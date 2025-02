Vyrovnat se Spojeným státům. Macron oznámil stomiliardovou investici do AI

21:49

Francie chce v příštích letech investovat 109 miliard eur (více než 2,7 bilionu Kč) do umělé inteligence (AI). Řekl to v neděli francouzský prezident Emmanuel Macron, podle něhož to Paříž oznámí na summitu o AI, který Francie hostí v pondělí a v úterý.