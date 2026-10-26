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Airbnb mění pravidla ubytované. Které starosti hostům odpadnou?

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  18:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Hosté Airbnb se dočkají změny, která jim může ušetřit práci před odjezdem z dovolené. Společnost totiž upravila pravidla pro majitele pronajímaných nemovitostí. Ti už po zákaznících nebudou moci běžně požadovat mytí nádobí nebo třeba svlékání povlečení.

Novinka reaguje na dlouhodobé stížnosti zákazníků, kterým pronajímatelé před odjezdem ukládali řadu povinností. Někteří museli například vynášet odpadky, a to i v případě, že za závěrečný úklid platili poplatek navíc, píše britský zpravodajský web BBC.

Podle nových pravidel už pronajímatelé nesmějí po hostech běžně požadovat práce, které by měl zajistit člověk placený za úklid. Airbnb tak chce do budoucna předejít situacím, kdy zákazníci před odjezdem tráví právě úklidem značnou část času.

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„Domovní řád má hostům jasně říct, co od nich majitelé očekávají. Od našich uživatelů jsme ale slyšeli, že některé požadavky jsou matoucí, příliš náročné, a složitě se s nimi pracuje,“ uvedli zástupci společnosti Airbnb pro BBC.

Reakce Airbnb i na virální videa

Jak přísná mohou být pravidla některých pronajímatelů, ukázal v minulosti mimo jiné případ amerického páru Cassie a Jona. Dvojice na TikToku zveřejňuje videa, na kterých pečlivě kontroluje svůj dům po odjezdu návštěvníků.

Jejich přístup vyvolal na sociálních sítích značnou pozornost. V jednom z příspěvků například kritizovali hosty za to, že nechali ovladač od televize na jiném místě, než kde měl být. Za své nároky si vysloužili kritiku, proti které se později ohradili. Podle dvojice totiž lidé jejich videa nesprávně pochopili.

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Některá pravidla zůstanou i dál

Některá pravidla však budou moci hostům majitelé určovat i nadále. Ta se mohou týkat kupříkladu kouření, nočního klidu nebo domácích mazlíčků. Airbnb pro ně připravilo sedm základních oblastí, ke kterým lze přidat další přiměřené požadavky. Záležet bude také na místních podmínkách. Například tam, kde kvůli suchu platí omezení spotřeby vody, mohou pronajímatelé požadovat, aby se hosté sprchovali kratší dobu.

„Pravidla jsme přepracovali tak, aby se snáze hledala a byla srozumitelnější. Současně zavádíme novou politiku, která zajistí přiměřené požadavky bez nepříjemných překvapení,“ vysvětlili zástupci společnosti Airbnb pro BBC.

Hosté se navíc všechna pravidla dozvědí ještě předtím, než si ubytování rezervují. Airbnb je bude zobrazovat na viditelnějším místě a připomene je také před začátkem pobytu. Majitelé budou moci po zákaznících požadovat podpis další smlouvy jen ve výjimečných případech, například pokud jim to ukládá zákon nebo pravidla společenství vlastníků.

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Majitelé zároveň přijdou o možnost stanovovat vlastní pokuty za porušení domovního řádu. Pokud některý z jejich požadavků nebude odpovídat podmínkám Airbnb, společnost je na to upozorní. Pronajímatelé budou mít možnost se proti jejímu rozhodnutí odvolat. Nové podmínky začnou platit 20. listopadu a vztáhnou se na všechny rezervace vytvořené od tohoto data, uzavírá BBC.

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