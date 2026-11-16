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Airbnb se mění, rozšiřuje nabídku hotelů, vyhledává však jen určité typy

Martina Riemlová
  15:00
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ilustrační snímek | foto: Reuters

Společnost Airbnb během prezentace hospodářských výsledků za třetí čtvrtletí roku 2026 oznámila rozšíření nabídky hotelového ubytování ve více než 60 destinacích po celém světě. Reaguje tak mimo jiné na přísnější regulace krátkodobých pronájmů v řadě turisticky vyhledávaných měst.

Novou strategií chce Airbnb oslovit širší okruh cestovatelů a snaží se posílit svou pozici vůči konkurenčním rezervačním portálům.

„Pravidla pro krátkodobé pronájmy se na mnoha místech ve světě zpřísňují, takže Airbnb už nemůže v tomto segmentu podnikat tak volně jako dříve. Proto se společnost snaží na tuto situaci reagovat,“ uvedl profesor SooCheong Jang z Purdueovy univerzity v americké Indianě.

Na platformu Airbnb přichází velké množství lidí, kteří ji nakonec opustí, aniž by si cokoli rezervovali.

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Témata: Airbnb, Hotel

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