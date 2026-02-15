„Malajsijský Banksy“ žaluje aerolinky. Jeho dílo opakovaně využívají nelegálně

Autor:
  9:00
Streetartový umělec Ernest Zacharevic podal žalobu proti společnosti AirAsia a její mateřské firmě Capital A Berhad za neoprávněné použití jeho slavného díla. Litevský rodák tvrdí, že jeho umění letecká společnost využila hned několikrát, přičemž na něm provedla i úpravy.
Nástěnná malba od litevského umělce Ernesta Zacharevice ve městě George Town v...

Nástěnná malba od litevského umělce Ernesta Zacharevice ve městě George Town v Malajsii (22. listopadu 2016) | foto: Profimedia.cz

Nástěnná malba Ernesta Zacharevice v rámci festivalu pouličního umění Pow! Wow!...
Dílo Ernesta Zacharevice na zdi jedné z dubajských ulic (6. února 2017)
Sloupek s Marge Simpsonovou od Ernesta Zacharevice ve městě Georgetown v...
Dílo Ernesta Zacharevice v&#8239;singapurské Victoria Street (26. listopadu...
6 fotografií

Ernest Zacharevic, který žije v Malajsii, tvrdí, že malajsijská nízkonákladová letecká společnost AirAsia neoprávněně použila jeho dílo z roku 2012 mezi říjnem a listopadem roku 2024 jako součást svého externího korporátního brandingu.

Konkrétně jde o dílo Děti na kole původně vytvořeného jako street art v rámci George Town Festivalu na Penangu v Malajsii. „Stalo se to bez mého souhlasu, povolení nebo licenční dohody,“ cituje slova Ernesta Zacharevice britský portál The Guardian.

Podle soudních dokumentů Zacharevic ohledně této věci již kontaktoval leteckou společnost, aerolinky v prosinci 2024 motiv z letadel odstranily. Umělec tvrdí, že dopravce AirAsia a její přidružené společnosti používají jeho tvorbu v různých propagačních kampaních od roku 2016.

Samostatný umělecký výtvor

V roce 2016 šlo o kampaň na podporu trasy mezi Penangem v Malajsií a Rangúnem v Myanmaru. Podle Zacharevice firma jednala bez jeho vědomí.

Umění, byznys nebo zábava? Nesmyslná AI videa zaplavují web, autory to živí

Zacharevic také uvedl příklad z roku 2021, kdy divize AirAsia, která se zabývá doručováním jídla, využila dílo Děti na kole a bez jeho souhlasu na něm udělala změny. Na košík na kole umístila tašku na doručování jídla, na které bylo logo společnosti.

„Dotyčné umělecké dílo je samostatným uměleckým výtvorem. Není to přírodní ani obecný prvek, ale výsledek mnoha let profesionálního vzdělávání, dovedností a práce,“ uvedl Zacharevic.

Čtyřicetiletý umělec požádal soud v Kuala Lumpuru, aby rozhodl o otázkách souvisejících s porušením autorských práv, včetně morálních práv, a o neoprávněném zásahu do jeho obchodních a profesních zájmů. „V této fázi nebyla učiněna žádná zjištění,“ uvedl Zacharevic. Deník The Guardian kontaktoval společnost AirAsia s žádostí o komentář.

Litevský rodák se proslavil svou schopností kombinovat malbu, instalace a sochařství v rámci veřejného umění. V rámci výstavy v roce 2012 , která byla součástí George Town Festivalu, se Zacharevic stal známým nejen v Malajsii, ale i na mezinárodní scéně. BBC tehdy označila jeho práci za malajsijskou odpověď na Banksyho.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

Švihlíková: Odliv českých miliard udržuje blahobyt Západu i sociální smír v Německu

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ekonomka Ilona Švihlíková. (11. února 2026)

Z Česka podle ekonomky Ilony Švihlíkové každoročně odtékají stovky miliard korun – a politické elity to tiše přehlížejí. V Rozstřelu na iDNES.cz uvedla, že oficiálních 300 miliard je jen část reality...

