Právě tento scénář před časem simulovalo přibližně 50 odborníků z oblasti financí, technologií a ekonomiky na půdě Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu.
Experti z organizací včetně Google DeepMind, Rand Corporation a amerického Federálního rezervního systému se rozdělili do šesti skupin a debatovali o možných dopadech umělé inteligence na daňové systémy, veřejné výdaje a ekonomický růst.
Ekonomové už navrhují, jak případný výpadek příjmů nahradit, někteří daň z výpočetního výkonu či takzvaných AI tokenů.