O dvacet procent nižší spotřeba. Airbus představil úsporný koncept letadla

Výrobci letadel s takzvaným BWB (blended wing body) designem koketují od poloviny dvacátého století. Do reálného provozu se však dostala jen hrstka letadel, která ho používá – ovládání takového stroje je totiž mnohem obtížnější, než toho s tradičním designem. Asi nejznámějším zástupcem BWB letounů jsou „neviditelné“ bombardéry americké armády, B-2 Spirit.

Teď si však na zahájení výroby takového stroje začal brousit zuby i Airbus. Rád by v něm přepravoval pasažéry. Letadlo, jehož křídla splývají s trupem, má totiž oproti běžným letadlům mnohem menší odpor vzduchu. Spotřebuje tak až o dvacet procent méně paliva, díky čemuž se snižují i vypouštěné emise CO 2.



Výrobce začal Maveric na utajeném místě ve střední Francii testovat loni v červnu. Zkušební lety jeho dva metry dlouhé a zhruba tři metry široké zmenšeniny by pak měly skončit v polovině letošního roku.



Konkurence od BWB ustoupila

„Věříme, že nastal čas posunout tuto technologii dál a prostudovat, kam by nás mohla zavést,“ uvedl pro agenturu Reuters Jean-Brice Dumont, viceprezident Airbusu.

„Abychom se postavili klimatické výzvě, potřebujeme tyto znepokojivé technologie. Je to budoucnost letectví, zkoumáme to jako možnost,“ dodal. Říct, kdy by se podobný design mohl u komerčních letadel masově objevit, však podle něj zatím není možné.

Prototypy BWB letounů v minulosti testoval i Boeing. Ani vojenský X-45C, ani X-48 určený pro NASA se však však do výroby nedostaly. Airbus je první, kdo tento design zvažuje u letounu určeného k přepravě lidí.



Podle Dumonta je totiž v současnosti situace BWB letadlům příznivější. Materiály jsou lehčí a výpočetní technika je výkonnější. Díky tomu by se jejich ovládání mohlo zjednodušit. Problémy by však mohly nastat na letištích – BWB letouny by se na ně tak, jak vypadají dnes, zpravidla nevešly.



Reuters navíc upozorňuje, že by převoz pasažérů v takovém letadle nemusel být úplně jednoduchý. Cestující by v něm totiž podle plánů Airbusu seděli dál od středu stroje, než je v současnosti obvyklé. Při natáčení letadla by tak na ně působila větší odstředivá síla.

Airbus chce provokovat

Firma v tiskové zprávě uvádí, že chce zveřejněním svého konceptu především popohnat změny v leteckém průmyslu. Není to přitom poprvé, co z těchto důvodů Airbus přišel s kontroverzním konceptem.

Loni v červenci představil letoun Bird of Prey (v překladu Dravý pták). Design stroje se inspiruje křídly dravců, díky čemuž by se měl lépe ovládat a mít i nižší spotřebu. Narozdíl od Maverica však Dravý pták nejspíš nikdy nevzlétne, ani jako model – podle firmy měl jen provokovat (více čtěte zde)