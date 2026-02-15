Ernest Zacharevic, který žije v Malajsii, tvrdí, že malajsijská nízkonákladová letecká společnost AirAsia neoprávněně použila jeho dílo z roku 2012 mezi říjnem a listopadem roku 2024 jako součást svého externího korporátního brandingu.
Konkrétně jde o dílo Děti na kole původně vytvořeného jako street art v rámci George Town Festivalu na Penangu v Malajsii. „Stalo se to bez mého souhlasu, povolení nebo licenční dohody,“ cituje slova Ernesta Zacharevice britský portál The Guardian.
Podle soudních dokumentů Zacharevic ohledně této věci již kontaktoval leteckou společnost, aerolinky v prosinci 2024 motiv z letadel odstranily. Umělec tvrdí, že dopravce AirAsia a její přidružené společnosti používají jeho tvorbu v různých propagačních kampaních od roku 2016.
Samostatný umělecký výtvor
V roce 2016 šlo o kampaň na podporu trasy mezi Penangem v Malajsií a Rangúnem v Myanmaru. Podle Zacharevice firma jednala bez jeho vědomí.
|
Umění, byznys nebo zábava? Nesmyslná AI videa zaplavují web, autory to živí
Zacharevic také uvedl příklad z roku 2021, kdy divize AirAsia, která se zabývá doručováním jídla, využila dílo Děti na kole a bez jeho souhlasu na něm udělala změny. Na košík na kole umístila tašku na doručování jídla, na které bylo logo společnosti.
„Dotyčné umělecké dílo je samostatným uměleckým výtvorem. Není to přírodní ani obecný prvek, ale výsledek mnoha let profesionálního vzdělávání, dovedností a práce,“ uvedl Zacharevic.
Ernest Zacharevich - mural #painting wall@Myz70 #DiaMundialDeLaBicicleta pic.twitter.com/PcOL1uCMiX— Sonja (@lsilenciosa) April 20, 2015
Čtyřicetiletý umělec požádal soud v Kuala Lumpuru, aby rozhodl o otázkách souvisejících s porušením autorských práv, včetně morálních práv, a o neoprávněném zásahu do jeho obchodních a profesních zájmů. „V této fázi nebyla učiněna žádná zjištění,“ uvedl Zacharevic. Deník The Guardian kontaktoval společnost AirAsia s žádostí o komentář.
Litevský rodák se proslavil svou schopností kombinovat malbu, instalace a sochařství v rámci veřejného umění. V rámci výstavy v roce 2012 , která byla součástí George Town Festivalu, se Zacharevic stal známým nejen v Malajsii, ale i na mezinárodní scéně. BBC tehdy označila jeho práci za malajsijskou odpověď na Banksyho.