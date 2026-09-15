Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ruský airbus už čtyři roky chátrá na letišti v Ženevě. Šíří se z něj nesnesitelný zápach

Autor:
  11:52

Fotogalerie5 Premium

Airbus A321-211 (VP-BOE) na odstavné ploše ženevského letiště (25. března 2022) | foto: Profimedia.cz

Na ženevském letišti už více než čtyři a půl roku stojí Airbus A321 ruských aerolinek Aeroflot. Letadlo uvázlo ve Švýcarsku hned po začátku ruské invaze na Ukrajinu a následném uzavření evropského vzdušného prostoru pro ruské dopravce. Každý den parkování vyjde na více než tisíc eur. Celkové náklady už přesáhly 1,7 milionu eur, což je v přepočtu přes 41 milionů korun.

Šedo-modro-červený Airbus A321 Aeroflotu je odstavený na okraji ženevského letiště už 1 661 dní. Na první pohled působí jako letadlo, na které se jednoduše zapomnělo. Jeho příběh je ale mnohem složitější. Stroj se stal součástí právního a finančního sporu, který začal po zavedení západních sankcí proti Rusku, píše web Corriere della Serra.

Letadlo přiletělo do Ženevy 27. února 2022 krátce před třetí hodinou odpolední. Piloti se připravovali na další let do Moskvy. Po vystoupení cestujících měl stroj projít běžným úklidem, nastoupit měli noví pasažéři a jejich zavazadla.

A tím problémy nekončí. Letadlu mezitím vypršely potřebné certifikace a nebyla na něm provedena povinná údržba. Z technického hlediska tedy dnes není způsobilé k letu.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Rušivé reklamy
končí

    Čtěte celý iDNES.cz na mobilu
    bez reklam překrývajích obsah
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Luxusní interiér má sprchu i konferenční místnost. Prodává se letoun Merkelové

Letadlo Airbus A340 „Theodor Heuss“ patřící leteckému křídlu německých...

Americký prodejce letadel nabízí někdejší německý vládní letoun Airbus A340, kterým dlouhé roky po celém světě cestovala nyní již bývalá spolková kancléřka Angela Merkelová. Stroj nesl jméno po...

Padesát korun za litr nafty neustojíme, varují dopravci. Vláda změny nechystá

ilustrační snímek

Stát by mohl podle Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia snížit spotřební daň jako na jaře, případně zavést tzv. profesionální naftu, tedy vracení části spotřební daně dopravcům. Tím by...

Šef ŘSD: Potřebujeme i třetí okruh kolem Prahy, desítky kilometrů od metropole

Vysíláme
Hostem Rozstřelu je Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

Česko zažívá jeden z největších dálničních boomů ve své historii. Šéf ŘSD Radek Mátl v Rozstřelu promluvil o cenách dálnic, dostavbě Pražského okruhu i plánech na další dálniční síť. Praha podle něj...

AI nás může zahubit do konce dekády. Výzkumník dal výpověď a varoval

ilustrační snímek

Mezi výzkumníky zabývajícími se umělou inteligencí sílí obavy, že konkurenční boj žene firmy k vývoji stále schopnějších systémů. Ty se podle některých mohou začít samy zdokonalovat a vymknout se...

Zákazníci si z nás dělají půjčovny, zní z e-shopů. Vracení zboží už nebude tak snadné

ilustrační snímek

Američtí obchodníci zpřísňují podmínky pro vracení zboží. Častěji si účtují poplatky a zkracují lhůty, během nichž mohou zákazníci výrobek vrátit. Někteří lidé dokonce dostávají upozornění, že při...

Ruský airbus už čtyři roky chátrá na letišti v Ženevě. Šíří se z něj nesnesitelný zápach

Premium
Airbus A321-211 (VP-BOE) na odstavné ploše ženevského letiště (25. března 2022)

Na ženevském letišti už více než čtyři a půl roku stojí Airbus A321 ruských aerolinek Aeroflot. Letadlo uvázlo ve Švýcarsku hned po začátku ruské invaze na Ukrajinu a následném uzavření evropského...

15. září 2026  11:52

Panamský průplav dále omezuje provoz. El Niño ještě neřeklo své poslední slovo

Loď vezoucí náklad v Panamském průplavu

Panamský průplav plánuje další omezení námořního provozu. Nejnovější krok tak ještě více zúží jednu z nejdůležitějších námořních tras světa. Průplav zajišťuje pět procent celosvětového námořního...

