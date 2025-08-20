Umění, byznys nebo zábava? Nesmyslná AI videa zaplavují web, autory to živí

Internet zaplavuje nový druh videoobsahu, pro který se v angličtině vžilo označení „AI slop“, tedy něco jako AI opad. Jsou to rychle generovaná videa vytvořená umělou inteligencí. Jsou levná, masově vyráběná a často až znepokojivě realistická. Přestože jim chybí umělecká hodnota, přinášejí tvůrcům tisíce dolarů měsíčně a nadobro mění podobu sociálních sítí i mediálního trhu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: https://x.com/itsme_urstruly

Jedním úspěšných tvůrců takového obsahu je i 31letý Luis Talavera z amerického Idaha. V červnu zveřejnil na TikToku AI video – falešného penzisty, který se přiznává k tomu, že nestihl včas dojít na záchod. Video nabralo přes čtyři miliony zhlédnutí a Talaverovo publikum se rozrostlo na více než 180 tisíc sledujících, píše list Washington Post.

@americasfunnyaivids lighting or light? ⚡️💡💩 #4thofjuly #streetinterview #veo3 #ai #independenceday ♬ original sound - V.A.I.

Sám autor nijak neskrývá, že jeho videa nejsou žádné umění, ale z TikToku mu měsíčně plyne zhruba 5 000 dolarů, tedy přes sto tisíc korun. „Sedím na gauči, držím svoji tříměsíční dceru a diktuju ChatGPT scénář,“ říká tvůrce.

Nová generace tvůrců

Na podobném modelu staví svůj byznys i další tvůrci. Dvacetiletá studentka Adele z Floridy například přerušila školu, aby se věnovala jen AI účtům. Jen za čtyři dny si vydělala 886 dolarů (přes 18 000 korun) videem, ve kterém falešná influencerka jí skleněné ovoce. Založila i placený „AI Viral Club“, kde prodává návody svým odběratelům. „Vidím, jak mí přátelé marně hledají práci i s diplomem. Tohle je budoucnost,“ říká.

@inedibleeats_ Glass fruits 🍓 #asmr #asmrsounds #crunchymukbang #glassfruit #aigenerated ♬ original sound - inedibleeats

Tvůrce z Arizony se zase proslavil videem s klokanem na letišti. Přiznává, že šlo o nápad samotného AI nástroje, který měl vyrobit „virál“. Video získalo desítky milionů zhlédnutí a autor vydělal 15 000 dolarů na zakázkách během tří měsíců.

Na Kanárských ostrovech zase 29letý Juan Pablo Jiménez Domínguez, vystupující online jako Pablo Prompt, už vytváří AI videa i pro reklamní kampaně a tvrdí, že by se jimi mohl bez problémů uživit.

AI videa se šíří i kvůli tomu, jak dokážou šokovat. Jeden klip například ukazuje psa, který ženě ukousne obličej. Vidělo ho přes 250 milionů lidí. Jiná videa pracují s rasistickými vtipy, falešnými katastrofami nebo miminky s ještěřími hlavami. Tvůrci přiznávají, že publikum žádá hlavně to nejpřehnanější a nejznepokojivější.

Levná práce, globální fenomén

Podle výzkumnice Jiaru Tangové z australské Queensland University se AI video stalo žhavou možností přivýdělku i v Číně, ať už pro studenty, ženy v domácnosti či nezaměstnané. „Vedle normální práce každý večer dvě až tři hodiny vyrábějí AI videa,“ říká odbornice. Někteří si přijdou až na tři tisíce dolarů (62 000 korun) měsíčně.

Podobný přístup má i Daryl Anselmo, dlouholetý herní grafik z Vancouveru. Dnes vede tým vytvářející experimentální, často hororová videa. „Nevím, jestli jsme připraveni na příval generativních médií, který nás čeká,“ varuje.

Pokrok je totiž až neuvěřitelný. Zatímco ještě v roce 2023 AI nedokázala realisticky ukázat ani Willa Smithe při konzumaci špaget, dnes jsou výsledky téměř nerozeznatelné od reality. A navíc generují i zvuk.

To vše vede k zahlcení sociálních sítí obsahem jen stěží odlišitelným od skutečnosti. Platformy jako YouTube sice slibují, že budou „neautentická“ videa demonetizovat, ale tvůrci snadno zakládají nové účty a produkci obnovují.

Umění, nebo jen byznys?

Někteří autoři vidí AI video jako novou formu svobody a umění, jiní čistě jako podnikání. „Nechci se tvářit jako génius,“ přiznává tvůrce z Arizony. „Jsem prostě podnikatel.“ Připouští ale, že množství reakcí – včetně hrozeb – ho znepokojuje.

Na nevoli diváků narazil s videem, kde má ještěr hlavu miminka a straší ostatní děti ve školce. „Lidi říkají, že je to znepokojuje. Ale nakonec se ukáže, že přesně tohle chtějí sledovat,“ dodává.

Podle kritika Tonyho Sampsona z univerzity v Essexu se AI videa ani nesnaží o estetiku či hloubku. Tvůrci je chrlí ve velkém, aby vyvolali fascinaci a šok. Přesto jejich rozmach ukazuje, že lidem často nejde o proces vzniku, ale prostě o zábavu. Jak říká analytik Mark Gadala-Maria: „Lidi obecně nezajímá, jak jejich zábava vznikla. Chtějí se prostě bavit,“ uzavírá americký list.

