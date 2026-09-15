Šedo-modro-červený Airbus A321 Aeroflotu je odstavený na okraji ženevského letiště už 1 661 dní. Na první pohled působí jako letadlo, na které se jednoduše zapomnělo. Jeho příběh je ale mnohem složitější. Stroj se stal součástí právního a finančního sporu, který začal po zavedení západních sankcí proti Rusku, píše web Corriere della Serra.
Letadlo přiletělo do Ženevy 27. února 2022 krátce před třetí hodinou odpolední. Piloti se připravovali na další let do Moskvy. Po vystoupení cestujících měl stroj projít běžným úklidem, nastoupit měli noví pasažéři a jejich zavazadla.
A tím problémy nekončí. Letadlu mezitím vypršely potřebné certifikace a nebyla na něm provedena povinná údržba. Z technického hlediska tedy dnes není způsobilé k letu.