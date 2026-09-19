Teresios Bundi začal s psaním seminárních prací před deseti lety. V tu dobu sám studoval na lékařské fakultě v Nairobi a rychle pochopil, že si tímto způsobem může vydělat až pětkrát víc než prací v nemocnici. S příchodem umělé inteligence ale počet zakázek klesl.
„Napsal jsem už přes 2 500 esejů, někdy i tři denně. Bylo to jako studovat více oborů zároveň,“ uvedl pro The New York Times. Jeho klienti jsou především studenti ze Spojených států, Velké Británie a dalších anglicky mluvících zemí.
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Za „contract cheating“, jak se oboru říká, si Bundi účtoval 40 až 70 dolarů, podle rozsahu, což je v přepočtu asi 850 až 1 500 korun. Z dat vyplývá, že jen v Nairobi si tímto způsobem vydělává přes 40 tisíc lidí.
V roce 2022 se však veřejnosti představila platforma ChatGPT, která je zdarma a dokáže stejnou práci za mnohem kratší dobu. „Je to pro mě těžké. Podobně jako já se živí spoustu mladých lidí v Keni, Indii nebo na Filipínách. Část peněz posílám i rodičům,“ svěřil se Bundi, který teď pracuje hlavně pro německou vládní organizaci, která pomáhá Keňanům uplatnit se v digitální ekonomice.
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Ukazuje se tak, že důsledky umělé inteligence nepocítí jen tradiční obory, ale i rozvojové země. Práci tímto způsobem ztratili například přepisovači schůzek a v ohrožení jsou také příležitostná zaměstnání.
Schopnosti AI se navíc neustále zlepšují. Podle testu provedeném společnostmi Scale AI a Center for AI Safety zvládly modely loni v říjnu splnit pouze 2,5 procenta úkolů. Letos v červenci už to bylo šestnáct procent.