microsoft se drží pod hranicí 30násobku zisků, což je na poměry trhu stále relativně umírněné.

Investoři tak stojí před dilematem. Rizika jsou zřejmá a náklady obrovské, ale ceny akcií zatím nepůsobí panicky. „Tento kolektivní způsob uvažování se jednou zlomí,“ uzavírá Sameer Bhasin. „Nečekám kolaps jako v roce 2000, ale rotaci kapitálu určitě ano.“

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

Five Guys v Praze otevřel. První nadšenci tu na burgery čekali ještě za tmy

V pondělí 8. prosince se otevřela první restaurace Five Guys. (8. prosince 2025)

Fanoušci burgerů Five Guys se dočkali, v pondělí se v pražském obchodním domě Máj konečně otevřela první pobočka tohoto amerického fastfoodového řetězce v Česku. První zákazníci dorazili s obrovským...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

Wall Street začíná pochybovat o AI. Blíží se prasknutí bubliny?

ilustrační snímek

Jsou to zhruba tři roky co společnost OpenAI rozpoutala celosvětovou euforii kolem umělé inteligence uvedením ChatGPT. Od té doby do sektoru proudí nebývalé množství kapitálu a akcie technologických...

16. prosince 2025

Na levnější hypotéku mohou Češi zapomenout. Zdražení je pravděpodobnější

Premium
Bytový komplex Pekárenský dvůr se od ostatních liší konceptem klubového...

Dosavadní pozvolné zlevňování hypoték je u konce, zdražování je nyní mnohem pravděpodobnější scénář. „V dalších měsících už se žádný pokles hypotečních sazeb čekat nedá, dokonce je poměrně...

16. prosince 2025

Musk pokořil další rekord. Jeho majetek má hodnotu 600 miliard dolarů

Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)

Americký podnikatel Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek pokořil hranici 600 miliard dolarů (zhruba 12,4 bilionu korun). V pondělí o tom informoval časopis Forbes. Musk je mimo...

15. prosince 2025  21:18

Muskova firma SpaceX míří na burzu. Čeká se rekordní zájem investorů

U vyvíjeného nosiče Neutron je znovupoužitelnost plánována už od základu. Stroj...

Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska hodlá v příštím roce vstoupit na burzu. Pokud k tomu skutečně dojde, mohlo by jít o největší veřejnou nabídku akcií (IPO) všech dob. Cílem...

15. prosince 2025  16:27

Firma Airbnb dostala ve Španělsku pokutu 64 milionů eur. Hodlá se bránit u soudu

Pronájem nemovitosti zahraničním turistům přes aplikaci Airbnb? Buďte opatrní,...

Španělská vláda vyměřila portálu Airbnb pokutu 64 milionů eur (1,56 miliardy korun) za to, že firma inzerovala nabídky na ubytování, které neměly licenci, a v místech, kde je to zakázané.

15. prosince 2025  16:12

Nová Florenc. Na první části přestavby bude pracovat 15 architektonických studií

Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických...

Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických studií, mezi nimi například dánské studio Adept, jež v Moravskoslezském kraji připravuje mrakodrap Ostrava Towers Complex,...

15. prosince 2025  15:44

Areál Koh-i-nooru ve Vršovicích se promění v blok domů, developer získal povolení

Projekt společnosti PSN přestavby areálu Koh-i-noor. (15. prosince 2025)

Přeměnu areálu Koh-i-noor v pražských Vršovicích plánuje společnost PSN zahájit v roce 2026. V rámci projektu promění historickou továrnu v moderní městský blok s převážně rezidenční funkcí. Finální...

15. prosince 2025  15:42

Podpora v nezaměstnanosti 2026: proč ještě nikdo neví, kolik to bude

Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě...

Podpora v nezaměstnanosti od 1. ledna 2026 mění pravidla. Většina lidí bez práce si polepší. Úřad práce už zveřejnil podrobné informace, jak to bude, ale ta nejočekávanější chybí. Jaká bude maximální...

15. prosince 2025  15:39

Skupina Genesis Capital může převzít většinu Slevomatu, rozhodl antimonopolní úřad

Slevomat - ilustrační snímek.

Skupina Genesis Capital může převzít většinu ve slevovém portálu Slevomat, jeho slovenské verzi, cestovní kanceláři Zanzo a internetovém vyhledávači dovolené Skrz.cz. Fúzi povolil Úřad pro ochranu...

15. prosince 2025  15:13

Korejci postaví v USA hutní závod za miliardy dolarů

Těžká technika v dole na měď Antamina (15. června 2010)

Korejská společnost Korea Zinc plánuje vybudovat v USA hutní závod na produkci důležitých kovů a minerálů. Projekt má stát 7,4 miliardy USD (asi 153 miliard korun) a jeho výstavba se má uskutečnit v...

15. prosince 2025  14:53

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Konec čekání na účet. Aplikace šetří čas obsluze i zákazníkům

Už žádné mávání na číšníka. Qerko posílá placení do rychlého režimu

Zaplatit účet v restauraci či kavárně bez obsluhy pouze prostřednictvím telefonu. To už je standart v celé řadě podniků v Česku. Stačí, aby měla provozovna na stole QR kód a zákazník si stáhl...

15. prosince 2025  14:40

Rakušané zprovoznili celoevropsky důležitou Koralmskou dráhu. Mluví o obrovském dopadu

Průjezd Koralmským tunelem

V Rakousku se po letech čekání zprovoznila nová Koralmská dráha, která spojila Korutany a Štýrsko. Jde o jeden z největších infrastrukturních projektů celé Evropské unie posledních několika let....

15. prosince 2025  14:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.