Na možné nebezpečí upozornili výzkumníci americké společnosti Anthropic, která vyvíjí AI asistenta Claude. Při jednom z pokusů propojili patnáct zařízení, která umožňují sledovat například Netflix nebo YouTube na běžné televizi. Každé stálo přibližně 55 dolarů (1 155 korun). Vědci chtěli ověřit, zda lze umělou inteligenci provozovat i na levné domácí elektronice místo výkonných serverů, píše server Al Jazeera.
Každý přístroj zajišťoval část potřebných výpočtů, díky čemuž společně dokázaly spustit model umělé inteligence, který by jeden z nich samostatně nezvládl. Program sice pracoval pomalu, pro vědce však bylo důležité, že se ho vůbec podařilo tímto způsobem zprovoznit.
Při dalších pokusech odborníci zkoušeli, zda by si AI dokázala poradit i s jinými druhy elektroniky. Jeden z menších modelů zvládl na osmi z devíti testovaných typů zařízení samostatně připravit software potřebný ke svému spuštění.
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Samotné šíření mezi domácími spotřebiči se však vědcům zatím spolehlivě prokázat nepodařilo. Žádný z testovaných modelů totiž nedokázal bez pomoci člověka celý proces kopírování na další přístroje dokončit.
Uživatelé by nemuseli nic poznat
Majitelé napadených spotřebičů by přitom nemuseli vůbec nic poznat. Bezpečnostní kamera by například dál pořizovala záznam, část jejího výkonu by však využíval cizí program. Ten by mohl vyhledávat další přístroje s nedostatečným zabezpečením a postupně se do nich šířit. Útočníci by tak mohli získat přístup k velkému množství elektroniky bez vědomí jejích majitelů.
„Domácí zařízení a přístroje malých firem by se mohly stát prvními cíli těchto útoků, protože jsou připojené k internetu a v minulosti měly jen minimální zabezpečení,“ upozornili autoři výzkumu William Zhou a Daniel Freeman.
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Problémem jsou zejména bezpečnostní chyby, které umožňují neoprávněný přístup do zařízení. U některých spotřebičů výrobci nevydávají pravidelné aktualizace, případně jejich podporu po několika letech ukončí. Majitelé si navíc často neuvědomují, že i chytrá trouba, robotická sekačka nebo domácí kamera mohou být podobně zranitelné jako počítač.
Nový druh počítačového červa
Počítačoví červi, tedy škodlivé programy schopné samostatného šíření, existují už desítky let. Dosud se však většinou řídili předem naprogramovanými postupy. Zapojení umělé inteligence by jim umožnilo reagovat na neznámé situace a hledat řešení problémů, se kterými jejich tvůrci předem nepočítali.
„Počítačoví červi nejsou nic nového. Červ využívající umělou inteligenci by však dokázal vyhodnocovat neznámá zařízení, přizpůsobit se neúspěchu a pokračovat v šíření bez lidského operátora,“ řekl serveru Al Jazeera odborník na kybernetickou bezpečnost Roman V. Yampolskiy z University of Louisville.
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Podle odborníků by bylo velmi obtížné takový program zastavit. Pokud by se rozšířil mezi tisíce spotřebičů, nestačilo by vypnout jeden server nebo odpojit několik napadených přístrojů. Jeho kopie by totiž mohly dál fungovat na jiných místech. Pro úplné odstranění by tak bylo nutné najít a zabezpečit velké množství zařízení, která mohou být rozmístěna po celém světě, uzavírá Al Jazeera.