15. září 2026  10:01

Američané dokážou Davis Cup zaplatit. Svaz odhaluje financování tenisového svátku

Premium
Pražská O2 arena se chystá na daviscupové utkání mezi Českem a Američany.

Velké hvězdy a týmy z tenisově nejvyspělejších zemí dokážou ke sledování Davis Cupu přilákat i lidí, kteří tenis obvykle nesledují. Bez zcela zaplněné O2 arény by se taková událost, jako je víkendový...

15. září 2026

Švýcarské hodinky s domácí stopou. Longines pro československé letce stojí i statisíce

Českoslovenští piloti v Británii na snímku z 10. prosince 1940 běží ke...

Značka Longines patří léta do první desítky největších švýcarských výrobců hodinek. V současné době se jí – po výrazném propadu luxusního trhu v Číně v roce 2024 – daří růst zejména ve Spojených...

15. září 2026

Plynu je dost, ale bude drahý. A s ním se sveze i cena elektřiny

Krach dodavatele energií neznamená, že člověk zůstane bez elektřiny a plynu. V...

Situace na velkoobchodních energetických trzích je v současnosti mimořádně napjatá. Od březnové eskalace konfliktu na Blízkém východě ceny elektřiny a zemního plynu rostou a od začátku srpna dokonce...

15. září 2026

Zemřel oceňovaný návrhář Bob Mackie. Jeho kostýmy oblékli Elton John či Cher

Módní návrhář Bob Mackie na premiéře dokumentu Bob Mackie: Naked Illusion v Los...

Ve věku 87 let zemřel v pondělí americký módní novinář Bob Mackie, který proslul výraznými kostýmy pro hvězdy jako Cher nebo Elton John. O jeho úmrtí informoval jeho tým na oficiálním instagramovém...

14. září 2026  22:37

Španělská OHLA zvažuje prodej dceřiné společnosti v Česku. Má několik zájemců

ilustrační snímek

Španělská stavební skupina OHLA zvažuje prodej své české dceřiné společnosti OHLA ŽS. Průzkum trhu podle firmy ukázal, že o brněnský podnik má zájem několik subjektů. Mluvčí OHLA ŽS Iva Cachová...

14. září 2026  20:02,  aktualizováno  20:28

USA ruší omezení emisí skleníkových plynů z uhelných a plynových elektráren

ilustrační snímek

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) oznámila, že ruší omezení emisí skleníkových plynů produkovaných uhelnými a plynovými elektrárnami ve Spojených státech. Změna podle EPA sníží...

14. září 2026  20:15

Australská firma slibuje klientům život po smrti. Vědci jsou vůči kryonice skeptičtí

ilustrační snímek

V australském Holbrooku čeká sedm zmrazených těl na budoucnost, v níž by je věda mohla vrátit k životu. Podle provozovatelů zařízení možná ještě v tomto století. Za kryonickou „druhou šanci“ platí...

14. září 2026

Ovocnáři kvůli mrazům přijdou na tržbách o 1,3 miliardy. Největší škody hlásí jablka

ilustrační snímek

Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody, kterou zničily letošní jarní mrazy, bude přes 1,3 miliardy korun. Škody přes 80 procent má v Česku téměř polovina z 10 305 hektarů profesionálních sadů. Největší...

14. září 2026  18:16

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sbohem, Ameriko! Nákup domácích produktů se pro Kanaďany stal vlasteneckou povinností

ilustrační snímek

Podle nejnovějších údajů z června klesl počet cest Kanaďanů do USA o 25 procent ve srovnání se stejným měsícem v roce 2024. Úsilí nakupovat v obchodech s potravinami méně amerických výrobků se v...

14. září 2026

Peking zpřísňuje pravidla pro drony. Ve městě nebude možné je ani legálně držet

Cedule upozorňující na zákaz používání dronů v Pekingu. Čínská metropole od...

Čínská metropole Peking přitvrzuje v kontrole svého vzdušného prostoru. Od 15. listopadu nebude možné ve městě legálně držet rekreační dron ani jeho součásti. Úřady tak přísně reagují na červnovou...

14. září 2026  16:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×