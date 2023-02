Šestnáctihodinový let se stal noční můrou. Cestující přistáli ve výchozí destinaci

Cestující nastoupili ve čtvrtek večer do letadla společnosti Air New Zealand do New Yorku a byli připraveni strávit ve vzduchu více než šestnáct hodin. Nečekali však, že přistanou přesně tam, odkud vzlétli.

Takový byl osud letu NZ2, který se kvůli výpadku proudu na cílovém letišti Johna F. Kennedyho vrátil zpět do Aucklandu.

Letiště na Twitteru uvedlo, že výpadek proudu způsobila porucha elektrického panelu a také „malý izolovaný požár“, který byl okamžitě uhašen.

„Kvůli požáru elektrického zařízení v terminálu 1 na letišti JFK a následnému uzavření terminálu byl let NZ2 Auckland – New York nucen odklonit se zpět do Aucklandu,“ uvedla společnost Air New Zealand v prohlášení.

Údaje z webové stránky Flightradar24 ukázaly, že letadlo Boeing 787 se zhruba v polovině své téměř 9 000 mil (14 000 km) dlouhé cesty nad Tichým oceánem, jižně od Havaje, otočilo. Díky tomuto obratu se letadlo stalo nejsledovanějším letem na webu, který monitoruje letadla po celém světě v reálném čase.

Flightradar24 @flightradar24 Here it comes. The 16 hour flight from Auckland, to... Auckland



The flight made a U-turn because of the closure of Terminal 1 at JFK.



https://t.co/ZpFoXsvmtU



#NZ2

Letecká společnost uvedla, že přistání na jiném letišti ve Spojených státech by příliš narušilo provoz dopravce. „Přesměrování na jiné americké letiště by znamenalo, že by letadlo zůstalo na zemi několik dní, což by mělo dopad na řadu dalších pravidelných služeb a zákazníků,“ uvedla společnost v prohlášení.

Podle internetových stránek pro sledování letů výpadek narušil a ovlivnil provoz dalších 135 letů. Například všechny lety ze Soulu, Říma a Milána se vrátily na svá výchozí letiště. Let Korean Air byl ve vzduchu 13,5 hodiny. Několik dalších letů bylo odkloněno na náhradní americká letiště.

Podobná událost se stala v lednu, kdy se let společnosti Emirates z Dubaje do Aucklandu otočil kvůli záplavám v cílové destinaci a cestující tak čekal 13hodinový let s neznámým cílem. Uzavření největšího novozélandského letiště v Aucklandu vyvolalo rozsáhlou operaci společnosti Air New Zealand, jejímž cílem bylo přivést zpět více než 9 000 zákazníků, kteří uvízli v zahraničí.