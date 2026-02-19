Airbus zvýšil provozní zisk o třetinu na 7 miliard eur, brzdí ho dodávky motorů

Autor: ,
  9:22
Podle výsledkové zprávy za loňský rok zvýšil evropský výrobce letadel Airbus upravený provozní zisk (EBIT) o 33 procent na 7,13 miliardy eur (172,6 miliardy Kč). Problémy s dodávkami motorů pro letadla A320 ale brzdí výrobu a následně i předávání těchto strojů zákazníkům. Jen s obtížemi pak Airbus uspokojuje rekordní poptávku po svém nejprodávanějším modelu.
Letoun Airbus A350-1000 přelétá nad 55. Pařížskou leteckou show

Letoun Airbus A350-1000 přelétá nad 55. Pařížskou leteckou show | foto: Michel EulerAP

Airbus A 400M při letecké exhibici na Pařížské letecké show na letišti Le...
Letoun Airbus CC-295 W Kingfisher kanadského královského letectva (RCAF) na 55....
Letoun Airbus CC-295 W Kingfisher na letošní Pařížské letecké show na letišti...
Dvoumotorový lehký bitevní vrtulník Airbus (Eurocopter) Tiger na letecké show v...
7 fotografií

Upravený zisk EBIT za čtvrté čtvrtletí firma zvýšila meziročně o 17 procent na 2,98 miliardy eur, tržby se ve čtvrtletí zvýšily o pět procent na 25,98 miliardy eur. Analytici v průměru očekávali zisk 2,87 miliardy eur při tržbách 26,51 miliardy eur.

Airbus coby největší světový výrobce letadel chce do konce příštího roku měsíčně vyrábět 70 až 75 letadel s jednou uličkou. Původně přitom plánoval, že v té době bude dosahovat horní hranice tohoto rozmezí. V současnosti měsíčně dodává 60 těchto letounů. Celkem Airbus letos plánuje dodat zákazníkům přibližně 870 letadel proti 793 strojům loni.

Výrobu nyní brzdí společnost Pratt & Whitney, která je jedním z hlavních dodavatelů Airbusu. Už loni její dodávky motorů vázly natolik, že Airbus musel ke konci roku velmi spěchat, aby splnil celoroční cíl, který pak v posledních týdnech roku snížil.

„Neschopnost společnosti Pratt & Whitney dodat počet motorů, které si Airbus objedná, má negativní dopad na letošní prognózu i na trajektorii růstu,“ uvedl dnes Airbus.

Airbus snížil cíl dodávek na letošní rok. Může za to nově zjištěná výrobní vada

V lednu Airbus dodal zákazníkům méně letadel než v jakémkoli měsíci od roku 2020, a zaznamenal tak nejslabší začátek roku nejméně za deset let. Konkurenční americká společnost Boeing se mezitím dokázala zotavit z dlouholeté krize a předat nejvyšší počet letadel od roku 2018, uvedla agentura Bloomberg.

Vstoupit do diskuse

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Hostem pořadu Industrial byl Lukáš Taneček, průmyslový designér, dvojnásobný...

Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové k obnovení elektronické...

Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...

Švihlíková: Odliv českých miliard udržuje blahobyt Západu i sociální smír v Německu

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ekonomka Ilona Švihlíková. (11. února 2026)

Z Česka podle ekonomky Ilony Švihlíkové každoročně odtékají stovky miliard korun – a politické elity to tiše přehlížejí. V Rozstřelu na iDNES.cz uvedla, že oficiálních 300 miliard je jen část reality...

Airbus zvýšil provozní zisk o třetinu na 7 miliard eur, brzdí ho dodávky motorů

Letoun Airbus A350-1000 přelétá nad 55. Pařížskou leteckou show

Podle výsledkové zprávy za loňský rok zvýšil evropský výrobce letadel Airbus upravený provozní zisk (EBIT) o 33 procent na 7,13 miliardy eur (172,6 miliardy Kč). Problémy s dodávkami motorů pro...

19. února 2026  9:22

Chcete platit za elektřinu méně? Klíčem jsou aktuální ceny na trhu

Advertorial
Měli jsme vizi světa, kde ceny energií určuje trh a ne dodavatelé, říkají...

