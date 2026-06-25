Podle nařízení úřadu musí pět obřích letounů s rozpětím křídel téměř 80 metrů ke kontrole okamžitě, ještě před dalším letem s cestujícími. Zbývající pak nejpozději po 25 letových cyklech. Stroj A380 je největší dopravní letadlo na světě a je schopný v některých konfiguracích přepravit více než 800 cestujících.
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„Trhliny v konstrukci křídel byly odhaleny při kontrolách, které EASA nařídila loni,“ uvedl mluvčí Airbusu. Kontrolou prošla všechna letadla vyrobená stejným způsobem. Airbus uvedl, že s EASA na vyšetřování spolupracuje a společně posoudí, zda bude nutné dotčené stroje opravit.
Airbus A380 se začal vyrábět v roce 2005, v roce 2021 však společnost výrobu obřího letounu zastavila kvůli nedostatku nových objednávek. Celkem vyrobila 251 těchto letadel. Největším odběratelem jsou aerolinky Emirates, které jich převzaly 123. Ne všechny však létají.
Není to poprvé, co se objevily problémy s konstrukcí křídel letounu A380. Už v roce 2012 nařídila EASA kontroly celé flotily těchto letadel poté, co byly objeveny trhliny v některých upevňovacích prvcích křídel. Airbus byl tehdy nucen provést nákladné úpravy. Trhliny se navíc v následujících letech objevily i na dalších částech křídel.