„Malajsijský Banksy“ žaluje aerolinky. Jeho dílo opakovaně využívají nelegálně

Nástěnná malba od litevského umělce Ernesta Zacharevice ve městě George Town v...

Streetartový umělec Ernest Zacharevic podal žalobu proti společnosti AirAsia a její mateřské firmě Capital A Berhad za neoprávněné použití jeho slavného díla. Litevský rodák tvrdí, že jeho umění...

15. února 2026

Děti neví, co je sleva 50 %, či akce 2 plus 1. Školy neučí praktické věci, říká expertka

Premium
Lucie Ellingerová

Učitelům pomáhá s finančním vzděláváním žáků. Digitální platforma Skoala je srozumitelná a zábavná. „Máme v programu už 7 240 učitelů z 2 600 základních a středních škol,“ podotýká Lucie Ellingerová...

15. února 2026

Na čem ušetříme, ptají se chudší domácnosti. Trápí je ceny jídla i bydlení

ilustrační snímek

Rozpočty nízkopříjmových domácnosti, které nemají ani 25 tisíc korun měsíčně, napíná růst energií, potravin a nákladů na bydlení. A i když by se letos měla situace zlepšit, velká část z nich hledá,...

15. února 2026

AI mění způsob práce. Nejvíc pomáhá s texty a rutinními úkoly, vyplývá z analýzy

ilustrační snímek

Umělá inteligence je v Česku již pevnou součástí každodenní práce. Uživatelé ji nejčastěji zapojují do psaní textů, plánování a vyhledávání informací, zatímco kreativní experimenty zůstávají spíše na...

14. února 2026

Olympijská vesnice se promění na koleje pro studenty. Snad na bydlení budou mít

Olympijská vesnice je schopna ubytovat během zimních olympijských her přibližně...

Nová olympijská vesnice pro sportovce v Miláně byla navržena tak, aby po skončení her pomohla vyřešit konkrétní potřebu: nedostatek studentského bydlení ve městě. Projekt představuje významný krok...

14. února 2026

Rio není jen socha Krista. Turistický rozmach zažívají tamní chudinské čtvrtě

Přibývá i míst pro focení (2. února 2025).

Čím dál více turistů si během cest nevystačí jen s běžnými zážitky. Patrné to je v Brazílii a hlavním městě Riu de Janeiru, kde roste poptávka po prohlídkách v místních favelách – rázovitých...

14. února 2026

Ženy stále vydělávají méně než muži. Změnit to má připravovaný zákon

ilustrační snímek

Rozdíl v odměňování žen a mužů na stejné pozici při stejné délce praxe i vzdělání činí v českých firmách 6,5 procenta. Zjistil to audit poradenské společnosti EY, který provedla ve spolupráci s...

14. února 2026

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

14. února 2026

V Zimbabwe na Valentýna letí kytice z peněz i dárky z recyklovaného šrotu

V Zimbabwe na Valentýna frčí kytice z dolarových bankovek. Prodává je i...

Likvidita jako projev náklonnosti a harampádí jako symbol trvalé lásky. Od kytic vyrobených z dolarových bankovek až po dárky ve tvaru srdce vyrobené z recyklovaného šrotu. Romantika v Zimbabwe...

14. února 2026  10:36

Hoří? Černý jestřáb připraven. Firma vdechuje vrtulníkům druhý život

Jonathan Castorena, viceprezident Helicopter Alliance

Vsadili na legendární vrtulníky Black Hawk. Vdechujeme vrtulníkům nový život, říká v rozhovoru Jonathan Castorena, viceprezident Helicopter Alliance. Ať už zbrusu nové nebo modernizované stroje...

14. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

14. února 2026

Taylor Swift se ohradila vůči výrobci ložního prádla, používá stejné jméno

Taylor Swift na cenách Grammy (2024)

Zpěvačka Taylor Swift požádala americký Úřad pro patenty a ochranné známky, aby zastavil pokus společnosti Cathay Home, která vyrábí ložní prádlo, zaregistrovat ochrannou známku ve znění Swift Home....

14. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.