Díky změně v obchodování s elektřinou už domácnosti nemusejí doplácet na roční cenové odhady a vysoké marže u „fixů“ nebo tarifů na dobu neurčitou, ale mohou za elektřinu platit tolik, kolik opravdu...

19. února 2026

Jen pár dětí na oboru. Zájem o řemesla mizí, hrozí problémy

ilustrační snímek

Klíčové profese ve stavebnictví citelně chybějí, zároveň ale řada učebních oborů postupně zaniká. Dokreslují tak úpadek zájmu o řemesla v Česku. Jsou řemesla, která se vyučují už jen na několika málo...

19. února 2026

Další otřes pro živočišný výzkumný ústav. Nový ředitel skončil už po čtvrt roce

Premium
Přeštické prase, Výzkumný ústav se mimo jiné zabývá tímto druhem prasátek.

Výzkumný ústav živočišné výroby, který procházel loni vleklou krizí, z níž mu měl pomoci nový ředitel Marek Turčáni, se znovu vrací do období nejistoty. Turčáni, který do funkce přišel jako odborník...

19. února 2026

O dost zdraží počítače, mobily i auta. Vše kvůli AI, bere čím dál víc paměťových čipů

Pohled na čerstvě osazenou PCB. Jde o testovací várku, kde nejsou osazeny USB...

Globální trh s elektronikou čelí krizi v důsledku nedostatku paměťových čipů, který je výsledkem rozsáhlých investic do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI). To vede k prudkému růstu cen...

18. února 2026  20:42

Bayer chce finančně urovnat spory kolem Roundupu. Akcie giganta klesají

ilustrační snímek

Německý agrochemický gigant Bayer navrhl urovnání dlouholetých sporů kolem herbicidu Roundup. Jeho dceřiná společnost Monsanto chce zaplatit až 7,25 miliardy dolarů (asi 149 miliard korun) za...

18. února 2026

Kofole loni klesly příjmy. Viníky jsou nejhorší počasí za deset let a cukrová daň

Kofola (Ilustrační foto)

Nápojářské skupině Kofola loni klesly tržby meziročně o tři procenta na 10,75 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy EBITDA se podle předběžných neauditovaných hospodářských výsledků snížil o 3,2...

18. února 2026  19:24

Aukce cenného dříví v Chropyni vynesla více než čtyřicet milionů korun

Aukce cenného dříví v Chropyni vynesla více než 40 milionů korun. (18. února...

Jubilejní desátá aukce cenného dříví, kterou uspořádala společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, přinesla rekordní výsledky. Celková hodnota prodaného dříví přesáhla 40 milionů korun. Nejvyšší...

18. února 2026

Třetina pražských halal restaurací chybovala, našlo se i nepovolené řeznictví

Při kontrole uzbecké restaurace v Praze 3 inspektoři zabavili téměř 300...

Po nálezu celé hovězí hlavy i s očima v jedné z pražských uzbeckých restaurací se místní veterináři rozhodli pro mimořádnou kontrolu halal restaurací. „Chyby zjistili v pěti podnicích ze 14, tedy v...

18. února 2026  16:05

Měří přínos AI pro firmy. Teď česká firma Navigara získala zásadní investici

Navigaru spoluzaložil český podnikatel Jirka Bachel, který firmu buduje ze San...

Firmy dnes masově zavádějí nástroje založené na umělé inteligenci, ale jen málokteré dokážou přesně vyhodnotit, zda skutečně zvyšují kvalitu, byznysový přínos při vývoji softwaru. Na tento problém...

18. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

ČEZ prohrál arbitráž s Bulharskem, náhradu škody nedostane

Energetická skupina ČEZ

Energetická skupina ČEZ neuspěla v arbitráži proti Bulharsku, které vinila z poškození svého tamního podnikání. Česká společnost ve sporu žádala náhradu škody v řádu stovek milionů eur, podle arbitrů...

18. února 2026  14:41

V Bruselu začíná bitva o regulaci tabáku. Změny přišly na poslední chvíli

Předseda strany Evropského hnutí v Lotyšsku Andris Gobi&#326;š na snímku z roku...

Předseda strany Evropské hnutí v Lotyšsku Andris Gobiņš na poslední chvíli předložil pracovní skupině Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) sérii pozměňujících návrhů týkající se...

18. února 2026  13:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.