Novou strategií chce Airbnb oslovit širší okruh cestovatelů a snaží se posílit svou pozici vůči konkurenčním rezervačním portálům.
„Pravidla pro krátkodobé pronájmy se na mnoha místech ve světě zpřísňují, takže Airbnb už nemůže v tomto segmentu podnikat tak volně jako dříve. Proto se společnost snaží na tuto situaci reagovat,“ uvedl profesor SooCheong Jang z Purdueovy univerzity v americké Indianě.
Na platformu Airbnb přichází velké množství lidí, kteří ji nakonec opustí, aniž by si cokoli rezervovali.