Airbus uskutečnil zkušební let z Austrálie do Francie trvající více než 24 hodin

Speciálně upravené dopravní letadlo typu A350-1000ULR by mělo být poprvé nasazeno na přímé lince mezi Sydney a Londýnem od příštího roku.
Tento test představuje klíčový krok v rámci projektu „Project Sunrise“ australské letecké společnosti Qantas, jehož cílem je zavést nejdelší komerční osobní letecké spojení na světě a změnit podobu dálkové dopravy odstraněním mezipřistání při cestách mezi Austrálií a Evropou. Airbus na tomto stroji provádí sérii testů už od června.
Letadlo, které se pyšní speciálně navrženou přídavnou palivovou nádrží, zůstalo ve vzduchu 24 hodin a 24 minut a bez mezipřistání urazilo 23.075 kilometrů, než dosedlo v továrně na letadla v jihofrancouzském Toulouse. Kvůli překročení 24hodinového letu dokonce přidalo jeden okružní přelet nad letištěm.
Web pro sledování letů Flightradar24 uvedl, že tento let byl druhým nejvíce sledovaným v jeho historii, kdy postup letounu přes Pacifik, Spojené státy, východ Kanady, jih Grónska a Británii do Francie sledovalo více než 3,6 milionu lidí. První příčku si drží let z roku 2024, který přepravoval rakev britské královny Alžběty II, počet sledujících ale server nezmínil.
Qantas objednal 12 upravených strojů typu A350-1000ULR, které jsou navrženy tak, aby spojovaly východní pobřeží Austrálie s Londýnem a New Yorkem za přibližně 20 hodin. Cílem těchto linek je zkrátit cestu do Londýna, která dříve trvala pět dní, na jeden let trvající 19 až 21 hodin v závislosti na trase a podmínkách za letu.
První letadlo, které pojme 20 000 litrů paliva a 238 cestujících, má být dodáno příští rok v dubnu. Qantas předpokládá, že denní přímé lety mezi Sydney a Londýnem bude provozovat od října 2027.
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Stroj typu Boeing 777-200LR Worldliner, směřující z Hongkongu do Londýna, v roce 2005 urazil 21.601,7 kilometru za 22 hodin a 42 minut.