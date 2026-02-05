AI postrašila investory. Akcie softwarových firem umazaly téměř bilion dolarů

  11:32
Globální trhy zažívají jednu z nejprudších technologických korekcí posledních let. Vlna výprodejů spojená s obavami z rychlého nástupu umělé inteligence během několika dní vymazala z hodnoty softwarových a technologických firem téměř bilion dolarů. Investoři se čím dál víc obávají, že AI neznamená jen další růstový motor, ale přímou hrozbu pro samotné obchodní modely řady zavedených společností.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Propad byl mimořádně rychlý i plošný. Během dvou dnů zmizely stovky miliard dolarů z akcií, dluhopisů i úvěrů firem napříč Silicon Valley i dalšími technologickými centry. Největší ránu utrpěl software – hodnota společností sledovaných jedním z burzovně obchodovaných fondů (ETF) se za posledních sedm dní snížila téměř o bilion dolarů.

Na rozdíl od dřívějších výprodejů přitom tentokrát nejde primárně o praskající bublinu. Investoři se obávají, že umělá inteligence začíná v praxi nahrazovat činnosti, na nichž stojí byznys širokého spektra firem.

„Nemyslím si, že jde o přehnanou reakci,“ uvedl Michael O’Rourke, hlavní tržní stratég společnosti Jonestrading. „Dva roky mluvíme o tom, že AI změní svět a že jde o technologii na několik generací. V posledních týdnech vidíme první konkrétní projevy.“

Humanoidní roboti dospívají. S jednou věcí mají však stále potíže

S tím souhlasí i analytik XTB Jiří Tyleček. „Akcie. které rostly a mají vysoké ohodnocení, jsou velmi citlivé na jakékoli zprávy. Stále větší zavádění umělé inteligence do programování rozšiřuje přístup k produkci softwaru, který dnes dokáže vytvořit i poučený lajk. Hrozí, že tradičním firmám kvůli tomu ubude zákazníků,“ říká.

Spouštěčem byl „nevinný“ nástroj

Bezprostředním impulzem pádu se stal krok amerického startupu Anthropic, který představil nový nástroj pro právníky, například na analýzu smluv. Sám o sobě není považován za revoluční, ale přišel krátce poté, co nástroje firmy výrazně proměnily vývoj softwaru.

„Dnes je to právní technologie, zítra to může být prodej, marketing nebo finance,“ napsal analytik KeyBanc Jackson Ader.

K nervozitě přispěly i výsledky firem dosud považovaných za vítěze AI boomu. Alphabet oznámil vyšší než očekávané investice do umělé inteligence a Arm Holdings zklamal výhledem tržeb. Obě akcie reagovaly poklesem.

Krypto ztratilo téměř 500 miliard dolarů během týdne. Investoři zbystřili

„Začalo to výprodejem softwaru, teď se prodává úplně všechno,“ shrnul pro Bloomberg situaci Gil Luria z D.A. Davidson. „Jakmile ceny klesnou dostatečně, vytvoří to negativní momentum a další investoři se přidají.“

„Software-mageddon“

Podle analytiků Reuters se Wall Street ocitla uprostřed takzvaného „Software-mageddonu“. Index softwarových a servisních firem S&P 500 ztratil za jediný týden 13 procent, což znamená pokles tržní kapitalizace o více než 800 miliard dolarů. Ve srovnání s celým indexem S&P 500 jde o nejhorší tříměsíční výkon od května 2002, tedy od splasknutí dot.com bubliny.

„Výprodej, který podle všeho začal už v minulém čtvrtletí, je projevem probuzení k disruptivní síle AI,“ řekl Reuters James St. Aubin, investiční ředitel Ocean Park Asset Management. „Možná jde o přehnanou reakci, ale hrozba je reálná a ocenění to musí zohlednit.“

Nad americkým technologickým sektorem se smráká. Firmy propouštějí, investují do AI

Někteří portfolio manažeři už opatrně přikupují zlevněné tituly, většina ale zůstává obezřetná. „Je tu dlouhodobá hodnota a akcie začínají vypadat zajímavěji,“ uvedl Jake Seltz z Allspring Global Investments. Zároveň ale čeká na jasnější signály, například na růst tržeb z AI produktů.

Důsledky viditelné po celém světě

Výprodej se neomezil jen na USA. V Evropě klesly akcie společností jako London Stock Exchange Group či Relx, v Asii se propad projevil například u Samsungu nebo na technologicky orientovaném trhu na Tchaj-wanu. Tlak se přenesl i na investiční fondy a poskytovatele úvěrů, kteří software dlouhodobě financovali.

Od konce ledna ztratily softwarové a servisní firmy z indexu S&P 500 zhruba 830 miliard dolarů a sektor je nyní o 26 procent níže než na vrcholu z října. Výrazné propady zaznamenaly například Thomson Reuters, MSCI nebo Salesforce.

Část trhu nyní varuje, že panika může být přehnaná. Šéf Nvidie Jensen Huang tento týden uvedl, že obavy z nahrazení softwaru umělou inteligencí jsou „nelogické“ a že čas ukáže realitu. Podobně skeptický je i JPMorgan.

„Přijde mi to jako nelogický skok tvrdit, že nový plug-in z LLM nahradí všechny vrstvy kritického podnikového softwaru,“ uvedl Mark Murphy z JPMorgan.

Jiní ale upozorňují, že právě software je vůči automatizaci nejzranitelnější. „Zdá se mi, že výprodej už je přehnaný a logika pokulhává,“ říká Talley Leger z The Wealth Consulting Group. „Neměla by lepší AI naopak zjednodušit tvorbu softwaru a zlepšit marže?“

Jedno je jisté: investory čeká období zvýšené volatility. Jak shrnul pro Bloomberg Dec Mullarkey ze SLC Management: „Bude to zajímavý rok. Sledujeme ranou fázi přeskupování sil – kdo budou vítězové, kdo poražení a kdo je nejzranitelnější.“

