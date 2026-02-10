Zástupci společnosti COMAC se momentálně účastní i aerosalonu v Singapuru. Návštěvníci se mohou seznámit hlavně s modelem C919, který by měl v praxi konkurovat Boeingu 737 MAX nebo Airbusu A320neo. Singapurský aerosalon je ale pro čínského státního výrobce možností, jak se ukázat celému světu, píše BBC.
Experti říkají, že ačkoliv momentální podíl čínského výrobce na trhu s letadly je zanedbatelný, v dalších letech se to pravděpodobně bude rychle měnit. „Bude to chtít čas, ale COMAC se podle mého názoru stane globálním konkurentem Boeingu i Airbusu. Za deset až patnáct let to bezpochyby bude významný hráč,“ uvedl pro BBC šéf Mezinárodní asociace leteckých dopravců Willie Walsh.
Společnost COMAC může v rámci svého marketingu a snah o získání nových zakázek argumentovat tím, že tradiční výrobci letadel nestíhají reagovat na obrovskou poptávku. Komplikace to je hlavně pro letecké společnosti v Asii, které navíc trápí nejistota ohledně cel a dalších obchodních sporů.
Komplikace Airbusu a Boeingu jako příležitost
Data organizace IATA ukazují, že aerolinky momentálně čekají na dodávky nových letadel nejdéle v historii. I proto se průměrné stáří flotil rychle zvyšuje. S tím rostou však také provozní náklady, neboť starší letadla spotřebují mnohem více paliva.
„Asijsko-pacifické aerolinky by mohly v roce 2026 růst až dvouciferným tempem, pokud by měly k dispozici nová letadla. Věřím, že je to pro ně nesmírně frustrující. Doba mezi objednávkou nového letadla a jeho dodáním se blíží už sedmi letům,“ popisuje současné problémy Walsh.
I proto je potenciál čínského výrobce do dalších let obrovský. Celkem již dodal 200 nových letadel. Šlo o modely C909 a C919 a všechna tato letadla zamířila do Vietnamu, Laosu a Indonésie. Nyní se ale přidávají i další společnosti. Řadí se mezi ně třeba brunejská GallopAir a nákup asi 20 strojů plánují letos také aerolinky v Kambodži.
Nízké ceny jako lákadlo
Aerolinky v jihovýchodní Asii slyší i na poměrně nízké ceny. Čínský výrobce se totiž může opřít o nemalou finanční podporu státu. Ta sráží koncové ceny letadel dolů. I proto mají o letadla COMAC zájem hlavně nízkonákladové aerolinky.
„Dlouhodobým problémem leteckého výrobního sektoru je oligopol, který se v některých případech profiluje spíše jako duopol. Potřebujeme více výrobců, a i proto je COMAC vítaným přírůstkem,“ komentuje situaci Subhas Menon, šéf Asociace asijsko-pacifických aerolinek AAPA.
Aby výrobce COMAC byl skutečně úspěšný i na globálním poli, je potřeba, aby získal potřebné certifikace. Týká se to Evropy, kde se o to čínský výrobce momentálně snaží. Jen tak totiž tato firma může začít oslovovat i potenciální evropské odběratele. Experti ale říkají, že to nebude jednoduché a očekává se, že celý certifikační proces v Evropě může trvat až do roku 2031.
Společnost COMAC musí nyní myslet i na infrastrukturu pro opravy a údržby svých letadel. Počítat musí i s výcvikem pilotů. To jsou však oblasti, kde tradiční výrobci Boeing a Airbus mají před čínským státním výrobcem obrovský náskok, uzavírá BBC.