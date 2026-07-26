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Největší hrozbou AI nemusí být smrtící roboti. V ohrožení je výběr daní

Tomáš Ventura
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Umělá inteligence může během několika let zásadně proměnit světovou ekonomiku. Největším problémem přitom nemusí být ani ztráta pracovních míst, ani obávaní roboti-zabijáci. Podle odborníků se vlády mohou potýkat s mnohem zásadnější hrozbou: pokud AI nahradí velkou část lidské práce, začnou se jim propadat daňové příjmy.

Právě tento scénář před časem simulovalo přibližně 50 odborníků z oblasti financí, technologií a ekonomiky na půdě Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu.

Experti z organizací včetně Google DeepMind, Rand Corporation a amerického Federálního rezervního systému se rozdělili do šesti skupin a debatovali o možných dopadech umělé inteligence na daňové systémy, veřejné výdaje a ekonomický růst.

Ekonomové už navrhují, jak případný výpadek příjmů nahradit, někteří daň z výpočetního výkonu či takzvaných AI tokenů.

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