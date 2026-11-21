Amy Andersonová pracuje jako dohazovačka v Silicon Valley už 23 let. Za tu dobu přišla ve své agentuře Linx Dating do kontaktu se spoustou zámožných klientů. Teď ale její služby začali vyhledávat i zaměstnanci firem jako Nvidia, Anthropic nebo Perplexity.
„Poptávka po seznamování v posledních letech prudce vzrostla, protože přibylo lidí, kteří zbohatli díky AI,“ řekla Andersonová agentuře Bloomberg. Kromě vývojářů a inženýrů jde také o realitní makléře či právníky.
Potenciální partnery pro své klienty hledá na akcích jako US Open a Biohacker World, ale i v posilovnách, kavárnách nebo na sociálních sítích. Využívá také svou soukromou databázi, která čítá na 25 000 svobodných lidí.
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Kromě domlouvání schůzek nabízí také poradenství ohledně vzhledu, profesionální focení a koučink. Za tyto služby si účtuje minimálně 75 000 dolarů (1,6 milionů korun), v případě speciálních služeb mohou ceny přesáhnout i půl milionu dolarů.
Částka se odvíjí od délky členství, náročnosti vyhledávání a počtu zprostředkovaných seznámení. Většina VIP klientů navíc platí i „milníkové bonusy“ za navázání vážného vztahu, zasnoubení nebo sňatek, které vyjdou na stovky tisíc dolarů.
Pro lásku udělám cokoli
Služby Andersonové vyhledal i 64letý právník Jonathan Axelrad. Ten se do světa randění rozhodl vrátit po své smrti své ženy a na základě doporučení od známých si najal právě agenturu Linx Dating.
„Pamatuji si, že když mi Amy předložila smlouvu, ta částka mě trochu šokovala,“ přiznal Axelrad. Kolik za seznamovací služby zaplatil ale říct nechtěl. „Pokud po životním partnerovi opravdu toužíte, jste ochotni pro to udělat cokoli,“ dodal.
Jeho balíček zahrnoval poradenství ohledně vzhledu, profesionální focení, průběžné koučování, rozbory schůzek a neomezené seznamování, včetně přístupu do exkluzivní databáze Linx Dating.
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Andersonová svému klientovi domluvila asi třicet schůzek, z čehož zhruba třetina proběhla přes Zoom. V polovině hledání se Axelrad seznámil s dětskou psycholožkou Christine Grayovou, se kterou po pár měsících navázal vztah. Dnes jsou spolu už přes dva roky.
Dohazovačka třetí generace
Technologické úspěchy nejsou v Silicon Valley žádnou novinkou. Podle finančních poradců je ale rychlost AI revoluce výjimečná, protože v některých případech vydělávají závratné částky i lidé na středních pozicích. Analytici odhadují, že díky vstupu společnosti Anthropic na burzu vznikne mezi jejími zakladateli sedm miliardářů a více než 1 200 milionářů.
„Umělá inteligence je dnes hotová zlatá horečka. Lidé pracují tak moc, že na seznamování vůbec nemají čas,“ tvrdí Cassindy Chaová, která se profesionálnímu matchmakingu věnuje už patnáct let.
Sama se považuje za dohazovačku třetí generace, protože už její matka a babička s oblibou hledaly partnery svým příbuzným a přátelům jak ve Spojených státech, tak v Číně. Její agentura AWM Love se proto zaměřuje především na zámožnou asijskou klientelu.
Její služby začínají na 40 000 dolarech (887 000 korun), nejvíce si ale zatím naúčtovala 250 000. „Mým cílem je najít pro klienta vhodného partnera pro dlouhodobý vztah, ne ho poslat na co nejvíce schůzek. Někdy je potřeba uvědomit si, že mezi tím, co klient chce, a tím, koho k sobě potřebuje, může být rozdíl,“ tvrdí.
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Na AWM Love se obrátil také 28letý podnikatel Monty Ngan. „Myslím si, že problém je v tom, že spousta dvacátníků v San Francisku jen pracuje. Jednoho dne se pak probudí, zjistí, že jim je třicet a jsou sami.“
Chao tak Nganovi poradila, jak používat seznamovací aplikaci Hinge efektivněji, a pomohla mu ujasnit si, co u partnerky vlastně hledá. „Řekla, že mám dát spíše na pocity než na to, aby splňovala každé kritérium v mé hlavě. A asi to funguje, protože letos v létě jsem se seznámil se svojí současnou přítelkyní,“ vypráví Ngan.
Rozkvět umělé inteligence ale není jediným důvodem, proč dnes lidé vyhledávají dohazovače. V poslední letech totiž prudce vzrostla poptávka po osobním seznamování. Zatímco aplikace se tak snaží vymyslet způsob, jak unavené uživatele znovu zaujmout, samotní vývojáři platí desítky tisíc dolarů někomu, kdo je s vhodným protějškem seznámí v reálném prostředí.
Když swipování nefunguje
Úpadek online seznamek dokládá třeba společnost Match Group, pod kterou spadá Tinder nebo Hinge, jelikož se jí letos v srpnu nepodařilo dosáhnout očekávaných tržeb. Platformu Bumble zase odkoupila společnost Ithaca Holdings za 1,3 miliardy dolarů, což je jen zlomek hodnoty, s jakou v roce 2021 vstupovala na trh.
„Dělám to už dvanáct let a za tu dobu se dohazování stalo mnohem běžnější záležitostí,“ řekla Erika Kaplanová, viceprezidentka americké matchmakingové agentury Three Day Rule. „Dříve se lidé spíše ptali, na které aplikaci mají být. Dnes dochází k závěru, že swipování nefunguje a hledají jiná řešení.“
Three Day Rule disponuje více než tisícovkou aktivních klientů, kteří většinou pracují v oblasti technologií, financí nebo práva. Většina z nich si vydělává přes 200 000 dolarů měsíčně. „V našem portfoliu máme přes 325 000 svobodných lidí a 60 procent z nich tvoří ženy,“ popisuje Kaplanová. Za 6 300 dolarů si zájemci mohou koupit tříměsíční členství, které zahrnuje osobního dohazovače, schůzky a koučování.
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Že seznamovací aplikace nejsou pro něj, zjistil také Brad Gutting, 47letý produktový designer ze Seattlu. Když se dozvěděl o zprostředkovaném partnerství, řekl si, že to zkusí.
Nejdříve se obrátil na exkluzivní seznamovací agenturu, kde by ho půlroční členství vyšlo na 40 000 dolarů. Jedna z prvních otázek se ale týkala hodnoty jeho majetku, což se mu nelíbilo. Přihlásil se proto do celostátní seznamovací služby Tawkify, která v závislosti na počtu schůzek a úrovni služeb vyjde na 4 900 až 70 000 dolarů. Ve své databázi má agentura 3 miliony nezadaných lidí, z čehož 4 000 patří k aktivním uživatelům.
Gutting se odmítl vyjádřit k tomu, kolik za členství zaplatil, ale smlouva mu zajišťuje šest seznámení bez časového omezení. „Potkal jsem se už se třemi lidmi a u jednoho vidím potenciál,“ uzavřel podle Bloombergu.