Airbnb bude sponzor příštích pěti olympijských her. Ubytování bude sdílené

Dohoda o sponzoringu olympiády se týká příštích pěti her v Tokiu (2020), Pekingu (2022), Paříži (2024), Miláně (2026) a Los Angeles (2028). Města patří ke klíčovým světovým lokalitám, v nichž Airbnb poskytuje své služby.

Smlouva v hodnotě půl miliardy dolarů zahrnuje podle deníku Financial Times poplatek Mezinárodnímu olympijskému výboru a další výdaje na ubytovací služby, které bude Airbnb během her poskytovat.

Je to zároveň poprvé, co společnost podepsala takto velkou sponzorskou dohodu, podle listu dříve nabídky rozsáhlé marketingové spolupráce odmítala. Ze stolu shodila například nabídky leteckých společností na vytvoření dovolenkových balíčků.

Olympijská vesnice zůstane

Jeden ze zainteresovaných zdrojů deníku potvrdil, že účelem sponzoringu olympiády je propagace značky Airbnb před plánovaným vstupem na burzu, k němuž by mělo dojít v příštím roce.

Podle prezidenta výboru Thomase Bacha partnerství neznamená nahrazení tradiční olympijské vesnice, platforma by měla poskytovat ubytování pro návštěvníky, rodiny sportovců či provozovatele. Současně by spolupráce měla snížit potřebu investic do nových hotelů v místech konání her.

„Jedním z našich cílů je zjednodušení pořádání her. Partnerství značně pomůže, neboť zajistí ubytování a sníží organizátorům náklady,“ citoval pondělní Bachovo prohlášení server Business Insider. Airbnb se tak zařadí k partnerům olympiády, mezi které patří firmy jako Coca-cola, Intel, Samsung či Visa.