Podle údajů pracovního portálu Indeed zmiňuje umělou inteligenci každá šestá nabídka práce pro začátečníky v bankovnictví, právních službách, vývoji softwaru a dalších profesích výrazně ovlivněných nástupem této technologie. Ještě před rokem byl přitom tento podíl poloviční.
„Pokud právě vstupujete na trh práce, hledáte kancelářské zaměstnání a nemáte dovednosti v oblasti AI, je současná situace ještě horší než během globální finanční krize,“ uvedl v rozhovoru pro agenturu Bloomberg Andrew Hunter, spoluzakladatel společnosti Adzuna.
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„V roce 2026 se bez nových dovedností neobejdete. Myslím, že právě jejich nedostatek je jedním z hlavních důvodů vysoké nezaměstnanosti mladých lidí v Británii,“ doplnil.
Podle britského statistického úřadu ONS ve druhém čtvrtletí letošního roku nepracovalo, nestudovalo ani se neúčastnilo odborné přípravy 981 tisíc mladých Britů ve věku 16 až 24 let. To odpovídá 13 procentům této věkové skupiny.
Nové pracovní pozice
Podle některých odborníků však rozmach umělé inteligence vytváří také nové pracovní příležitosti. Simon Crichton, globální ředitel personální agentury Harvey Nash, uvedl, že firmy potřebují pracovníky, kteří dokážou vyhodnocovat a kontrolovat výstupy AI nebo se postarat o úkoly, které technologie sama nezvládne.
„V posledních 12 měsících se začaly rozbíhat projekty zaměřené na umělou inteligenci a firmy zjišťují, že potřebují obsadit dosud nepokryté pozice,“ řekl.
Jo Drakeová, technologická ředitelka společnosti THG Ingenuity, uvedla, že její firma upravuje juniorské pracovní pozice tak, aby se začínající zaměstnanci podíleli na řízení a kontrole práce umělé inteligence.
„Když uvážíte, kolik práce musíme kontrolovat a jak pečlivě musíme dohlížet na jednotlivé AI agenty, je to vlastně docela dobrá příležitost k učení,“ uvedla Drakeová, která řídí přibližně 250 zaměstnanců.
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Podle hlavního ekonoma pracovního portálu Indeed Jacka Kennedyho však poptávka po dovednostech v oblasti umělé inteligence pochází převážně od malého počtu velkých zaměstnavatelů. Nárůst pracovních nabídek souvisejících s AI navíc kompenzoval pouze třetinu úbytku ostatních juniorních pozic.
Rozmach umělé inteligence navíc podle odborníků může prohloubit nerovnosti na trhu práce. Analýza zpracovaná pro Britskou obchodní komoru varuje před vznikem dvourychlostního trhu práce.
„Pokud nepřijmeme potřebná opatření, může v ekonomice vzniknout hluboká propast. Na jedné straně bude vysoce placená elita, která systémy AI navrhuje, zavádí a vlastní, na druhé straně nejistě postavená skupina pracovníků, jejichž práci technologie nahradily,“ zmínila labouristická poslankyně Chi Onwurahová, předsedkyně parlamentního výboru pro vědu, inovace a technologie.