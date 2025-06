ČTK , jla Jiří Lacina Autor:

15:00

Výrobce letadel Airbus zlepšil výhled poptávky na příštích dvacet let. Firma uvedla, že odvětví překoná současnou vlnu obchodního napětí a že v období let 2025 až 2044 výrobci dodají na trh celkem 43 420 letadel. To by bylo o dvě procenta více, než Airbus uváděl v předchozí prognóze zveřejněné před rokem. Hlavním důvodem je rychlý růst některých trhů, a to hlavně indického.