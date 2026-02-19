Airbus zvýšil provozní zisk o třetinu na 7 miliard eur, brzdí ho dodávky motorů

Upravený zisk EBIT za čtvrté čtvrtletí firma zvýšila meziročně o 17 procent na 2,98 miliardy eur, tržby se ve čtvrtletí zvýšily o pět procent na 25,98 miliardy eur. Analytici v průměru očekávali zisk 2,87 miliardy eur při tržbách 26,51 miliardy eur.
Airbus coby největší světový výrobce letadel chce do konce příštího roku měsíčně vyrábět 70 až 75 letadel s jednou uličkou. Původně přitom plánoval, že v té době bude dosahovat horní hranice tohoto rozmezí. V současnosti měsíčně dodává 60 těchto letounů. Celkem Airbus letos plánuje dodat zákazníkům přibližně 870 letadel proti 793 strojům loni.
Výrobu nyní brzdí společnost Pratt & Whitney, která je jedním z hlavních dodavatelů Airbusu. Už loni její dodávky motorů vázly natolik, že Airbus musel ke konci roku velmi spěchat, aby splnil celoroční cíl, který pak v posledních týdnech roku snížil.
„Neschopnost společnosti Pratt & Whitney dodat počet motorů, které si Airbus objedná, má negativní dopad na letošní prognózu i na trajektorii růstu,“ uvedl dnes Airbus.
Airbus snížil cíl dodávek na letošní rok. Může za to nově zjištěná výrobní vada
V lednu Airbus dodal zákazníkům méně letadel než v jakémkoli měsíci od roku 2020, a zaznamenal tak nejslabší začátek roku nejméně za deset let. Konkurenční americká společnost Boeing se mezitím dokázala zotavit z dlouholeté krize a předat nejvyšší počet letadel od roku 2018, uvedla agentura Bloomberg.